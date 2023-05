7+1 kihagyhatatlan látnivaló a meseszép Ráckevén tartalmas kirándulásokhoz

A Csepel-sziget legszebb városa megannyi kincset rejt, kezdve a csodaszép Duna-parti sétánytól az ország egyetlen működő hajómalmáig. Barangoljátok be a varázslatos panorámákkal kecsegtető települést, ahol változatos kikapcsolódási lehetőségek várnak rátok!

Hajómalom

Remek családi programnak ígérkezik a ráckevei vízimalom meglátogatása, amely az egyetlen, ma is működő hajómalom hazánkban. Az eredeti úszó épület elsüllyedt, a jelenlegi a fennmaradt írásos és tárgyi emlékek felhasználásával épült meg, majd vált látogathatóvá 2010-ben. A szépen felújított parti sétányról megközelíthető hajómalom interaktív múzeumként várja az érdeklődőket, illetve vasárnaponként őrlési bemutatót is tartanak, és az itt őrölt liszt is megvásárolható.

Angyali-sziget

Kizárólag csónakkal lehet megközelíteni a Ráckevéhez tartozó, vadregényes Angyali-szigetet, amely 2,5 kilométeren terül el. A stégekkel szegélyezett dunai szigeten található ugyan néhány víkendház, az infrastruktúra teljes mértékben hiányzik innen, aminek köszönhetően már-már szokatlan csend és nyugalom honol itt. A körülményes megközelítés lelassulásra készteti az ide érkezőket, akik megcsodálhatják a gazdag vízivilág élőlényeit is.

Vadkacsa szabadstrand

Gyönyörűen rendbe tartott partszakasszal várja a fürdőzni vágyókat Ráckeve ingyenes szabadstrandja, a Vadkacsa. A szép környezet mellett játszótér, büfé, illemhely, kondipark, kerékpártámaszok és szervizpont, valamint kenu- és SUP-kölcsönző is található a dunai strand területén. A hatalmas fáknak hála bőven akad árnyékos hely a parton, a kilátás pedig minden alkalommal ámulatba ejtő. Jó tudni: a strandra kutyát bevinni tilos.

Tűztorony kilátó

Az 1901-ben épült régi városháza ad otthont a 28 méter magas toronykilátónak, amely eredetileg tűzjelző szolgálatot látott el. Egykor két őr dolgozott a toronyban, és ha a városban valahol füstöt, tüzet észleltek, vörös zászlót tűztek ki abba az irányba, amerre a veszélyt látták. Manapság kilátóként működik a valamikori tűztorony, ahonnan csodaszép panoráma nyílik Ráckeve városára, a Budai-hegységre és az Alföld végtelen rónáira.

Savoyai-kastély

Jelenleg ugyan nem látogatható, mégsem mehetünk el szó nélkül Ráckeve patinás épülete, a barokk Savoyai-kastély mellett. A világi barokk építészet első hazai emlékeként számontartott kastély Bécs csodálatos palotájára, a Belvederére hasonlít, melyet szintén Savoyai Jenő építtetett. A kastélyt körülölelő, szépen gondozott parkban érdemes tenni egy sétát: a Duna felőli részénél stégek nyújtóznak a vízbe, amelyeken könnyen elmélázhat az ember a folyót figyelve. Nyaranta a kastélypark ad otthont a Duna-part Fesztnek, amelyen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói koncerteznek.

Szerb templom

Hazánk egyetlen gótikus stílusú szerb ortodox templomát Ráckevén tekinthetjük meg, a kőfallal körülvett Szerb Porta területén. Egyemeletes falusi házak és szűk utcák ölelik körül a ráckevei Nagyboldogasszony-templomot, amelyet 1487-ben szenteltek fel. A templom belső falainak minden négyzetméterét késő középkori, balkán stílusú freskók díszítik, lenyűgöző látványt tárva a látogatók elé. A templom mellett magasodik az égszínkék színével messziről is feltűnő harangtorony, amely a XVIII. században érte el végleges, 34 méteres magasságát.

Csónakos Piac

Minden szerdán és szombaton, a nyári időszakban reggel 6 és déli 12 között őstermelői piacot rendeznek az Árpád híd és a református templom közötti Duna-parti sétányon. A gyönyörű vízparti környezetben akkor is érdemes sétálni egyet, még ha nem is veszünk semmit, azonban vétek lenne kihagyni az egymás után sorakozó zamatos gyümölcsöket, zöldségeket, füstölt árut, sajtokat, házi lekvárokat, zöldségkrémeket, mézeket. A templomtól a Molnár utca végéig kiskereskedők árulják portékáikat, többek között kézműves ékszereket, ruhákat és horgászfelszerelést.

+1 Farm Glamping

A ráckevei termálfürdőtől egy mindössze negyedórás sétára bukkanhatunk a Farm Glamping jól felszerelt, maximális komfortot biztosító harangsátrára, amely egy családi tanya ölelésében várja vendégeit. A Hamar család tagjai mindent saját kezükkel építettek a birtokon, ahol kialakítottak egy bérelhető glamping sátrat, amely a város zajától távol, nyugodt környezetben, körös-körül gyümölcsfákkal, erdőkkel, szántókkal hívja kikapcsolódásra a pihenni vágyókat.

A természet illataival, színeivel, csicsergő madarakkal és bégető birkákkal teli miliőben bújik meg a sátor, amelyben franciaágy és kihúzható kanapé is található, míg kint kültéri bútorok és függőágy gondoskodik a felhőtlen pihenésről. A zuhanyzós fürdőszoba, a TV-szoba és a konyhasarok egy különálló épületben, a sátortól csupán 30 méterre kapott helyet. Emellett grillezési lehetőség, hordószauna dézsazuhannyal, valamit kültéri játékok, többek között csocsó- és pingpongasztal garantálja a felejthetetlen pillanatokat.

2300 Ráckeve, Öreghegy tanya 1. | Facebook

