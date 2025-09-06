5 festői tanösvény, amely varázslatos szőlődűlők mentén kanyarog

Nincs is hangulatosabb, mint az őszi napokon szőlődűlők árnyékában bebarangolni egy-egy meseszép tanösvényt. Gyűjtsetek ti is felejthetetlen őszi kalandokat, és használjátok ki az utolsó napsugarak simogatását az alábbi 7 helyszínen – csupán egy karnyújtásnyira a szőlőtőkéktől!

„A szőlőművelő ember és a természet” tanösvény

Ha Tokajban jártok, feltétlenül látogassatok el a Béres Szőlőbirtokra! Itt ugyanis a pompás panoráma és fenséges borok mellett még egy izgalmas kirándulóhely is vár rátok. A Lőcse-dűlőt már a középkor óta príma szőlőtermesztő vidékként tartják számon, olyannyira, hogy régebben még fegyvert is ragadtak megszerzéséért. A birtokhoz tartozó dűlő „A szőlőművelő ember és a természet” névre keresztelt tanösvénye a család minden tagja számára tartogat izgalmakat: vulkanikus kőzetek, izgalmas állatok és egy titokzatos tó is vár a másfél kilométeres tanösvény bebarangolása során.

Hétszőlő tanösvény

A Kopasz-hegy déli lejtőjén elnyúló, páratlan Tokaj-Hétszőlő történelmi szőlőbirtok Magyarország egyik legszebb szőlőültetvényeként van számontartva. A szőlőbirtokon három mesés tanösvény fut végig, állomásain megismerkedhettek a legfontosabb tokaji szőlőfajtákkal és a különböző szőlőtermesztési munkákkal. A leghosszabb útvonal a piros ösvényen vezet, amely, bár meredekebb a másik kettőnél, megér minden fáradságot, hiszen a dűlő tetején megpihenve varázslatos panorámában lehet részetek. Az ösvény bejárása után érdemes betérni a Rákóczi Pincébe is, és megkóstolni a birtok legzamatosabb borait.

Trautson tanösvény

Hercegkút és a szőlő mára már elválaszthatatlanná váltak egymástól, hiszen a sváb település történelmében évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be a szőlőtermelés: a korábban elnéptelenedett területre egy akkori földesúr, Trautson herceg német telepeseket költöztetett be, akik szőlőgazdálkodást folytattak. 2013-ban a település egy 5,5 kilométeres tanösvénnyel gazdagodott a hercegkúti természetjáróknak köszönhetően. A csodás Trautson tanösvény egyik látványossága az erdőszéli gémeskút, azaz a Pogány-kút, mely régészeti lelőhelyként és kellemes pihenőhelyként is jeleskedik. A túra után feltétlenül térjetek be a világörökség részét képező pincesorok egyik ékkövébe is!

Borostyán tanösvény

A tokaji Borostyán tanösvény igazi csemege a feketeöves kirándulók számára. Ezt tényleg csak azoknak ajánljuk, akik nem rettennek vissza a nehezebb túráktól, ugyanis a 6 kilométeres útvonalon meredek emelkedőkből sincs hiány! A mesés tanösvény egészen a Kopasz-hegy csúcsáig vezet, ott pedig páratlan panoráma tárul a szemetek elé. Az 512 méteres hegycsúcson gyönyörködhettek az Alföld és persze Tokaj-Hegyalja látványában, előtte pedig a Szerelmi pincesor és a mesés erdei útvonal szépsége ejt majd rabul. A tanösvénynek hála még a hegy védett virágairól is tanulhattok kirándulás közben!

Parászta tanösvény

Szekszárd Parászta városrészéből mesés tanösvény kalauzol végig a városi északi részén, löszös mélyutak, régi pincék, hagyományos és modern szőlőültetvények mentén. A Faddi-erdőben barangolva változatos táj és gazdag élővilág tárul a szemetek elé, a löszfalaknál még fokozottan védett gyurgyalagokat is elcsíphettek. A Parászta tanösvény legizgalmasabb állomása a Csontos-szurdik, mely rejtélyes története a mai napig izgatja a régészeket: úgy vélik, egy ismeretlen csata után tömegsírként funkcionált, nevét az ott talált emberi és állati csontokról kapta.

