6+1 kevésbé ismert látnivaló a festői Velencei-tó körül idén nyárra

Ugyan egy belföldi, vízparti nyaralás tervezésekor a legtöbben csak a Balatont veszik számításba, a Velencei-tó és környéke nagytestvéréhez hasonlóan ugyanúgy számos látnivalót kínál, így ideális úti cél lehet, ha nem mennétek olyan messzire a fővárostól.

Pákozdi Szúnyog-sziget

A Pákozdi-félszigetként is emlegetett, saját hajóállomással rendelkező sziget a tó keleti részén, Pákozd közigazgatási területén helyezkedik el. Az egykori sziget a tó medrének mesterséges töltésével mára már csak félsziget, ennek köszönhetően pedig könnyen megközelíthető autóval, kerékpárral, gyalog és hajóval is. A horgászok és kirándulók körében egyaránt népszerű úti cél növény- és állatvilága párját ritkítja, lenyűgöző tájképe és gazdag geológiai értéke miatt pedig méltán tartják a Velencei-tó egyik legszebb vidékének. A sziget partján egy Halászcsárda várja a megfáradt kirándulókat, illetve egy fedett pihenőhely is üzemel arra az esetre, ha szusszannátok egyet.

Sukorói református templom

Az 1702-ben épült templom jelenlegi nagyságát és formáját az 1787-es bővítéssel nyerte el, külön érdekesség, hogy berendezése is ebből az időszakból származik, a szószék pedig feltehetőleg még korábbi. A templom egyik fő éke az 1876-ban készült orgonája, ami a templommal egyetemben műemlékként van nyilvántartva. A templom előtti kis téren található szobor Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt és Móga János tábornokot ábrázolja, akik az 1848-as szabadságharc idején a templom falai között tartották a pákozdi csatát előkészítő haditanácsot.

8096 Sukoró, Fő utca 66.

Loyolai Szent Ignác Római Katolikus Templom, Sukoró

A környék ékkövének tartott meseszép kis templomot a komáromi jezsuiták építtették 1767-ben, felszentelésére pedig 1768. augusztus 7-én került sor. A templom Sukoró szélén, egy hegyfokon épült, így még jobban kitűnik a festői tájból. Mai, végleges alakját 1867-ben kapta, az azóta történő folyamatos karbantartásnak és az időnkénti restaurálásoknak köszönhetően eredeti pompájában tekinthetik meg az ide látogatók.

8096 Sukoró, Öreg utca 19.

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő

Amennyiben egy igazán kikapcsoló programra vágytok, látogassatok el az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőbe, ahol mesés környezetben töltődhettek fel. A kültéri és beltéri élménymedence, illetve a kültéri termálmedence mellett egy fedett gyógymedence is várja a vendégeket, a szaunakertben pedig különböző hőmérsékletű finn-, infra-, levendula- és gőzkabinok, valamint egy mediterrán hangulatú, fedett és nyitott relaxációs helyiség biztosítja a tökéletes pihenést. Amennyiben szívesen maradnátok több napra is, megszállhattok a fürdő mellett közvetlenül található Termál Kempingben is, ahol a természet lágy ölén hajthatjátok nyugovóra a fejeteket.

2484 Gárdony, Fürdő tér 1. | Weboldal

Gárdonyi rönkvár

Egy egészen különleges látványosságra bukkanhattok Agárdpusztán, hiszen itt található az Egri vár, az Egri csillagok című regény helyszínének kicsinyített mása. A Gárdonyi Géza szülőháza mellett megépült rönkvár nemcsak az irodalmi remekműnek és a történelmileg jelentős eseménynek állít emléket, hanem bemutatja a korszakot, illetve az emberek akkori mindennapjait is. A teljes élmény érdekében a gárdonyi várkapitány végigkalauzolja a látogatókat a váron és a kazamatarendszeren, előzetes bejelentkezés után pedig csoportos foglalkozáson is részt vehettek, ahol további izgalmas kalandban lehet részetek.

2484 Gárdony, Sigray István utca | Weboldal

Palermói Szent Rozália katolikus templom, Nadap

A korábban itt álló templomot, ahol a híres költőt, Vörösmarty Mihályt is keresztelték, 1903-ban kezdték el lebontani azzal a céllal, hogy helyére egy nagyobb, impozánsabb templomot építhessenek. Az új építmény tervezője Hübner Jenő, budapesti műépítész volt, az építésért pedig a híres székesfehérvári építőmester, Szenzestein János felelt. A templomot Palermói Szent Rozália tiszteletére szentelték fel, aki Palermo védőszentje és a „pestises szentek” egyike, akinek közbenjárásával Szicília 1625-ben megszabadult a súlyos járványtól. A magasztos templomot kívülről és belülről is érdemes megcsodálni, hiszen igazi rejtett kincse a kis településnek.

8097 Nadap, Haladás út 54.

+1: Elixir Fagyizó

Egyetlen nyaralás sem telhet el fagyizás nélkül, és szerencsére ezt a jó szokást a Velencei-tó körül sem kell kihagynotok, hiszen az Elixir Fagyizó az agárdi szabadstrandon vár mindenkit. A széles választékban szerepelnek különleges és klasszikus kézműves fagylaltok egyaránt, amikhez kísérőként kitűnő kávék és frissítő italok közül választhattok.

2484 Agárd, Üdülők útja 11/B |Weboldal

Ha mást is megnéznél: