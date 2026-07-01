Kutyabarát helyek, ahová mindenképp el kell látogatnotok kedvencetekkel

Akár nyaralásról, akár nyáresti vacsoráról van szó, vannak olyan élmények, melyekről a négylábúak sem hiányozhatnak. Ezt az alábbi kutyabarát helyeken is jól tudják, így tárt kapukkal várnak benneteket és kedvenceteket! (x)

Carlton Hotel Buda Castle****

A Carlton Hotel Buda Castle**** ideális választás azok számára, akik négylábú kedvencükkel együtt szeretnék felfedezni a fővárost. A szállodában a vendégek kis- és közepes termetű kutyáikkal is kényelmesen megszállhatnak. Kiváló elhelyezkedésének köszönhetően a budai Vár, a Duna-part és számos zöldterület is könnyen elérhető. A hotel modern kényelmet, barátságos környezetet és gondtalan pihenést biztosít a gazdik és kedvenceik számára egyaránt.

1011 Budapest, Apor Péter utca 3. | Weboldal

84 Bisztró

A Balaton-felvidéken található Hazai Provence mindenki számára tökéletes élményt nyújt. Étterme, a 84 Bisztró nemcsak különleges hangulatával és ízletes fogásaival hódít, hanem kutyabarát szemléletével is. A vendégek négylábú kedvenceikkel együtt élvezhetik a bisztró nyugodt, provence-i hangulatát: árnyékos pihenőhelyek, barátságos fogadtatás és gondoskodó figyelem várja az állatbarátokat. Legyen szó kávéról, könnyű ebédről vagy kellemes délutáni kikapcsolódásról, itt a gazdik és kedvenceik egyaránt otthon érezhetik magukat. A 84 Bisztró tökéletes találkozóhely minden kutyabarát számára!

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84. | Weboldal

Programok a Balatonnál kicsiknek és nagyoknak: