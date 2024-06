Ázsiai ízutazásra hív Budapest szenzációs éjszakai ételpiaca

Az éjszakai piac könnyen elérhető tömegközlekedéssel a belvárosból, busszal és villamossal (9, 26, 62) is érkezhettek, vonatozhattok Kőbánya alsó vasútállomásig vagy a Kőbányai úti biciklivonalat követve akár el is kerékpározhattok ide. Amennyiben autóval jönnétek, a parkolás ingyenes a piac környékén.

A sokszínű felhozatalban az európai ízekhez szokott vendégek is találnak nekik tetsző fogásokat, azonban a bevállalósabbak olyan exkluzív különlegességeket is megkóstolhatnak, mint a sült selyemhernyó, a snackként fogyasztott kacsanyelv, vagy a disznóagy.

Idén két új bódénak köszönhetően 11 különböző vendéglátóhelyiség finomságait élvezhetjük, többek között a Hi Bing, a Wang Street és az Intown Hotpot mennyei fogásait is megkóstolhatjuk, azonban mindenképpen érdemes először körbejárni a területet és csak ezután választani.

