8 csodás úti cél az őszi szünetre, ahol az egész család kikapcsolódhat

Az őszi szünet nem csak a gyerekek számára felüdülés, kiváló alkalom ez az egész családnak az együtt töltött minőségi időre és az önfeledt kikapcsolódásra. Ha még nem tudjátok, hova érdemes ellátogatni az őszi szünet alatt, szemezgessetek válogatásunk nagyszerű úti céljai közül!

Miskolci élménykavalkád

Miskolc városa sokszínű programok garmadájával vár benneteket, mindegyik kikapcsolódási lehetőség garantáltan az egész család számára szórakoztató és emlékezetes lesz. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút október 24–25-én különjáratokat indít Andókútra és Mahócára, így egy kellemes kisvasutazás keretében gyönyörködhettek a mesés őszi erdőben. A Miskolci Állatkert is készül az őszi szünetre, október 23. és november 2. között látványetetések és állatkerti barangolás színesíti a mindennapokat, emellett az igazán bátrak akár bogarakat is kóstolhatnak majd október 31-én a Halloween-esten. Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő október 24-én Halloween Éjszakai Fürdőzéssel, október 26-án pedig csúszdaversennyel, mesekuckóval, varázslóiskolával és számos pezsdítő programmal várja a családokat.

Fények Elvarázsolt Erdeje, Pécs (2025. október 24-től)

Első alkalommal tárja szélesre ajtajait a pécsi tündérfények káprázatos világa, ahol különböző állatok, mesefigurák és varázslatos szimbólumok elevenednek meg. A Téli Fényliget fantázianévre keresztelt fénykiállításon megcsodálhatjátok a sziporkázó fényalagutakat, ragyogó kapukat és mellettük a lenyűgöző videóvetítéseket egyaránt. Olyan programnak ígérkezik, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes élményekkel kecsegtet, mindenképpen érdemes tehát felírni a szünidős bakancslistára.

7626 Pécs, Zsolnay-negyed | Weboldal

Ámulatba ejtő fényparkokat ajánlunk az idei szezonra:

Nádasdy-kastély, Nádasdladány

Ha eddig még nem jártatok a Nádasdy-kastélynál, úgy érdemes autóba pattanni az őszi szünet folyamán és látogatást tenni ennél a neogótikus, angol Tudor-stílusú épületnél. Az épületet egy 24 hektáros festői kert övezi, amely egy romantikus tavat is magába foglal. A kastélyban megtekinthetitek többek között a korabeli tárgyakat, berendezéseket, valamint csodájára járhattok a páratlan könyvtárnak is. A Kajla program pedig egészen biztosan gondoskodik majd róla, hogy a gyerekek számára is izgalmakkal és érdekes játékokkal teljen a látogatás.

8145 Nádasdladány, Kastélypark 1. | Weboldal

Richter Safari Park, Nagykőrös

Egyedülálló kalandokra csábít a nagykőrösi Richter Safari Park, ahol a park területét autóval bejárva, testközelből figyelhetitek meg a parkban élő állatokat. A parkban a Magyar Nemzeti Cirkuszból állatvédelmi célból kivont vadállatokkal találkozhattok, többségüket az autóból akár meg is etethetitek. Nem mindennapos élmény, ahogy egy elefánt a kezetekből veszi el a csemegét vagy egy teve bekukucskál az ablakon. A bátrabbak pedig rácsozott járművekben akár a nagymacskák és a majmok kifutójába is behajthatnak egy vezetett túra keretében.

2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 812. | Weboldal

Siófoki Szalmalabirintus (2025. október 24-től)

Idén ismét felépítik az ország legnagyobb útvesztőjét Siófokon! Október 24-én nyit a sokak által kedvelt szalmalabirintus, amely minden nap új kihívások elé állítja a látogatókat. A 600 négyzetméteren elhelyezett bálákat minden este újrarendezik, így akár minden nap próbára tehetitek tájékozódó képességeteket. Az útvesztőből való szabadulást egy több állomásból álló QR-kódos keresőjáték teszi igazán felejthetetlenné.

Dinnyési Várpark

A történelem szerelmeseinek kimondottan érdekes úti cél lehet a Dinnyési Várpark, ahol 2014 óta vehetjük szemügyre 46 középkori magyar vár kicsinyített mását, nem másból, mint az eredeti várak alapjául szolgáló alapanyagokból készítve. A vármakettek egymáshoz viszonyított helye sem véletlen, a történelmi Magyarország térképét formázó sétányon eredeti elhelyezkedésükben vehetitek szemügyre őket közelebbről. A várpark az egész család számára tartogat érdekességeket, de ha ez még nem elég, fedezzétek fel a parkhoz tartozó skanzent is!

2485 Dinnyés, Kossuth utca 17. | Weboldal

Zemplén Kalandpark, Sátoraljaújhely

Habár az ősz a lelassulásról szól, azért nem árt néha egy kicsit felpezsdülni és erre nincs is jobb alkalom, mint az őszi szünet! Ragadjátok meg az alkalmat és irány a Zemplén Kalandpark, ahol az izgalmak és az adrenalindús élmények a tetőfokára hágnak. Bobpályák, kötélpályák, kalandtúra-pályák és libegők gondoskodnak az önfeledt kikapcsolódásról, a Nemzeti Összetartozás Hídján való átkelés pedig egész biztosan tartogat majd maradandó élményeket. Persze, ehhez mesés kilátás is társul!

3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25. | Weboldal

Csillagösvény, Ópusztaszer

Ópusztaszer kapcsán talán nektek is a Feszty-körkép ugrik be elsőre, de a község emellett felejthetetlen kalandokat ígér. A Csillagösvényen minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget: a legkisebbek kipróbálhatják az egyedi összeállítású homokgyárat, népi játékokat, a nagyobbak próbára tehetik logikájukat a szőnyeglabirintusban, de ami talán a legkülönlegesebb élményeket nyújtja, az az egész család számára ideális 3,5 kilométer hosszú, a legendás Csodaszarvast mintázó sövénylabirintus.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. | Weboldal

Az őszi szünetre a vadasparkok is számtalan élményt kínálnak: