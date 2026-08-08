3 kutyabarát szálláshely, ahol mindenki gondtalanul vakációzhat

Nincs is jobb, mint amikor együtt pihen a család, abban pedig minden gazdi egyetért, hogy a nyaralásról a négylábúak sem hiányozhatnak. Ez a három kutyabarát szálláshely idén nyáron is gondoskodik róla, hogy mindenki otthon érezze magát – induljon hát a közös kiruccanás! (x)

Villa My Garden

Ha négylábú családtagotokkal együtt nyaralnátok a Balatonnál, van egy szuper tippünk Zamárdiban. A Villa My Garden egy csendes utcában helyezkedik el, a teljesen felújított és légkondicionált szobák mellé pedig egy hatalmas, zöld kert is jár, ahol a kutyusok is kényelmesen levezethetik az energiájukat. A strand mindössze néhány perc sétára található, a napot pedig egy kiadós reggelivel indíthatjátok náluk, mielőtt fejest ugranátok a balatoni kalandokba.

8621 Zamárdi, Vécsey Károly utca 16. | Weboldal

VarázsLakos Birtok

Nemrég kutyabarát, privát erdei vendégházzal bővült a VarázsLakos Tanya, és megnyitotta kapuit a VarázsLakos Birtok. Egy több mint százéves parasztház született újjá a tázlári erdő mélyén, „farmhouse” stílusban, vidékies bájjal, ugyanakkor a modern kor minden luxusával. Nem számít, mennyi és milyen termetű kutyussal érkeznétek, szeretettel várják a négylábú vendégeket, anélkül, hogy az plusz költséget jelentene. Sőt, a teljes területet szökésbiztos kerítéssel látták el, hogy gazdiként egy percig se kelljen aggódnotok az erdei feltöltődés közben.

6236 Tázlár | Facebook

Carlton Hotel Buda Castle****

Ha a fővárost fedeznétek fel négylábú kedvencetekkel, a Carlton Hotel Buda Castle**** tökéletes választás lehet. A szállodában kis- és közepes termetű kutyusok egyaránt jól fogják érezni magukat, a Carlton Hotel Buda Castle**** remek elhelyezkedésének hála pedig karnyújtásnyira vannak a legszebb látnivalók, sőt még a Duna-partot és jó pár zöldterületet is útba ejthettek. Minden adott a kutyabarát vakációhoz Budapest szívében!

1011 Budapest, Apor Péter utca 3. | Weboldal

A családbarát élmények fellegvára: