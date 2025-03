Több mint 40 zenei programmal vár a Dunakanyar különleges fesztiválja

Cari Cari (AT), YASNO. (PL), Haldamas X Hulajdusza (HU-PL), Nill Garçon (CZ), Erika Rein (SK) – sokszínű nemzetközi felhozatallal és több mint 40 zenei programmal csábít a mesés Dunakanyarba július 2. és 5. között a VéNégy Fesztivál.

Nemzetközi szcéna

A fesztivál zenei palettájának különleges színfoltja az osztrák Cari Cari koncertje, akik július 3-án lépnek színpadra. A Rolling Stone Magazine által a Primavera Sound Barcelona legnagyobb felfedezéseként emlegetett, Stephanie Widmer és Alexander Koeck alkotta indie rock duó egyedülálló zenei világba kalauzolja a közönséget. Dalaikban egyedi, harmonikus egységet alkot az álomszerű, melankolikus hangulat, valamint a kirobbanó, nyers erő.

Szintén a fesztivál csütörtöki napján lép fel Erika Rein. Az elragadó szlovák énekesnő zenéjében könnyedén, természetesen ötvözi az újhullámos pop és az R&B műfaját.

Lengyelországból két izgalmas formáció is érkezik, a budapesti Haldamas és a krakkói Hulajdusza zenekar a lengyel és a magyar nemzet több évszázados barátságát erősítve közös albummal állt elő. A fesztiválon is együtt állnak színpadra július 4-én, az Áldomás című korongról klasszikus, kortárs és jazz-zenei stílusokban újragondolt magyar és lengyel népdalokat hallhatunk tőlük.

A zárónapon ad koncertet a YASNO., a vidám, sodró lendületű, fülbemászó dallamairól híres lengyel indie-pop duó, valamint önfeledt táncba hívja a fesztiválozókat a cseh dj, zenei producer Nill Garçon.

A hazai élvonal

A fesztivál visszatérő sztárja Dzsúdló, aki elképesztő energiájával és közvetlen, őszinte stílusával minden alkalommal leveszi a lábáról a rajongókat, de fellép a szintén közönségkedvenc Elefánt, Analog Balaton, Bëlga, Blahalouisiana, Bohemian Betyars és az Esti Kornél. A VéNégy Fesztiválon először debütál a Z-generációt mágnesként vonzó, a zeneiparban őrült ütemben hasító DESH, aki látványos show-t hoz Nagymarosra, valamint a Hundred Sins, aki egy ütős dj settel lepi meg a közönséget.

A 4S Street is elsőbálozó a Dunakanyarban, nem úgy, mint a rap belevaló figurái, Co Lee, Sisi és Lil Frakk hármasfogata. A zárónapot a Fiúk és a Hakumba örömzenélését követően a Quimby koncertje koronázza meg, de táncház is gazdagítja a programot.

Feltörekvő tehetségek

A hazai zenei élet ragyogó új csillaga, a két kategóriában is Fonogram-díjra jelölt (az év elektronikus zenei albuma, valamint az év felfedezettje) Lenkke_ a fesztivál vízparti, vadregényes helyszínén fog fellépni. Koncertjein merengő alterpop dalai mellett teret hagy a táncra hívó elektronikus underground energiáknak. Trekkjeit énekléssel, rapeléssel és furulyázással hívja életre.

A Palo Canto is a Duna-parti színpadra érkezik, lágy, dallamos, organikus technoval koronázzák meg a naplementében fürdő Dunakanyar fantasztikus látványát. A Hangfoglaló program feltörekvő zenekarai is boldogan mondtak igent a fesztivál meghívására, köztük biankahaidu, Janet Gruber, NANANA, Swim Swim Naked, valamint WXLFLESS.

Elektronikus zenei színtér

Elektronikus zenei produkciók, ambient live performace-ok is színesítik a kínálatot. A nulladik napon egy tábortüzes, kizárólag a bérletet váltott vendégeknek szóló exkluzív buli nyitja a fesztivált, a hangulatfelelősök Forteba és Dj Nándi társaságában. A fesztivál pénteki napján életre kel a HangPart, ahol a zene és a természet összefonódik. Az ambient zenei színtér kiváló művészei érkeznek, IAMYANK, Bartha Márk, Labus Gida, Monochron, és Peter Adam, az estét a Techno Műhely zárja, elhozva az éjszaka csúcspontját. A zárónapon OIEE áll a dj pult mögé, ő szállítja a katarzist a fesztivált záró bulin.

A kedvezményes napijegyek és bérletek április 13-ig érhetőek el. A fesztiválon kempingezésre is van lehetőség kempingbérlet megváltása mellett a készlet erejéig.

