Programok és látnivalók számtalanja csábít a festői Velencei-tóhoz ezen a nyáron

A Budapesttől alig egyórányi autóútra, de vonattal is hamar elérhető Velencei-tó valódi arca a nyári hónapokban mutatkozik csak meg igazán. Ha a tóparti lazítás mellé beiktatnátok egy-egy kulturális programot, esetleg bulival zárnátok az estét, jó helyen jártok, hiszen a környéken rengeteg kikapcsolódási lehetőség vár rátok.

Aki csak teheti, árnyékos vízpartokon keres menedéket a forró nyári napokon, így természetesen a fővároshoz közel eső Velencei-tó homokos strandjait is belakják a fürdőzők. A gárdonyi Holdfény sétány szabadstrand a családias vonalat erősíti, szívesen választják emiatt a kisgyermekkel érkezők, mivel árnyékos pihenőhelyekkel és játszóterekkel várja a nyaralókat.

A mindig nyüzsgő Velence Korzó és Szabadstrand modern partszakasza ezzel szemben a fiatalok kedvelt célpontja, ahol este a strand koktélbárjában koccinthatnak a közös nyaralásra. És ha már ünneplés, péntekenként és szombatonként áttáncolhatjátok az éjszakát az Agárden Buliteraszon, mindezt persze csak azután, hogy megnéztétek a partról a varázslatos naplementét.

Kalandra fel!

Az aktív pihenés szerelmesei egészen biztos, hogy nem fognak csalódni: a tó környékének több pontján kajak, vízibicikli, SUP, bicikli és E-bike is bérelhető. Utóbbiakat bevethetitek egy tókerülő bringás kirándulás alkalmával, aminek teljes útvonala 33 km. A jól kiépített kerékpárutat rövidebb, kényelmes tempójú túrák alkalmával is letesztelhetitek. Bátran keljetek útra és fedezzétek fel ezt a sok-sok kincset rejtő vidéket!

A Dinnyés felé tartó szakaszon álljatok meg a Sarvajc-kereszt és kilátónál, és csodáljátok meg a panorámát a toronyból! Ha arra jártok, nézzétek meg a dinnyési Várpark és Skanzen egyedülálló, Guinness-világrekorder makettparkját, és a gyerekek kedvencét, az 540 méter hosszú sínpáron közlekedő kisvasutat!

Sok más mellett bakancslistára érdemes még a Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark, a Katonai Emlékpark, a Velencén található körpanorámás Bence-hegyi kilátó, és a világ legnagyobb vitézszobra, Miskahuszár is.

Kulturális csemegék

Van persze, amikor az időjárás kevésbé kedvez a pancsolásnak és a kirándulásnak, de hogy egy nap se teljen eseménytelenül, arról kulturális és kulináris kalandok egyaránt gondoskodnak. Előbbihez meglátogathatjátok híres magyar írónk, Gárdonyi Géza szülőházát, ami 2007 óta irodalmi emlékházként működik.

Kiállításai, továbbá az ott tartott komolyzenei koncertek miatt a kápolnásnyéki, gyönyörűen felújított Halász-kastélyt is ajánljuk a figyelmetekbe. A településen augusztus közepéig szabadtéri színházi előadásokat tartanak, a részletekért keressétek a Csajághy Laura színpad műsorát!

A vidék gasztronómiai palettája legalább annyi meglepetést tartogat, mint amennyit a tó körüli biciklitúrán felfedezhettek. A klasszikus strandételekről természetesen nem kell lemondani, ám a magasabb szintű gasztronómiai élvezetekre vágyók sem maradnak majd hoppon.

A vendégek visszajelzései szerint kiváló ételeket kóstolhattok a pázmándi Bálint Boráriumban, ahol a mennyei ízeken felül a kilátástól is elakad a vendégek lélegzete. A borkedvelőket a pákozdi Lics Pincészet is tárt karokkal várja, míg a minőségi pálinkakészítés hátterébe az Agárdi Pálinkafőzdében kaphatnak betekintést az érdeklődők.

Madárles hajóval

A kihagyhatatlan programok sorát egy különleges hajóúttal zárjuk, mely során a Velencei-tó élővilágával ismerkedhettek meg.

A Velencei-tavi Madárrezervátum védett értékeit és úszólápos területeit az agárdi hajóállomásról induló egyórás, szakvezetéssel kísért kiránduláson mutatják be a résztvevőknek, július és augusztus hónap néhány előre meghatározott időpontjában.

Ha nem szeretnétek lemaradni, érdeklődjetek és regisztráljatok minél hamarabb a következő a hajozasvelenceito@gmail.com e-mailcímen.

