5 ok, amiért tökéletes lesz a kapolcsi nyaralás

A Balaton-felvidék egyik ékszerdoboza Kapolcs, ahol a gyönyörű táj és a gazdag programkínálat önmagában is szavatol a mesés nyaralásért – hát még ha sikerül megtalálni az ideális szálláshelyet hozzá. Az ötcsillagos Kapolcsi Szikláknál aligha kívánhatunk romantikusabb opciót.

Mennyei kabinházak a káprázatos tájban

Az óriás rúnaköveket idéző Kapolcsi Sziklák lenyűgöző dizájnnal simulnak bele a természeti környezetbe – monolitikus megjelenésüket hangsúlyozza, hogy az épülettömegek mindössze a terasz és a bejárat bemetszésénél nyílnak meg, így nem töri meg a homogén, szoborszerű formát sem nyílászáró, sem lépcsősor. Különleges elvonulási élményben lesz részünk: a fák között megbújó, egymástól elszeparált szállások szinte eggyé válnak a mesébe illő, madárcsicsergésben gazdag tájjal, miközben tökéletes kényelmet biztosítanak.

Exkluzív kikapcsolódás

A Kapolcsi Sziklák igazi különlegességét többek között a privát wellnessélmény adja, hiszen minden egyes kabin terasza saját jakuzzival és infraszaunával van felszerelve. A légkondicionált belső tér is alapvetés, igény esetén pedig pezsgőt és egyéb italokat is bekészítenek nekünk. Privát hajókázásra is lehetőség nyílik, ami aktív kikapcsolódás a javából – a vízi járműveket 20 éves kor fölött jogosítvány nélkül is bárki vezetheti. A nyári szezonban exkluzív ajánlatok segítségével szabhatjuk személyre az igényeinket.

Gasztronómiai varázslat

A szállásadók nem titkolt célja, hogy az ott töltött néhány nap alatt a vendégek kizárólag egymásra, önmagukra és a körülöttük lévő természetre koncentrálhassanak, így a kézműves reggeli kosárban kerül reggel nyolcra az ajtó elé – és a vacsora is ugyanilyen diszkréten érkezik. Felejthetetlen ízkombinációkban lehet részünk: kérhetünk exkluzív vagy vegetáriánus opciót is, a nyári vacsorák sztárja pedig a mediterrán ínyencségekkel gazdagon megpakolt toszkán tál. Egyedi alkalmakra akár tortát is rendelhetünk.

Gazdag kulturális programkínálat

A kultúra szerelmesei akár össze is köthetik itt-tartózkodásukat a térség népszerű színházi, zenei programjainak egyikével. A kapolcsi Művészetek Völgye évtizedek óta a legszínvonalasabb összművészeti fesztiválok közé tartozik – ezt idén július 18. és 27. között rendezik meg szokás szerint a Vigántpetend–Kapolcs–Taliándörögd háromszögben. A nyári színházi programkínálat népszerű darabja a Tihanyi Szabadtéri Játékok is, melynek keretében főleg musicalekre, vígjátékokra válthatunk jegyet. A Kapolcsi Sziklák egyébként népszerű pihenőhelye a művészeknek: júniusban például a Sena Dagadub Trió pihent és forgatott itt.

Csodálatos környék

Kapolcs, Vigántpetend és környéke túralehetőségekben is rendkívül gazdag – ha pedig két keréken járnánk be a környéket, a Kapolcsi Sziklák recepcióján ingyenesen bérelhetünk biciklit, és az útvonalat is örömmel segítenek megtervezni. A jó borok kedvelői sem fognak csalódni, hiszen remek pincészetek kínálatát kóstolhatjuk meg a környéken. Többek között monostor, templomrom, kilátó és forrás is található a közelben – így érdemes túracipőt is csomagolni az útra.

Még néhány fantasztikus úti cél a Balaton északi partján:

Kiemelt kép: Kapolcsi Sziklák