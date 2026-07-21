Mesés hangulattal és madárcsicsergéssel vár a Dunakanyar varázslatos lombháza

Ha idén nyáron egy olyan helyre vágytok, ahol reggel madárcsicsergésre ébredhettek, napközben a fák lombjai között pihenhettek, este pedig egy privát jakuzziból csodálhatjátok a Dunakanyar panorámáját, akkor érdemes Dömös felé venni az irányt. A Visegrádi-hegység erdeje fölé emelt DunaTwinhouse lombházai egyszerre kínálnak természetközeli élményt és prémium kényelmet, mindezt Budapesttől alig egyórányi autóútra. (x)

A kétszemélyes lombházak hatalmas panorámaablakai szinte összemossák a belső tereket a környező erdővel, így akár az ágyból is a lombok között érezhetitek magatokat. A Dunára néző teraszon privát jakuzzi vár, ahol a pezsgő fürdőből élvezhetitek a Dunakanyar lenyűgöző panorámáját, szemben a Szent Mihály-hegy mesés látványával.

A természet közelsége mellett a modern felszereltségről sem kell lemondanotok, hiszen a hangulatos, fenyőbútorokkal berendezett házak saját konyhával, kényelmes fürdőszobával, wifivel és minden olyan aprósággal rendelkeznek, ami gondtalanná teszi a pihenést.

Ha aktív kikapcsolódásra vágytok, a környék túraútvonalai is könnyen elérhetők. Innen indulhattok például a Prédikálószékhez vagy a Vadálló-kövekhez vezető ösvényeken, de egy kellemes Duna-parti séta vagy kerékpártúra is remek program lehet.

A kirándulások után pedig nincs is jobb érzés, mint visszatérni a lombkoronák fölé épült kuckóba, és a csendet élvezve feltöltődni.

A bőséges reggeli gondoskodik a nap tökéletes indításáról, így nektek már csak annyi dolgotok marad, hogy átadjátok magatokat a nyár lassú ritmusának. Legyen szó romantikus hétvégéről, évfordulóról vagy egyszerűen csak néhány nyugodt napról a természetben, ez a különleges lombházélmény garantáltan emlékezetes lesz!

DunaTwinhouse 2027 Dömös, Komlós utca 4. Weboldal | Facebook

Ha a Bükkben húznátok meg magatokat: