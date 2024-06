7 kihagyhatatlan nyári program és helyszín a Velencei-tónál

Talán nem túlzunk, ha a Velencei-tó egyik legszebb kirándulóhelyeként említjük a Pákozdi-félszigetet, ismertebb nevén Szúnyog-szigetet. A tó keleti részén található, páratlan növény- és állatvilággal rendelkező terület természetközeli és vadregényes hangulattal ajándékozza meg az ide kirándulókat. Az itt található hajóállomásnak köszönhetően érkezhetünk vízi úton, de természetesen autóval, kerékpárral és gyalog is. A Szúnyog-sziget ugyanis mára már csak nevében őrzi sziget voltát: a tó medrének mesterséges töltése nyomán félszigetként kapcsolódik a parthoz. A gazdag élővilág mellett lenyűgöző látvány is fogadja az ide érkezőekt, nem érdemes tehát kihagyni a tónál tett látogatás alkalmával.

A környező vidék első, sikeres szőlőtermesztőjéről elnevezett Bence-hegyen 2018-ban, egy korábbi olajfúrótorony helyén különleges kilátó nyílt. A minden oldalról más-más formát magára öltő kilátó Betonvirág fantázianévvel született meg, 20 méter magas kilátószintjéről pedig nemcsak a Velencei-tóra, de a környező vidékre is mesés körpanoráma tárul. A kőből és színezett betonból épült kilátó Velence város központjától is csupán egy karnyújtásnyira található és hétfő kivételével minden nap 10 órától várja a kilátásban gyönyörködni vágyókat.

Ha Velencei-tó, akkor tókerülő bringakör! Az akár gyerekekkel is könnyen teljesíthető Velencei-tavi bringakör remek program a család egésze számára. Nemcsak amiatt, mert a 30 km-es túrán alig néhány emelkedőre kell csak számítani, hanem azért is, mert látnivalók számtalanja szegélyezi a kerékpárosok útját. Egy rövid szakasztól eltekintve az útvonal végig kerékpárúton, kerékpáros nyomvonalon halad. A tavat szegélyező vendéglátóhelyeknek és strandoknak hála pedig van lehetőség kellő pihenőt és frissítőt beiktatni két szakasz közé.

Következő állomásunk, a pákozdi ingókövek is a Velencei-tó körül található és felkeresendő kuriózumok sorát erősíti. A pákozdi ingókövek hazánk felszíni gránitalakzatainak egyike, melynek népszerű formációi közé tartozik a Kocka-kő, Gomba-kő és a Kis-Cipó. A Pákozdról könnyű körtúra keretében megközelíthető védett területen jól kiépített turistaútvonalon kereshetjük fel a jellegzetes sziklaformációkat, akár gyerekekkel is. Az egymáson egyensúlyozó gránittömbök számos legenda ihletői, nem véletlen az sem, hogy az angliai Stonehenge-hez hasonlítják.

Sokan nemcsak a Velencei-tó, de a tágabb értelembe vett környék legfinomabbjának mondják a családias hangulatú Édes Velence fagyizójában kapható nyalánkságot. A nyüzsgő korzóról igazi felüdülés a pár perces sétával megközelíthető családi házas környék, ahol hangulatos kerthelyiség is fogadja a hőségben felfrissülni vágyó édesszájúakat. A minőségi alapanyagokból készített fagylaltok választéka sem utolsó, melyben rendre találnak maguknak édességet a mentesen étkezők is.

A család apraja-nagyjának élmények számtalanját vonultatja fel a Mészeg-hegy oldalában, a Velencei-tó északi partján található Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum. A kezdetben arborétumként látogatható kirándulóhely 2017-ben vadasparkkal bővült, ahol erdőben élő nagyvadaktól az öshonos kis- és nagymadarakig a világ második legnagyobb madara, az emu is otthonra lelt itt. A szemlélődésre és megfigyelésre alkalmas vadasparkon túl a vízivilág is felfedi titkait, de a a tájmúzeum és a 15 méteres panorámakilátóval kecsegtető 9 állomásos erdészeti tanösvény is tartogat izgalmakat. A természetközeli kikapcsolódást piknikpontok és játszótér teszi teljessé.

A fővárosból tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető Velencei-tó hétköznapokon és hétvégén is élmények számtalanjával várja a kirándulókat. 7 kihagyhatatlan programot és helyszínt ajánlunk nektek strandolás előtt vagy után.

