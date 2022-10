Különleges formájú kilátó tárja elénk a Velencei-tó meseszép vidékét

Velence központjától csupán öt kilométernyi távolságra, Sukoró mellett található a Bence-hegyi kilátó, melynek legtetejéről lélegzetelállító, 360 fokos körpanorámában lehet részünk.

A 20 méter magas torony 118 lépcsőfokának megmászása után nem csak a Velencei-tavat, de a Budai-hegységet, tiszta időben pedig még a Bakony egyik csücskét is megcsodálhatjuk a távolból.

A különleges formájú kilátót kőből és színezett betonból építették meg két év alatt, 2018-ban készült el.

Az akkoriban kiírt pályázatra több mint száz pályamű érkezett, majd a zsűri előrostája után a velencei lakosok szavazataival döntöttek a csavart formájú torony mellett.

A tornyot a Velencei-tó bármely pontjáról látni lehet, külön érdekessége pedig, hogy látszólag minden oldalról nézve más-más alakot ölt. Ráadásul éjszakánként kivilágítják, így még sötétben is gyönyörködhetünk hazánk legkülönlegesebb kilátójában.

A Bence-hegyi kilátó közvetlen környéke is szépen karban tartott, a parkolóból lépcsősor vezet fel az építményhez, amely köré padokat és asztalokat is kihelyeztek a megfáradt túrázók nagy örömére. A látogatás gyerekek számára is nagy élmény lehet, a belépés pedig 5 éves kor alatt ingyenes!

Bence-hegyi kilátó 2481 Velence, Panoráma út Nyitvatartás: Keddtől vasárnapig, 10:00 - 18:00 Jegyár: 500 Ft

Mutatunk még néhány szuper kirándulóhelyet Budapesten és környékén: