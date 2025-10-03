Ezerarcú kilátó tárja elénk a Velencei-tó szemkápráztató kincseit

Létezik egy kilátópont, amely Velence központjától mindössze 5 km-re tárja elénk a magasból hazánk harmadik legnagyobb természetes tavának látképét és kincseit. Sőt mi több, tiszta időben a Velencei-tó mellett innen még a Budai-hegység, a Vértes és a Bakony is megmutatja magát a fürkésző szemeknek!

A Bence-hegyi kilátó igazi ínyencség, melyet minden természetbarátnak fel kell vennie a bakancslistájára: a kőből és színezett betonból készült, virágalakú látványosságot nem véletlenül tartják számon hazánk egyik legkülönlegesebb kilátójaként.

Természeti formák, a táj elemi erői, szélfútta fa, hajlott levélke, virágszirom, fosszíliák… A Betonvirág fantázianévre keresztelt kilátó minden oldalról más és más arcát mutatja, a mutatós torony pedig éjjel-nappal mágnesként vonzza a természetjárók tekintetét.

Hamvaiból támadt fel a Bence-hegyi kilátó

És hogy miért pont Bence-hegy? A névadó nem más, mint a környék első híres-neves szőlőtermesztője, Bencze István. A hegyen ékeskedő kilátót 2018-ban adták át, pompás kinézetét pedig Kruppa Gábor és Merkel Tamás tervei alapján, a velenceiek szavazatai mentén valósították meg – és milyen jól tették, hiszen azóta is csodájára járnak az ország minden pontjáról!

Ám korábban is díszelgett már kilátó a Bencze-hegyen: 1965-ös elődjét a nyolcvanas években egy tragédiát követően robbantották fel, majd közel három évtizednek kellett eltelnie, hogy végre-valahára ismét megcsodálhassuk a környéket a magasból, immár a 20 méter magas toronynak köszönhetően.

Miután sikeresen megmásztuk a részletgazdag kilátó 118 lépcsőfokát, lenyűgöző, 360 fokos panoráma tárul elénk: a velencei házikók, a tó, Gárdony, a Meleg-hegy, a Csúcsos-hegy, sőt még a Nagy-Kopasz-hegy is a vizuális kaland részét képezik.

Ha az éjszakai baglyok táborát erősítitek, van egy jó hírünk: a tornyot sötétedés után is megtekinthetitek, hiszen éjjelente színpompás LED-fények világítják meg!

Merengjetek el ti is a természet páratlan szépségén, és fedezzétek fel a Bence-hegyi kilátó minden apró részletét – na meg persze Velence csodás környékét!

A kilátó a Panoráma út felől közelíthető meg, és 800 forintos jegy ellenében látogatható. Az aktuális nyitvatartási idővel kapcsolatban a +36 30 158 2830-as telefonszámon lehet érdeklődni.

