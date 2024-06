7 szuper strand Budapesten, ahol egész napos vízi élményekben lehet részünk

Június 25-én megnyitotta medencéit az Újlak utcai strand, Budapest lakói így újabb szabadtéri fürdőhelyen, a XVII. kerületben frissülhetnek fel a nyári hőségben. A strand medencéje 1 méter mély, hőmérséklete 26 fokos, míg a gyermekpancsoló 30 fokos vízhőmérséklettel csábít csobbanásra. A strand mellett fedett uszoda is van, amely kombinált jeggyel látogatható, valamint az uszoda területén infra- és két finn szauna is működik. Az aktív kikapcsolódást pingpongasztal, strandröplabdapálya, a kisebbeknek pedig homokozó szolgálja.

Budapest legfiatalabb fürdője 1989-ben nyitotta meg kapuit, azóta pedig számtalan átalakításon átesett az évek során. A fejlesztéseknek köszönhetően a Paskál Gyógy- és Strandfürdő minden évszakban nyitva áll a termálvíz kedvelői számára. A kinti fedett medencék még a téli mínuszokban is látogathatóak, nyaranta pedig az összes többi medence megtelik élettel és fürdőzőkkel. A strandfürdő területén gyermekmedence, úszómedence és több szauna is helyet kapott, így az egész család számára egész napos program lehet a fürdőzés.

