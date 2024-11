7 őszi színekbe burkolózott kirándulóhely Gödöllőn és környékén

A Budapesttől alig 40 perces autóútra található Gödöllő minden évszakban kiváló úti cél, ősszel azonban különösen gyönyörű arcát mutatja, így tökéletes úti cél egy természetben feltöltődős kiránduláshoz.

Erzsébet park

Keresve sem találnánk jobb helyszínt a feltöltődésre a gödöllői Erzsébet parknál, melyet akár a Gödöllői Királyi Kastély hátsókertjén keresztül, a Szabadság úton átkelve is megközelíthetünk. Erzsébet királyné váratlan halálát követően, még ugyanabban az évben, 1898-ban kétszázféle örökzölddel díszített ligetet létesítettek Gödöllőn, nem messze a Királyi Kastélytól. A város szívében található park nemcsak szépsége miatt különleges, hanem egyike volt a legelső köztereknek is, melyek a királynénak állítottak emléket. A parkban egy hangulatos, krími hársokkal szegélyezett sétány vezet Sisi szobrához, amelyet 1901-ben, Ferenc József jelenlétében adtak át, az Erzsébet-szikláról pedig szép kilátás nyílik a tájra.

Gödöllői Arbo-Park

Gödöllő felújított, csodás színekben tündöklő arborétumában akár egy teljes napot is el lehet tölteni, hiszen a keresztül-kasul futó vadregényes ösvények mellett interaktív táblák, szabadtéri fitneszgépek, hullámpadok, kisvasút és egy erdészeti tematikájú játszótér várja a természetbe vágyókat. A város központjától autóval pár percre található arborétumot 1902-ben alapították, elsősorban azzal a céllal, hogy fenyőket honosítsanak. Az 1920-as és 30-as évekre Magyarország legnevesebb növénykertjévé nőtte ki magát, és abban is úttörő, hogy itt az egyes növényfajokat nem egyesével, hanem parcellákba ültették. Az arborétum jelenlegi területe 350 hektár, aminek majdnem 90%-án végeznek erdészeti kutatásokat, a maradék, így is hatalmas parkos terület pedig babakocsival vagy kutyával is könnyen látogatható.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Őrbottyáni horgásztó

Ha egy igazán nyugalmas természetközeli élményre vágytok, irány az őrbottyáni horgásztó, ahol a csendet csak a madarak csicsergése és a pecabotok csobbanása zavarja meg, a fák pedig gyönyörű színekben tündökölnek. A tavat 1971-ben a Sződ-Rákospatak medréből, egy duzzasztógát megépítésével alakították ki, ami máig is a patak vízéből táplálkozik. A 17 hektáros víztömeg körül rendezett és tiszta helyek várják a horgászokat, az erre sétálók kényelméről pedig külön kihelyezett padok gondoskodnak, amikről tökéletes kilátás nyílik a vízen is visszatükröződő túlpartra.

Máriabesnyő

Isaszegtől nem messze, Gödöllő keleti része ad otthont Magyarország második leglátogatottabb Mária-kegyhelyének, ami nemcsak népszerű búcsújáróhely, hanem természetközelsége miatt kellemes őszi sétahelyszín is. A fákkal körbeölelt templom helyére a gödöllői kastélyt építtető Grassalkovich Antal tervezett volna egy kápolnát, ám a munkálatok során találtak egy pici, csontból faragott középkori Mária-szobrocskát. A különleges tárgy zarándokok ezreit vonzotta a környékre, ezért 1768-ban megépült a ma alsótemplomnak nevezett rész, majd 1771-ben megtoldották a felsőtemplommal. A mesébe illő templomkert és a hosszú múltra visszatekintő templom ideális úti cél, ha egy kis csendes visszavonulásra vágytok.

2101 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.

Veresegyházi-tavak tanösvény

Gödöllő szomszédságában, Budapesttől csupán 25 kilométerre, igazi vadregényes tájjal vár benneteket a Veresegyházi-tavak tanösvény, amit kétféle hosszúságú úton járhatunk körbe. A három tóból álló Veresegyházi-tavak tagjai a Pamut-tó, az Ivacsi-tó és a Malom-tó, amelyek az év ezen szakában különösen szép környezetben tündökölnek. A három tó partján fut végig a 13 állomásos Veresegyházi-tavak tanösvény, amelynek bejárása közben vadkacsákkal, teknősökkel, orchideákkal és akár még édesvízi medúzákkal is találkozhatunk. A 4880 méter hosszú ösvény önállóan és idegenvezetéssel is körbejárható, két útvonalon: a kis kör 2-2,5 óra alatt, míg a nagy kör 4-4,5 óra alatt teljesíthető.

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

A Vácrátót titkos kis ékszerdobozának nevezett Nemzeti Botanikus Kert kihagyhatatlan látnivaló, ha a környék felfedezéséről van szó, különösen ősszel, amikor elképesztően csodálatos színekben gyönyörködhetünk. Az ország leggazdagabb tudományos növénygyűjteményével rendelkező tájképi kert jelenleg kettős védettség alatt áll: kerttörténeti örökségként műemléki, természeti örökségként pedig természetvédelmi oltalmat élvez. Az egykori kastélykertben kialakított, a nagyközönség számára 1961-ben megnyitott botanikus kert hatalmas területen sorakoztatja fel a különlegesebbnél különlegesebb növényfajokat. Az állandó kiállítások mellett tematikus, vezetett séták keretein belül bemutatják a kultúra, az ökológia és a botanika ötvözött élményét a látogatóknak.

2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2–4. | Weboldal

Sződligeti-horgásztó

A Sződligeti-horgásztó Vác és Göd között, a Dunakanyar egyik zugában bújik meg, amit csodálatos növényzete és halállománya miatt természetvédelmi területként tartanak számon, a novemberi eleji ködös hangulathoz pedig kiváló úti célnak ígérkezik. A festői őszi látvány a partra épített mesebeli faházikókkal és a tavon kikötött csónakokkal válik teljessé, ahol a mesebeli erdei ösvényen keresztül szinte a Gyűrűk Ura-filmek egyik jelenetébe csöppenhetünk. Fontos tudnivaló, hogy a horgásztó területére kutyát és kerékpárt tilos bevinni, és csak az arra kijelölt útvonalakon szabad haladni!

Nézzétek meg Gödöllő ünnepi szezonra hangoló, legújabb látványosságát: