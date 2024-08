Vízparti idill és árnyas ösvények hívnak kikapcsolódásra Budapesttől egy karnyújtásnyira

A gyerekeknek biztosan tetszeni fognak a vadregényes stégek és a tó közepén kialakított vízköpők , illetve a víz fölé benyúló játszóteret is érdemes felkeresni! A játszótér mellett biciklitárolókat is találhattok.

A patkó alakú Csónakázó-tó okkal közkedvelt a helyiek körében, hiszen gyerekekkel és kutyával is remek alternatíva egy kellemes sétához. A szépen rendezett tó körül vízparti ösvények futnak, de akár piknikezhetünk vagy sütögethetünk is a battai kirándulóhelyen.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool