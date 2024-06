5 különleges program Budapesten a víz és aktív kikapcsolódás szerelmeseinek

Ha a strandoláson, csobbanáson kívül kerestek vízközeli programokat, ajánlunk néhányat, ahol sem az aktív kikapcsolódást, sem pedig a hűsítő hullámokat nem kell nélkülöznötök.

SUP jóga a Városligetben

Júniusban szerdánként, de a nyár további részében is testi-lelki feltöltődésre invitálnak a SUP jógaórák a Városligeti-tavon. A szabad ég alatt, a tó lágy hullámain ringatózva próbálhatjátok ki és mozgathatjátok át magatokat a rendhagyó jógaórák alkalmával. Amellett, hogy élvezhetitek a nyári melegben jóleső víz közelségét, fejleszthetitek egyensúlyérzéketeket, figyelmeteket és erősíthetitek a mélyizmokat is.

Tovább az eseményre >>

Hullámszörfözés a Palatinuson

Hosszú utazás nélkül is adott a lehetőség legfőképp, ha a hullámok és szörfözés szerelmesei vagytok, hogy éljetek ennek a különleges sport szenvedélynek. A margitszigeti Palatinus Fürdő termálvizes hullámmedencéjében felfedezhetitek és gyakorolhatjátok ugyanis a szörfözés örömét, méghozzá Budapest szívében.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Városi SUP-túrák a Dunán

Ha továbbra is vízközelben maradnátok, sőt mi több, egy egészen más nézőpontból csodálnátok meg a Hajógyári-szigetet, a Margitszigetet vagy a Parlamentet, úgy a városi SUP-túrák nektek szólnak! A SUP Budapest csapata nemcsak munka után csalogatja az aktív kikapcsolódás, a naplementék és a víz szerelmeseit a Dunára, de hajnalban is. A túrák a SUP Budapest Római-parti bázisáról indulnak és az Erzsébet híd előtt érnek véget.

Tovább az eseményre >>

Vízi élménypark a Lupa-tavon

A Lupa-tó által kínált számtalan különleges és már-már extrém vizes élmény közül a kicsiket és a nagyokat is egyaránt megszólítja a vízi élménypark. Nemcsak megszólítja, de próbára is teszi a kalandvágyókat, akik nem rettennek meg a néhol egyensúlyozást, kapaszkodást és bujkálást igénylő játékos feladatoktól. Ha pedig sikerült kiállni a vízivár próbatételeit, rögtön utána meg is mártózhattok a vízben.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Csónakázás és vízibiciklizés a főváros szívében

Ahol néhány hónappal ezelőtt még korcsolyáztunk, ott a nyári időszak beköszöntével csónakokból és vízibiciklikből élvezhetjük a Városliget és a Vajdahunyad várának látványát. A csónakázótó, miután megnyitotta idei szezonját, ismét várja az idilli közegben, vízközelben feltöltődni, evezni és tekerni vágyókat egyaránt!

Tovább a weboldalra >>

Ha Budapesttől egy karnyújtásnyira gyűjtenétek vizes élményeket: