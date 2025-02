7 gyönyörű kirándulóhely hazánkban, aminek kristálytiszta levegője a testet és lelket is gyógyítja

Az ország leggyönyörűbb helyszínei nem egyszer gyógyhatással is bírnak, ennek apropóján hoztunk egy maroknyi kirándulóhelyet nektek, aminek klímája és éghajlata, tiszta levegője gyógyír lehet testnek és léleknek egyaránt.

Lillafüred

A Bükk szívének erdőrengeteggel ölelt, képeslapokra illő kiránduló- és üdülőhelye, Lillafüred és környékének kedvező klímája a testet és a lelket egyaránt gyógyítja. A környéken tett séta, kirándulás vagy túrázás alkalmával tapasztalható üde és friss levegő, a természeti kincsek, a megállásra és megpihenésre buzdító Hámori-tó és a Lillafüredi-vízesés nagyszerű alkalmat kínál a kikapcsolódásra és a rekreációra.

Velem

Az ország nyugati csücskében, a Kőszegi-hegység lábánál fekvő Velem hangulatos kis települése is nagyszerű úti cél lehet a regenerálódni vágyóknak. A pihenésre és feltöltődésre alkalmas kirándulóhely az Írottkő Natúrpark része, kristálytiszta levegőjét öröm ki-belélegezni egy tartalmas túra vagy erdőben tett kirándulás alkalmával. A háborítatlan és békés település egyik gyöngyszeme az erdővel ölelt Szent Vid-kápolna elmélkedésre és lecsendesedésre éppúgy alkalmas.

Dobogó-kő

A fővárosiak körében is népszerű kirándulóhely, a Dobogó-kő országszerte híres kristálytiszta levegőjéről. Aki legalább egyszer is kirándult erre, tudhatja, hogy a környezet, a buja erdők, a vadregényes túraútvonalak mind-mind nyugtatólag hatnak a szervezetre és az idegrendszerre egyaránt. A klimatikus gyógyhelyként is számon tartott Dobogó-kő kiváló úti cél, ha a dolgos és sűrű hétköznapokban regenerálódásra vagy a légúti megbetegedések gyógyulására, enyhítésére vágytok.

Bükkszentkereszt

A Bükk hegység lábánál található Bükkszentkereszt talán többek emlékezetébe is bevéste már magát. A település a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi munkássága és az itt található különleges Gyógynövényház révén tett szert nagyobb népszerűségre. Az ország minden szegletéből látogattak már el a településre gyógyulni és regenerálódni vágyók, illetve a természet szerelmesei egyaránt. Az erdős vidék biztosítja a kristálytiszta, friss és üde levegőt, ami kiváló hatással van a szervezetre és csillapítja a modern világ okozta stressz hatásait.

Kékestető

Klimatikus gyógyhelyek közt is az egyik legismertebb az ország legmagasabb pontja, a Kékestető. Az innen nyíló gyönyörűséges panoráma, a kiváló kikapcsolódást nyújtó túrák csak a kezdet, ugyanis a mérsékelt szubalpin jellegű klímának és a kristálytiszta levegőnek köszönhetően az ide látogatók tapasztalhatják a hely gyógyító hatását. A Kékestetőre való látogatást nemcsak légzőszervi, de szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek is ajánlják, a térség szervezetre gyakorolt jótékony hatásainak köszönhetően.

Szilvásvárad

Lillafüred mellett a Bükk másik gyöngyszeme is tartogat enyhülést a mindennapokban megfáradtaknak. A helyszín nemcsak a természetkedvelőknek kiváló úti cél, hiszen a gyógyhatású forrásvizek, a tiszta és friss levegő a testre és lélekre egyaránt gyógyító hatással bír. A környéken tett kirándulást, a páratlan Szalajka-völgyben tett látogatást érdemes egy közeli termálfördőben kipihenni a maximális regenerálódás érdekében.

Soproni Lővérek

Soproni kiruccanás alkalmával vagy épp célzottan ide tervezve a feltöltő pihenést, nem szabad megfeledkezni a Lővérek erdeinek kellemes alpesi klímájáról, kristálytiszta, különféle állapotokat gyógyító oxigéndús levegőjéről. Az itt tapasztalható pozitív környezeti hatások segítik a szervezet regenerálódását, a test és lélek fáradtságának enyhítését. Az itt tartózkodást érdemes összekötni más regenerációt és rekreációt ösztönző kikapcsolódással és tevékenységekkel, hogy a jótékony környezet sokszorosan fejthesse ki hatását a szervezetre.

Páratlan pilisi pihenéshez nagyszerű szállások: