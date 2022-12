3 szuper úti cél kutyabarát kirándulásokhoz a fagyos, téli napokra

Valljuk be, a novemberi és decemberi időjárás nem kifejezetten csalogat a szabadba. Szívesebben kuckózunk inkább a kanapén, a szerencsések a kandalló előtt, és töltjük az időnket a meleg szobában. Pedig talán mondanunk sem kell, a testmozgás és a friss levegő ilyenkor is fontos. Három olyan rapid túrát ajánl a Kutyabarát magazin, amelyeket egy délelőtt alatt is le lehet nyomni – így marad idő a forró teás kuckózásra is.

A Fóti-Somlyó tanösvény

A Fóti-Somlyó Budapesttől körülbelül 20-30 perc alatt érhető el autóval, vonattal vagy akár busszal. A méreteiben impozánsnak éppen nem mondható domb a rapid túrák ideális terepe. Méghozzá azért, mert a mindössze 3,5 km-es tanösvény könnyű, de változatos terepen visz, néhány helyen igazán lenyűgöző kilátást tartogatva.

Emellett remek terepadottságai vannak, így a kezdők és a kihívásra vágyók is választhatnak maguknak útvonalat a csúcsig, sőt, futva sem ördöngösség nekivágni. A naplemente külön fejezetet is megérne – kevés helyről nyílik ennyire remek rálátás a fővárosra és a környező településekre.

Vár a Budai Vár

Tévhit, hogy túrázni csak a természetben lehet. Erre mi sem jobb bizonyíték, mint a Budai Zöld túraútvonal. Az összesen több mint 44 km-es túraútvonal fővárosi szakasza felöleli Budapest legszebb zöldterületeit és a budai oldal nevezetességeit. A teljes távot sok szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik akár több napban is bebarangolnák a fővárost és környékét és megismernék Budapestet úgy, ahogy csak kevesen ismerik.

A rapid változat sem ígér kevesebbet, hiszen Budapest új arcával ismerkedhet meg az, aki útra kel.

A Gellért térnél indul a jelzés, itt rögtön egy erős kaptatóval hagyjuk magunk mögött a város nyüzsgését. A Gellért-hegyen át haladva gyönyörű panoráma és a valódi természet érzése vár minket, majd a Tabán dimbes-dombos lankái, kilátással a várra és a Dunára.

A Budai Zöld útvonal fővárosi szakaszának előnye, hogy könnyen szakaszolható. Ha úgy érezzük, elég mára, csak kisétálunk az úthoz és felszállunk egy buszra vagy villamosra (szájkosár legyen nálunk!). Ha igazán nagyot sétálnánk, meg sem állunk a Normafáig, hogy egy lángossal a kezünkben tekinthessünk le a városra, amit azt hittük, már untig ismerünk.

Pákozdi ingókövek

Hazánkban mindössze két helyen csodálhatunk meg felszíni gránitalakzatokat. Talán már ezért is megéri egy kicsit hosszabban utazni, hogy a Velencei-tó szomszédságában található pákozdi ingóköveknél kiránduljunk egyet.

Itt is van lehetőség hosszabb túrára, de mi a Természetjáró alkalmazásban található A Pákozdi ingókövek nyomában című körülbelül 7 km-es körtúra leírását javasoljuk. Így egyrészt nem kell az autóhoz/buszhoz visszautat megoldani, másrészt biztosan nem maradunk le a nevezetesebb alakzatokról. Ha már erre járunk, érdemes ellátogatni a Bence-hegyi kilátóhoz is, hogy madártávlatból szemlélhessük a gyönyörű tájat.

További kutyabarát kirándulási tippekért és helyajánlókért keresd a www.kutyabarat.hu–t!

A pákozdi ingókövek után látogass el a Bence-hegyi kilátóhoz is: