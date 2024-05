6 szabadtéri makettpark országszerte, ha különleges kirándulásra vágytok

Ha az ászári Mini Skanzent megtekintettétek, érdemes a szomszédos településre, Kisbérre is ellátogatni. Az igazán hangulatos környezetben, a kisbéri tó partján kialakított makettparkban, fák árnyékában tekinthetők meg Magyarország látványosságai kicsiben. Az áprilistól októberig látogatható parkban ténylegesen ízelítőt kaphatunk az ország nevezetességeiből, hiszen az ikonikus épületek mellett olyan maketteket is lehetőség nyílik megtekinteni, mint a budapesti Gyermekvasút, az aggteleki cseppkőbarlang vagy épp az Őrségben található Pityerszer kicsinyített mása.

Tizenegy éve már, hogy 2013-ban megnyílt Szarvason a Mini Magyarország interaktív makettparkja. A Szarvasi Arborétum részét képező, de önállóan is látogatható látványosság 1:50 léptékű makettjei révén alig néhány óra alatt az ország összes nevezetességét lehetőség nyílik megtekinteni. Az akadálymentes, babakocsival is bejárható parkban a nevezetes épületeken túl a Balaton, a Duna és a Tisza mini mását is megcsodálhatják az érdeklődők. Természetesen a makettvasút szerelmeseinek sem kell a szomszédba menni a látnivalóért, hiszen az ország leghosszabb makettvasút-hálózata is megtekinthető itt.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool