„A mi kis falunk” és környékének kincsei: 9 lenyűgöző látnivaló Pilisszentlélek vidékén

„A mi kis falunk” szereplőinek ügyes-bajos dolgai 2017 óta az életünk részei, még akkor is, ha egyetlen részt sem láttunk a sorozatból. Hisz Pajkaszeg korrupt polgármesterének, Teca kocsmájának, a lusta közmunkásbrigádnak, illetve Erika és Gyuri szerelmének híre messze földre elterjedt az elmúlt években. Így hát itt az ideje megismerni az igazi Pajkarét, vagyis Pilisszentlélek apró falvának és környékének látnivalóit!

Az idilli falu látnivalói:

Svejk Pajkarét Kocsmája

Megoszlanak a vélemények arról, hogy igazi A mi kis falunk-rajongóként illik-e Teca komcsája után Svejk Pajkarét Kocsmájába is betérnünk, ám ha a nagy felfedezőtúra vagy akár kirándulás után megszomjaztunk, akkor talán megbocsájtható e vétkünk. Ugyanis Pilisszentlélek kocsmája bőséges italválasztékkal és egy fedett kerthelyiséggel is vár ránk, hogy a fárasztó túra után legyen hol szusszannunk egy kicsit.

2508 Esztergom, Hunyadi János u. 15-17. | Facebook

Pilisszentléleki Szentlélek-plébánia

A legelkötelezetebb A mi kis falunk-rajongók tudják, hogy Pajkaszegen nem lelhetnek templomra, azonban ez a valóságban nem igaz. Ugyanis a Szentlélek-patak völgyében rejtőző faluban kalandozva kishamar rátalálhatunk a néhány száz éve ott álló plébániára.

Az egyházi épületet 1857-ben egy korábbi kápolna átépítésével alakították ki, az akkori esztergomi érsek közbenjárásának köszönhetően. Majd a XX. század közepén újították fel először, amikor két oldalhajóval bővült, így elnyerve mai, 150 négyzetméteres alapterületét. Pár évtizeddel később festette fel a falakra Kákonyi Asztrik és István, valamint Forró Kamill a napjainkban is látható freskókat. Legutóbb pedig néhány éve esett át a plébánia egy újabb felújításon, azóta teljes pompájában láthatjuk.

2508 Esztergom, Pálosok utcája 10.

Leány- és Legény-barlang

Hazánk harmadik leghosszabb és negyedik legmélyebb barlangjának, az Ariadne-barlangrendszernek a részét képezi a Leány- és Legény-barlang, amelyek nyílásai egymástól csupán 50 méterre helyezkednek el. A kettő közül a Legény-barlang dicsekedhet nagyobb méretekkel és látványosabb formációkkal: tágas csarnokában megannyi oldott formakincs, gombüstök, fosszilis cseppkőlefolyások rejlenek. Bejáratától pedig elképesztő kilátás nyílik a Dorogi-medence irányába. Az ősember óta használták termét, sőt I. Ferdinánd idejében még egy pénzhamisító műhely is működött benne.

Ha erre járunk, akkor természetesen érdemes felkeresni a Leány-barlangot is, hisz a Legény-barlang párja is izgalmas felfedezés. A belső üregeit egyik barlangnak sem látogathatják a turisták, azonban csarnokaikat bárki felfedezheti. Bár a térképen Pilisszentlélekhez csatolják, az ide vezető túraútvonal Klastrompusztától indul, a piros és kék barlangjelzéseket követve.

Pálos templom- és kolostorrom

A pálos templom és kolostor maradványait a falu közponjától induló, piros jelzésű turistaúton közelíthetjük meg, s csupán 600 méternyi barangolást követően már láthatjuk is az épületegyüttest. Története a XIII. századig vezet vissza, amikor is IV. Béla az itteni vadászkastélyt odaadta a hegységben élő remetéknek, hogy kolostort építhessenek maguknak. Egészen a XVI. századig virágzott itt az élet, birtokokat adományoztak a monostornak, sőt még Károly Róbert és Nagy Lajos is járt a falai között. Mindezeknek a mohácsi csata vetett végett, hisz a törökök a Pilis vidékét, valamint vele együtt a pilisszentléleki kolostort és templomot is lerombolták.

Kirándulás Pilisszentlélek környékén:

Kalandos körtúra Pilisszentlélekről

Az edzett túrázók számára is elég kihívást tartogat a 18 km hosszú, egész napos kalandozást ígérő körtúra, amely a mintegy 300 fős falu központjából indul. A településre érkezve a Petőfi Sándor utcán vághatunk neki a P jelű túraútnak, amely először a már jól ismert pálos kolostorromhoz vezet minket. Innen kisvártatva már a Felső-Ecset-hegyről nézhetünk vissza Pilisszentlélekre, mígnem – még mindig a P jelzésen járva – a Hirsch-orom lenyűgöző panorámájánál lyukadunk ki.

A meredek sziklafaltól egy romantikus völgybe ereszkedünk le, ahol a Miklós-deák-völgyi tavak hangulatos vidéke vár ránk. Itt kiépített pihenőhelyeknél töltődhetünk fel, majd a Z jelű túraútvonalon továbbhaladva megkezdjük az emelkedést a Szakó-hegy tetejére. Az 574 méter magas hegy csúcsát és a festői kilátást magunk mögött hagyva az Ilona-pihenőnél is szusszanhatunk egyet, majd a Z+ túrautat követve jutunk vissza a kolostorromhoz.

Holdvilág-árok

Igazi varázsvilágban kalauzol minket végig a Holdvilág-árok meseszerű szurdokvölgye, amelyet a Kiskovácsitól induló, 13 kilométer hosszú, olykor küzdelmekkel teli, ám cserébe megannyi izgalmat ígérő körtúra útvonalán fedezhetünk fel. Kalandunk egy erdei úton kezdődik, majd 1,5–2 kilométer után csöppenünk bele a sziklás szurdok festői világába, ahol egy magas sziklafallal is meg kell küzdenünk. Ám nem kell megijedni, hisz a 10 méter magas Meteor-létra lesz itt a segítségünkre, hogy felkapaszkodhassunk a szurdokbeli bércre, majd egy pihenőhelyen kifújjuk magunkat. Az útnak érdemes száraz időben nekiindulni, hisz a csapadékos napokon igencsak csúszóssá válhat a terep.

A Holdvilág-árok szomszédságába is érdemes ellátogatni:

Rezső-kilátó

Tirts Rezső egykori erdőtanácsos a hazai turistamozgalom igencsak tevékeny alakja volt, nagy szerepet játszott a Pilisi Parkerdő feltérképezésében, illetve ő készítette Dobogókő első turistajelzését. A róla elnevezett, Dobogókő melletti kilátó méltán őrzi emlékét, hisz innen nyílik a legszélesebb, s talán az egyik legszebb panoráma a festői Dunakanyarra. A széles kilátóteraszon állva a Prédikálószék gerince, valamint a Mátra, a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Selmeci-hegység hegyeinek vonulatai hullámoznak, miközben a Duna kéken csillogó vonala töri meg a zöld minden árnyalatában tündöklő rengeteget.

Vaskapu-szikla

Pilisszentlélektől egy karnyújtásnyira ámulatba ejtő, lyukas sziklaboltívre lelhetünk, amely egy hajdani hévizes barlang lehengerlő mementója. A Vaskapu-sziklát a legegyszerűbben Pilisszántótól, Klastrom felé tartva érhetjük el, miközben a cisztercita templom és kolostor romjaival, a Klastrom-forrással, valamint egy árvalányhajjal teli réttel is találkozunk. Végül a Vaskapu-szurdokvölgy meredek kaptatóján kapaszkodunk fel a 6 és 15 méter magas sziklakapukhoz, ahonnan elképesztő kilátás tárul elénk Dobogókőre és a Kétbükkfa-nyeregre.

Rám-szakadék

A Holdvilág-árokhoz hasonlóan a Rám-szakadékot végigjárva sem fogunk unatkozni, hisz a Dunakanyar egyik legnépszerűbb kirándulóhelye nemcsak egyedülálló természeti szépségével, hanem kalandokkal teli útvonallal is vár minket. A szurdokban csörgedező patakon átgázolva, egy kiépített mászóúton felkapaszkodva törünk egyre feljebb, miközben néhol 35 méter magas sziklafalak ölelik körbe az olykor 3–4 méter szűk szurdokvölgyet. A több helyen is csúszós útvonalon létrák és kapaszkodók könnyítik meg a haladást, s teszik még izgalmasabbá az erdei kirándulást. A zúgókban és vízesésekben gazdag szurdokot csak egy irányból, Dömöstől Dobogókő felé lehet megközelíteni.

Kiemelt kép: Györkő Zsombor