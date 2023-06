Martonvásár nemcsak azért ideális úti cél, mert autóval, tömegközlekedéssel, vagy akár biciklivel is könnyen és gyorsan megközelíthető a belvárosból, hanem azért is, mert rengeteg izgalmas látnivalót rejt. Összegyűjtöttük nektek azokat a helyeket, amiket mindenképpen érdemes felfedezni, még akkor is, ha csak egy fél napra utaznátok le Budapestről!

Brunszvik-kastély

A város legnépszerűbb látnivalója határozottan a lenyűgöző Brunszvik-kastély, sikerének titkát pedig rögtön mindenki megérti, ha a csodálatos angolkertben sétálva megpillantja a monumentális épületet. Az ország egyik legszebb főúri rezidenciájának tartott Brunszvik-kastély építése a 18. század végén vette kezdetét, míg mai neogótikus alakját az 1870-es években, a Brunszvik Géza vezette átépítések után nyerte el.

Eredetileg a régi nemesi Beniczky család tulajdonát képezte az a földszintes barokk kúria, amit a birtokkal együtt Mária Terézia Brunszvik Antalnak adományozott. Brunszvik Antal fia, Ferenc az 1820-as években klasszicista stílusban álmodta újra a kastélyt, valamint egy gyönyörű, 70 hektáros, tóval és szigettel megspékelt angolkertet is terveztetett köré. Az utolsó, kisebb változtatásokon az 1920-as években esett át az épület, ami ekkor már a Dreher család tulajdonában volt, jelenleg pedig nyitva áll a látogatók előtt. Az egyemeletes kastély nagy ablakaival, karcsú tornyaival és bámulatos környezetével garantáltan mindenkit levesz majd a lábáról.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. | Weboldal

Kastélypark

Szorosan a kastélynál maradva, nem lehet elmenni a lélegzetelállító kastélypark mellett sem, ami hol vadregényes, hol rendezett tájaival méltó módon öleli körbe az épületet. A gyönyörű, 70 hektáros angolkertet Brunszvik Ferenc álmodta meg, a kivitelezésben pedig a Városligetet is tervező Heinrich Nebbien volt a segítségére. A parkban található egy hangulatos tó is, amelyet a Szent László-patak felduzzasztásával hoztak létre. Közepén egy mesébe illő kis sziget áll, ahol még egy szabadtéri színpad is helyet kapott.

A Budapesttől Balatonig tartó BuBa kerékpárút Martonvásár mellett is elhalad, így, ha esetleg nyáron két keréken mennétek le a magyar tengerhez, érdemes egy rövid kitérőt tennetek itt is!

Beethoven Emlékmúzeum

Elsőre meglepő lehet, hogy mit keresett és miért látogatott rendszeresen a világhírű német zeneszerző a kis magyar városkába, ennek oka pedig nem volt más, mint egy csodaszép fiatal lány, Brunszvik Jozefin. Beethoven gyengéd érzelmeket táplált a lány iránt, ami miatt többször is visszatért Martonvásárra, ahol a romantikus parkban andalogva töltötte az időt kiszemeltjével. A kastélyban található Beethoven Emlékmúzeumban többek között megtekinthetitek kettejük szerelmes leveleit, megismerkedhettek a család történetével és belehallgathattok azokba a művekbe is, amit a neves alkotó itt komponált.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. | Weboldal

Tordas Horgásztó

Ha távolabb a város szívétől, egy igazán nyugalmas környezetben pihennétek meg, látogassatok el a Martonvásár és Gyúró között félúton található Tordasra. Ugyan a legtöbbeknek az itt kialakított, westernhangulatot megelevenítő Tordasi Élményfalu az, ami először eszébe jut, a tőle karnyújtásnyira található, pöttöm szigetekkel, hidakkal tűzdelt romantikus kis tavacskáért is megéri útnak indulni. A 3 hektár területű Tordasi Horgásztó körül nagy parkoló és szépen gondozott terület fogadja az ide érkezőket, így kényelmesen körbejárható a területet. A nádassal körbeölelt tó körül a pihenésről és a kikapcsolódásról a 2008-ban alapított Szlovák tájház, tűzrakóhelyek és horgászstégek gondoskodnak.

Óvoda Múzeum

Martonvásár történelméről lehetetlen lenne a Brunszvik család megemlítése nélkül beszélni, csakúgy, mint ahogy Brunszvik Teréz neve is összemosódott a magyarországi óvodapedagógia fejlődésével. A magyar grófnő volt ugyanis az első magyarországi óvoda megalapítója, majd ő alapította azt az alapítványt, ami támogatta az óvodák elterjesztését. Az Óvoda Múzeum nemcsak a haladó szellemiségű nőnek állít emléket, hanem különböző tárgyi emlékeken keresztül megidézi az óvodák mindennapjait, a kezdetektől napjainkig.

2462 Martonvásár Dózsa György út 13. | Weboldal

+1: Für Elise Kávéház

Ha már mindent felfedeztetek és a hosszan nézelődés után megéheztek, vagy csak felfrissülnétek egy hűsítő ital társaságában, sétáljatok el a martonvásári Ludwig Hotel földszintén található Für Elise Kávéházba. A hangulatos bisztró kínálatában főként szezonális és street food finomságok közül választhattok, de ezen kívül fogyaszthattok a naponta változó ajánlatokból is. Az enteriőr igazán igényes és letisztult, hatalmas ablakokkal és terasszal, ami jó idő esetén különösen nagy előnye a helynek, hiszen így az ebédeteket fogyasztva, vagy a kávétokat szürcsölve is gyönyörködhettek a bájos városkában.

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5. | Weboldal

