4+1 hangulatos Duna-parti sétány Budapest közelében nyárvégi andalgásokhoz

Ha már ezerszer körbejártad Budapest ismertebb sétányait, kívülről fújod a Római-part bisztróinak sorát, akkor itt az idő, hogy újabb Duna-parti sétányokat, helyeket ismerj meg. Következzenek Budapest és a Dunakanyar nagyszerű korzói, hangulatos partszakaszai!

Duna-sétány, Pesterzsébet

Nem is olyan rég, 2022 tavaszán Pesterzsébet Duna-partja egy gyönyörű, modern sétánnyal lett gazdagabb. Ha a Gubacsi hídtól elindulunk dél felé, egy rövid séta után elérhetjük a korzót, ahol 600 méter hosszan élvezhetjük a Duna vízének közelségét. Modern vizes játszótér, szabadtéri edzőrész, közösségi kert, a Duna Garden hotel és étterem és a Vakvarjú Csónakház várja az ide érkezőket. A kényelmünket a sétányon, illetve a széles stégeken elhelyezett padok, asztalok és napozóágyak biztosítják. Ha még nem láttad, és egy igazán hangulatos partszakaszon szeretnél feltöltődni, semmiképp se hagyd ki Pesterzsébet új gyöngyszemét.

Kolonics György sétány, Csepel

Természetközeliség, szinte érintetlennek tűnő, vadregényes, buja növényzet, terebélyes ártéri fák, csend, nyugalom és a Duna vízének közeli hullámzása, amelyen hattyúk és kacsák ringatóznak. Mindezt 5 km hosszan élvezhetjük a Kolonics György sétányon, amely Budapesten egyedülálló partszakasszal rendelkezik. Gondozott parkok, árnyas ligetek, padok, kalózos játszótér, sportpályák, tanösvény, romantikus kis fahíd, szabadtéri kondipark, horgászhelyek és stégek varázsolják a helyet még lenyűgözőbbé. Érkezhetünk busszal, HÉV-vel, vagy akár a nagyszerű állapotú bicikliúton, eltévedni biztos nem fogunk.

Kis-Duna sétány, Esztergom

Ha Budapesttől távolabbra kalandoznánk, akkor sem kell a Duna-parti sétányok gyönyörű panorámáját, olykor romantikus báját nélkülöznünk. Esztergomban a Kis-Duna sétányon mindkettőt megtalálhatjuk, sőt még a történelmünk darabjaira is rábukkanhatunk. Ugyanis a Duna-korzó északi végénél még ma is áll a középkori várfal, amelyben a mai napig láthatóak a beleágyazott ágyúgolyók. Sőt, már az 1769-ből származó térképeken is szerepelt a sétány, amelynek két partját ma négy híd kapcsolja össze. Esztergom fő turisztikai területeit összekötő korzóján napjainkban hatalmas platánfák sorai között sétálhatunk végig, elérve a Vízivárost, ahonnan meseszép kilátás tárul elénk a várhegyre.

Hunyadi sétány, Nagymaros

A Dunakanyar egyik legszebb korzója, a Hunyadi sétány igazi bakancslistás hely Nagymaroson. Ha kirándulni támadna kedvünk, magában a város is izgalmas célpont, amelynek top látnivalói közé mindenképp oda soroljuk a szabadstranddal, büfékkel, játszóterekkel és lélegzetelállító panorámával büszkélkedhető sétányt. A part mellett járva nem mindennapi kilátásban lehet részünk, hiszen a Duna túloldalán fekvő visegrádi Fellegvár, valamint a Salamon-torony színezte panorámában gyönyörködhetünk. Ha erre járunk, a Piknik Manufaktúra szinte kötelező megálló; ételeik, valamint a hely hangulata azonnal rabul ejt mindenkit.

+1 A Duna-parti Dunaparty Megálló

A Dunaparty Megálló melletti partszakasz Dél-Budán nem klasszikus értelemben vett sétány, mégis megéri ellátogatni ide. A gyorsétterem a biciklisek kedvelt helyszíne, ám nem csak a kerékpárút csábítja őket ide, hiszen a Dunaparty Megálló ínycsiklandó hekkel, lángossal, palacsintával, sörrel és különböző frissítőkkel várja a megfáradt vendégeit. A célpontunkat igen könnyen felismerhetjük, hiszen már messziről integetnek nekünk a bisztró tipikusan angol, piros kétemeletes buszai. Itt kérhetjük ki mi szem-szájnak ingere, majd a Csepel Művek és a Duna felé nyíló kilátás társaságában, pihenőszékekből élvezhetjük minden egyes falatját.

1117 Budapest, Hunyadi János út 162. | Weboldal