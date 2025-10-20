8 egynapos úti cél Budapest környékén, ahol feltöltő őszi kirándulásban lesz részünk

Budapest közelében számos szemet gyönyörködtető települést találunk, ahol élmény eltölteni akár egy teljes napot az őszi kiruccanásra vágyóknak.
Gödöllő
A Budapesttől alig 40 perces autóútra található Gödöllő minden évszakban kiváló úti cél, ősszel azonban különösen gyönyörű arcát mutatja az Erzsébet park, az Arbo-Park, vagy épp a település környékén található horgásztavak és tanösvények sora. Ráadásul a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert is a szomszédban terül el.
Esztergom
A festői Dunakanyar sem csak a nyári időben ad alkalmat lenyűgöző kirándulásokra. Esztergom környéke gyakorlatilag hemzseg a jobbnál jobb túrahelyszínektől – a szénrakodó, a Búbánatvölgy, a Kis-Strázsa-hegy és a Tündérkapu is pazar választás, ha egynapos őszi programra vágyunk.
Vác
A magával ragadó Duna-parti városban megannyi szemet gyönyörködtető látnivaló vár ránk, legyen szó városnézésről – semmiképp ne hagyjuk ki a Nagyboldogasszony-székesegyházat –, vagy éppen természeti kincsek felfedezéséről. Utóbbiból nincs hiány Vác környékén: errefelé található a Nemzeti Botanikus Kert, a csodás Látó-hegy, vagy épp a Sződligeti horgásztó.
Érd
Spirituális hangulatú labirintus, a török hódoltság korszakára emlékeztető ófalu, vadregényes tanösvény, lélegzetelállító magaspart és takaros kis templom, illetve kápolna várja a kirándulókat Érden, amely a fővárostól mindössze egy karnyújtásnyira kínál tartalmas kikapcsolódást.
Biatorbágy
Talán sokaknak az outlet ugrik be először a Biatorbágy név hallatán, pedig ennél sokkal több érdekességet rejt a Budapesthez közeli település. Idén ősszel érdemes egy egész napot szentelni a teljes környék felfedezésére – kihagyhatatlan látnivaló például a Szily-kápolna, a Viadukt, a Nyakas-kő és a Biai-tó.
Pilisszentlélek
A mi kis falunk című sorozatból – Pajkarét néven – ismert Pilisszentlélek a valóságban is rendkívül kedves kis település, ahol nemcsak a hangulatos kocsmába érdemes betérni, de a környékbeli romok és barlangok is számos érdekességet tartogatnak. A környéket bebarangolva pedig tartalmas körtúrára nyílik lehetőség.
Ráckeve
A Csepel-sziget legszebb városa megannyi kincset rejt, kezdve a csodaszép Duna-parti sétánytól az ország egyetlen működő hajómalmáig. De akad errefelé kizárólag csónakkal megközelíthető, vadregényes sziget, kilátóként működő egykori tűzoltótorony és tekintélyt parancsoló barokk kastély is.
Martonvásár
Martonvásár nemcsak azért ideális úti cél, mert autóval, tömegközlekedéssel, vagy akár biciklivel is könnyen és gyorsan megközelíthető a belvárosból, hanem azért is, mert rengeteg izgalmas látnivalót rejt. A fő attrakció kétségkívül a lenyűgöző Brunszvik-kastély, de nem érdemes kihagyni például az Óvoda Múzeumot sem.
