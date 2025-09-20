7 pompás látnivaló Érden, amiért megéri ősszel útnak indulni

Nemcsak a főváros, de annak környéke is megannyi csodás települést és azon belül is temérdek látnivalót rejt. Ide tartozik Érd is, ahova megéri ellátogatni egy hangulatos őszi kirándulás alkalmával. Mutatjuk merre vegyétek az irányt, mikor felkeresitek a várost!

Ófalu

Érd történelmi városrészét, az Ófalut napjainkban takaros házak tagolják és csendes utcák szelik keresztül s kasul. A település valaha a rómaiak és a törökök fontos központja volt, nem véletlen tehát, hogy az Ófalu mai napig őrzi emlékeiket. A rómaiak idején és a török korban is jelentős borászati tevékenység folyt például Érden és ugyan a településről elsőre nem a szőlőtermesztés és a borászat jut eszünkbe, vannak azért törekvések a helyi borvidék újjáélesztésére. A pincesor előtt húzódó út például egyértelműen római korra utal, míg az Ófaluban tett séta során útba ejtett minaret a török hódoltság korszakát idézi. A gazdag történelmi múlttal rendelkező városrészben ezen kívül egy kastélyromot, az egykor pompás Szapáry-kastélyt is érdemes felkeresni.

Első érdi labirintus

Érd északi csücskében, az Esztergályos utcánál található a település első labirintusa, mely elsősorban egyfajta spirituális, vallásos célt szolgál. A kövekből, körkörösen kirakott, nem hagyományos értelembe vett útvesztő a Fundoklia-völgy közelében található: az itt tett kirándulás alkalmával érdemes tenni egy kis kitérőt és felkeresni ezt a nem mindennapi látványosságot. A keresztény hitrendszerben a labirintus, mint szimbólum elsősorban a belső megtisztulást és a lelki újjászületést jelképezi, a labirintusra tehát tekinthetünk egyfajta zarándoklati úti célként is. A helyiek sokszor szerveznek ide közösségi labirintusjárást, de önállóan is érdemes felkeresni, ha úgy érezzük, hogy szükségünk van egy kis énidőre.

Szenvedő Krisztus kápolna

Áll a Kakukk-hegyen fák ölelésében egy fehérre meszelt aprócska kis kápolna. Az imaházat gróf Péterffy János emeltette a 18. században, annak megünneplésére, hogy véget ért a kolerajárvány. Az épületen nyomott hagyott ugyan az idő vasfoga, többször újjáépítették, túlélt villámcsapást is, ennek ellenére mind a mai napig kedvelt úti céljául szolgál a zarándokoknak. A kápolna szomszédságában található egy kálvária is, amely Krisztus szenvedéstörténetét mutatja be. Ha csendes, természetközeli, elmélkedésre alkalmas helyet kerestek, feltétlenül érdemes látogatást tenni itt.

Beliczay-sziget

Maradva a természetközeli élményeknél, érdemes a Duna és az Ófalu által közrefogott Beliczay-szigetre is ellátogatni. A sétát javasolt a Tőzike tanösvényen kezdeni, a 9 állomásos ösvényt végigjárva hasznos ismeretekkel gazdagodhatunk az ártéri erdőről, annak igen gazdag növény- és állatvilágáról. A mézeskalácsáról és viaszgyertyáiról egykor országszerte híres Beliczay család nevét és emlékét őrző szigeten vadregényes élmények várják a városi közegből kiszakadni vágyókat. A tanösvényt végigjárva eljuthatunk egészen a Duna-partig, ahol a vadregényes mellett vízparti hangulatban sem szenvedünk majd hiányt.

Érdi magaspart

Az Ófalutól délre indulva, átszelve a Molnár, majd a Magasparti utcát juthatunk el a település egyik gyöngyszeméig, az érdi magaspartig, ahol mesés panoráma nyílik a Duna kanyarulatára, ráláthatunk a szemben fekvő Tökölre, a távolban Halásztelekre, az Ófalura és a Beliczay-szigetre. A meredek, helyenként függőleges part – mely átlagosan 60 méterrel magasodik a folyó fölé -, a vízszint felől nézve már-már hegynek tűnik. A mára már védettnek nyilvánított természeti területen sztyeppei növényfajok és mediterrán növények színesítik a flórát és faunát.

Fundoklia-völgy

A Fundoklia-völgyet valószínűleg kevesen ismerik, talán csak a helyiek és a régészek látogatják rendszeresen, pedig déli részén izgalmas, hasznos ismereteket nyújtó 12 állomásos tanösvény várja az ide kirándulókat. Az M7-es autópálya által kettészelt völgy közel 3 km hosszú, északi része pedig régészeti kincsesbányaként van számontartva. Viszontagságos éveket követően a völgyet végül védett természeti kinccsé nyilvánították. A területen 9-féle élőhely különíthető el, rendkívül sokszínű növénytakarót és gazdag állatvilágot tudhat magáénak, a szerencsés szemfülesek pedig akár a fokozottan védett gyurgyalagokra is felfigyelhetnek sétájuk során.

Szent Mihály-templom

A érdi Ófalu legjelentősebb építészeti és történelmi emléke a városrész fölé magasodó Szent Mihály-templom, amely csakugyan hányattatott sorsot tudhat magáénak. A török korban lőporraktárként szolgált, tornya a történelem során többször is leégett, a többszöri helyreállításnak köszönhetően nyerte el mai formáját. A centrumban álló, barokk stílusban épült templomot a 18. században szentelték fel. Különlegessége, hogy a belső tér padlósíkja két méterrel be van süllyesztve a bejárati szinthez képest, amely utalhat arra, hogy a történelmi viszontagságokat követő újjáépítések során a padlószintet nem jól töltötték fel. Belső terét a barokk és copf stílusjegyek jellemzik, érdemes kívül-belül megcsodálni egy érdi látogatás alkalmával.

