Könnyed őszi sétára invitál a mesés tanösvény Budapesttől alig egy órányira

Van egy város Budapest agglomerációjában, amely egy varázslatos kis tavat rejt, de talán kevesen ismerik ezt a gyöngyszemet. Természetközeli élmények várnak Gyömrő szívében a Tőzeges-tónál!

Budapesttől alig egy órányira található a gyömrői Tőzeges-tó és az azt körülvevő Tőzeges tanösvény, amelyet végigjárva nem csupán a tó vadregényes környezetében gyönyörködhetünk, de a kirándulás élményét gyermekek által készített illusztrációk és érdekességeket tartalmazó információs táblák is színesítik.

A táblákon található QR kódok beolvasásának segítségével interaktív feladatokat is megoldhatunk.

A Tőzeges-tavat az enyhe szélben lágyan hajladozó nádasok keretezik, szigetek és félszigetek ékesítik a tó környékét, otthont adva a terület gazdag állat- és növényvilágának. A körülbelül 3,3 hektáros területen létrehozott mesterséges tó a horgászok és a természet szerelmeseinek közkedvelt kirándulóhelye, a színes madárvilágát előszeretettel figyelik meg az oda látogatók.

A terület ingyenesen látogatható, és a tanösvény úgy van kialakítva, hogy ideális legyen egy könnyed sétához, amely során megcsodálhatjuk a buja zöld nádasokat és a tó őszi napsugaraktól csillogó víztükrét. A nádasok között egyes helyeken a víz fölé épített fapallók vezetnek végig, a terület egy részén egy kis félsziget is benyúlik a tóba.

Az ösvény abszolút családbarát, a különböző állomások a gyermekek és a felnőttek érdeklődését is egyaránt lekötik. Bárkinek, aki imádja a természet közelségét, előszeretettel ajánljuk!

További mesés képek a tanösvényről:

