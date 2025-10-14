Izgalmas kiállításokkal és csodás angolkerttel várja Mór barokk kastélya a kultúra kedvelőit

Az országban barangolva csodás kincsekre bukkanhatunk, a különböző régiók pedig számos látnivalót tartogatnak számunkra. Mór egy igazi gyöngyszemmel, a Lamberg-kastéllyal büszkélkedik, amelyet minden kultúrakedvelőnek muszáj felfedeznie!

Mór városának ékes dísze a korábban a Lamberg család birtokában álló, nyári rezidenciaként, ma már múzeumként és művelődési központként működő mesés Lamberg-kastély. A Fejér vármegyei város szívében emelt épület Budapesttől közel 75 percnyire található, így kitűnő úti célként szolgál egy hétvégi kiránduláshoz, a fővárosból való kiszakadáshoz.

A kastélyt Lamberg Ferenc Antal gróf emeltette a 18. század közepén, a neves építész, Fellner Jakab tervei alapján. Az építkezést földrengés szakította meg, így a munkálatok csak 1766-ban fejeződtek be, majd 1810-ben ismét földrengés okozott károkat az épületben. A katasztrófát jelentős átépítések követték, a késő barokk stílusú kastélynak ma is a felújítás utáni szerkezete látható.

A földszinti ablakok gyönyörű vasrácsai, valamint a fa ajtó- és ablakkeretek is az eredetiek, megőrizve a kastély korabeli hangulatát. A kastély előtt egy tündéri angolkert került kialakításra a közepén szökőkúttal, így ott nyugodtan elidőzhetünk és gyönyörködhetünk a kert és a kastély bámulatos látványában.

A Lamberg-kastélyba belépve számos érdekes kiállítást látogathatunk meg: A barokk szoba teljes pompájában megidézi a kastély korabeli enteriőrjét, a földszinten találjuk Mór helytörténeti gyűjteményét, a bejáratnál pedig Wekerle Sándorról, az első polgári származású miniszterelnökről szóló állandó kiállítás is helyet kapott.

Emellett felfedezhetjük Dr. Zimmermann Ágoston biológus és állatorvos emlékszobáját, a Vasarely-szobában pedig a művész 18 képét tekinthetjük meg munkásságának különböző korszakaiból. A sváb tájházban az ide telepített német lakosság életébe pillanthatunk bele.

Az épület részét képezi a hangulatos Radó Antal Könyvtár is, amely 1978-ban költözött a Lamberg-kastélyba. A könyvtárban időről időre tartanak izgalmas csoportos foglalkozásokat óvodásoknak és iskolásoknak, de a közönségtalálkozóknak, könyvkluboknak és különböző előadásoknak is impozáns helyszíne. Nem hiába, a kastély minden szegletét érdemes felfedezni!

8060 Mór, Szent István tér 4. | Weboldal

