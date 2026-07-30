Természetközeli kalandokkal várja a kisgyerekes családokat az ország legújabb élményszállodája

Megnyitása előtt járhattunk a családi turizmus legújabb fellegvárában, a mintegy 12 hektáron elterülő Zichy Családi Élménybirtokon. Annyit már most elárulhatunk, hogy a 2 milliárd forintból, tisztán önerőből megújult hotel minden szeglete olyan szintű átgondoltságról és tudatosságról árulkodik, amitől rögtön leesett az állunk.

Nem olyan rég színvonalas szálláshellyel gazdagodott a Tolna megyei Bikács települése, hiszen július közepén megnyitott a Zichy Családi Élménybirtok. A 2016-ban az Eventrend Group tulajdonába került, korábban Zichy Park Hotelként működő szálloda 2022-ben zárt be, most viszont egy teljes koncepcióváltás keretében családi wellnessparadicsomként újulhatott meg, ahol a közös élmények, a természetközeli kikapcsolódás és a gyerekek kerülnek a középpontba.

Ahogyan azt Kőrössy Zoltán, az Eventgroup alapító társtulajdonosa elmondta, a hely különlegességét a kisgyerek- és bababarát szemlélet adja – ebből a műfajból ugyanis még aligha láthattunk négycsillagos wellnessszállodát.

Természetesen kíváncsibbak nem is lehettünk volna, hogy hogyan is néz ki a 2 milliárd forintból, állami támogatás nélkül megújult birtok – azt azonban talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ilyen komplex élményre nem is számítottunk.

Az Eventrend Group társtulajdonosai, Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor kiemelték, hogy a szobák és a közös terek egytől egyig egyedi dekorációt, kifejezetten a Zichy számára készített dizájnelemeket kaptak, amik olyan szintű részletgazdagságot adnak a helynek, hogy nem egy esetben csak a második nap kaptuk fel a fejünket egy-egy apró részletre.

A 161 férőhelyes hotel 48 szobájának belső dizájnját öt őshonos virág inspirálta, így napraforgó, búzavirág vagy kamillavirág tematikájú szálláshelyen is vendégeskedhettek. A szobák mindegyike kapott ráadásul egy saját állatos címert is, így a legkisebbek könnyebben eligazodhatnak a folyosók végtelen labirintusában.

A gyerekbarát fókusz az étteremben is tetten érhető: a roskadásig megpakolt pultokon a kicsiket hazai, ismerős ízek fogadják, de természetesen az ételérzékenyekre is gondoltak. A svédasztalnak köszönhetően pedig a gyerekek annyit szedhetnek a tányérjukra, amennyit csak akarnak, így a menü a válogatósabb vendégeken sem fog ki.

A legfiatalabbakat ezen felül bababarát evőeszközök és tálkák, valamint etetőszék várja – míg utóbbi a legtöbb vendéglátóhely kötelező eleme, előbbire nemigen láttunk eddig példát.

Élmények minden korosztálynak

A szálloda körüli hatalmas birtok legalább akkora szerepet kap, mint maga a hotel. A 12 hektáron elterülő udvaron kisebb és nagyobb gyerekeknek szóló játszótér, lovarda, állatsimogató, valamint megannyi felfedezésre váró interaktív játék biztosítja, hogy a csemeték ne a képernyő előtt töltsék az idejüket.

Kőrössy Zoltán hozzátette, a mai világban eltávolodtunk a természettől, így különösen fontossá vált, hogy a gyerekeket megtanítsuk az élővilág szeretetére.

Természetesen az élményfarmon a rossz idő sem szabhat gátat a szórakozásnak, hiszen benti játszóházak, csocsó és biliárd, kézműves foglalkozások, minidisco, valamint filmvetítések gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról. Kusnyár Gábor, az Eventrend Group partner-holdingvezetője kiemelte, hogy a polcokon nincs helye az olcsó műanyagból készült játékoknak, hiszen a kicsik Kapolcsról származó, kézműves fajátékokkal játszhatnak kedvükre.

Ha mindez nem lenne elég, a helyszínen minden nap szervezett, animátori felügyelettel kísért programok várják a 3 évesnél idősebb gyerekeket, így a szülőknek is lehetőségük nyílik a zavartalan feltöltődésre.

A birtok legnagyobb sztárja azonban alighanem Bori Bari, a hotel kabalája, aki a kilincstábláktól és információs tábláktól kezdve a játékokig mindenhol megjelenik a hely arculatában, sőt, néha óriási plüss formájában is fotózkodhattok vele.

A kíváncsi bárány azonban nem csupán egy aranyos motívum: Gyebnár Krisztina, a figura megálmodója elmondta, Bori Barival a legkisebbek közelebb kerülhetnek az állat- és környezetvédelem alapjaihoz, miközben játékosan tanulnak élővilágunk kincseiről.

Gondoskodás az egész családnak

A felújítás során a spa is kibővült: a közel 650 négyzetméteres wellnessrészleg kül- és beltéri élménymedencékkel, jakuzzikkal, szaunákkal, sószobával és tágas napozóteraszokkal biztosít kikapcsolódást minden korosztály számára.

Természetesen itt is visszaköszön a hely varázslatos mesevilága: a csöppségek Bori Bari medencéjében lubickolhatnak, míg az óriás szitakötőkkel és tavirózsákkal díszített fedett rész mindenkit elbűvöl majd.

A megszámolhatatlan mennyiségű játék és élmény mellett eltörpülhet az előtérben felállított elsősegélyvitrin, ahol a fogkefétől az úszógumin- és szemüvegen át a különböző gyógyszerekig mindent megtaláltok, így az sem fogja beárnyékolni a vakációt, ha otthon maradt egy-két apróság.

Apropó, gyógyszerek: a szállodában a súlyosan allergiás gyerekek és szüleik is teljes biztonságban érezhetik magukat, hiszen a hotel természetesen az Epipenre is gondolt.

Az ilyen apró, de annál fontosabb részletekből is látszik, hogy a gyerekbarát megnevezés a Zichy Családi Élménybirtok esetében nem csupán egy hangzatos hívószó, hanem egy mindenhol megjelenő, tudatos átgondoltság, tervezés és valódi segítség a kicsikkel érkezőknek, hogy valóban mindenki kikapcsolódhasson.

Az Eventrend Groupról

A Zichy Családi Élménybirtok tulajdonosa és üzemeltetője a több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkező Eventrend Group. A magyarországi vendéglátó-, kultúra- és rendezvényszervező piac egyik legmeghatározóbb szereplője mintegy 35 projektet fog össze és 1300 munkavállalót foglalkoztat. A csoport portfóliójába olyan ikonikus helyszínek tartoznak, mint a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Spoon, valamint a Müpa és a Groupama Aréna catering szolgáltatása. Emellett az Eventrend Group mintegy 30 budapesti rendezvényhelyszínen, közel 100 egyedi rendezvényterem értékesítésével és üzemeltetésével garantálja a prémium minőséget és a hosszú távú értékteremtést.

Zichy Családi Élménybirtok 7043 Bikács-Kistápé Liget Weboldal | Facebook

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