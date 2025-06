5 hangulatos teraszos étterem, ahol felfrissülhettek a fülledt nyári estéken

Fülledt nyári estéket és forró nappalokat enyhítő teraszos helyszíneket gyűjtöttünk nektek egy csokorba, ahol zseniális koktélok, nyárhoz tökéletesen passzoló grillételek és ínycsiklandó fogások gondoskodnak a felfrissülésről.

Púder Bárszínház

A Púder Bárszínház idén nyáron is a város egyik legszínesebb találkozóhelyeként vonul be a köztudatba. Bohém, árnyas teraszukon keddenként 17 órától Gin&Jam DJ sessionnel és különleges Gin&Tonik válogatással várják a felfrissülni vágyókat. Vasárnap 16 órától az Aperol&Friends elnevezésű teraszos lazuláson nyári beatekkel zárhatjátok a hetet, de érdemes egy forró nyári napon megkóstolni a nyári séfajánlat egyik leghűsítőbb fogását, a lazaccal tálalt hideg kovászosuborka-levest is. Július elején ráadásul egy extra buli keretében debütál a nyári signature Margarita koktél menüjük, amit vétek lenne kihagyni!

1092 Budapest, Ráday utca 8. | Weboldal

ARAZ

A nyüzsgő belváros közepén, mégis a város zajától elrejtve, egy zöld oázis várja a gasztronómia szerelmeseit remek hangulattal, frissítő koktélokkal és tüzes grillételekkel. Az ARAZ Étterem varázslatos belső teraszán minden kedden este parázson sült különlegességekkel készülnek a vendégeknek, míg a small plate kínálat tradicionális magyar ételeket vonultat fel modern tálalásban. Az egész évben szezonális gasztronómiai különlegességekkel, két- vagy háromfogásos ebédmenüvel, valamint széles borkínálattal kecsegtető étteremben légkondicionált belső tér és díjmentes parkolás fokozza a kényelmet.

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Weboldal

Teátrum Bisztró

A Budapesti Operettszínház falai között megbújó Teátrum Bisztró terasza különleges élményt kínál: elegáns koktélok, ínycsiklandó falatok és egy csipetnyi színházi varázslat vár rátok történelmi környezetben. Amíg a város magára ölti legszebb esti fényeit, egy pohár ital mellett akár még kedvenc színészeitekkel is találkozhattok. Ha stílusos hűsölésre vágytok, élveznétek a nyár ízeit, miközben nyakig merültök a pezsgő pesti estékben, a Teátrum Bisztróban a helyetek, ahol a kultúra és a gasztronómia összeér. Kövessétek a programokat, ha nem szeretnétek lemaradni a nyár legemlékezetesebb estéiről!

1065 Budapest, Nagymező utca 17. | Weboldal

Bazaar Budapest

A főváros mindig nyüzsgő Dob utcájában megbúvó belvárosi oázis, a Bazaar Budapest, a keleti bazárok pezsgő hangulatával vár. A zöldellő, buja növényzettel ölelt titkos kertben a csillagos ég alatt tölthetitek el a nyárestéket, miközben a világ legfinomabb ízei vonulnak fel. A közel-keleti, ázsiai, amerikai és magyar gasztrokultúrák legjava kel életre egy tányéron: a látványkonyhában faszenes grillen sülnek a steakek és szmókerben készülnek a BBQ-különlegességek. A bár ínycsiklandó koktéljai és válogatott italai mellett hétvégente élő soft house dallamok alapozzák meg a hangulatot.

1072 Budapest, Dob utca 18. | Weboldal

Kiscsónakom Bisztró

A város egyik legromantikusabb helyszíne a Városligeti Csónakázótó, ahol fantasztikus érzés kiszakadni néhány órára a hétköznapokból. A parton található pavilonban ráadásul remek kis bisztró működik, amelynek árnyas teraszáról csodálatos kilátásunk nyílik a víztükörre és a Vajdahunyad várára. Nincs is jobb, mint megpihenni a lombok alatt egy jó kávét, üdítőt vagy fröccsöt kortyolgatva – és persze ajánlott falatozni is valamit, hiszen a Kiscsónakom ízletes szendvicseket és édes harapnivalókat kínáló, nagyszerű hidegkonyhát működtet. Kóstoljunk bele a különleges nyári mártogatóstálba is!

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. | Facebook

