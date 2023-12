7 izgalmas miniatűr kiállítás országszerte, ahol kicsiben láthatjuk a világot

Az országban fellelhető különlegesebbnél is különlegesebb múzeumok és kiállítások közül olyanokat gyűjtöttünk nektek egy csokorba, ahol miniatűrben láthatjuk és ismerhetjük meg a bennünket körülvevő világot.

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum // Dorog

Interaktív kiállítótér és számos részletgazdag makettasztal várja a látogatókat, akik szívesen megismernék a Dorogi-medence bányászattörténetét. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Reimann Miniverzum minden korosztály számára kiváló kikapcsolódásul szolgál, melyben több interaktív elem mellett a time-lapse animációval színesített 1:2666 méretarányú terepasztal nyújt segítséget.

2510 Dorog, Esztergomi út 4. | Weboldal | Facebook

Bolgár Imre minikönyv gyűjteménye // Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest

Ugyan manapság már nem jellemző, néhány évtizeddel ezelőtt, az 1970-es és 1980-as években fénykorát élte a minikönyvgyártás. A Budai Várban található Országos Széchenyi Könyvtár F épületében, a VII. szinten lévő katalógustérben tekinthetjük meg a Zrínyi Nyomda egykori vezérigazgatójának, Bolgár Imrének a minikönyvgyűjteményét. Az állandó kiállításon, a csaknem 1200 darabot számláló minikönyv között külföldi és magyar példányok, sőt mi több, ritkaságok is fellelhetők.

1014 Budapest, Szent György tér 4-6. | Weboldal

Építéstörténeti tárlat // Esztergomi Bazilika

Az Esztergomi Bazilika építéstörténeti kiállításának egyik legizgalmasabb és egyben leglátványosabb állomása a Mathes János által 1822-ben készített makett. A többi kiállítási darabon túl az alkotás megmutatja, milyen tervek és elképzelések voltak egykor az érseki székhely kialakításáról, láttatja továbbá azt is, végül mi valósult és mi nem valósult meg az eredeti tervekből.

2500 Esztergom, Szent István tér 1. | Weboldal | Facebook

Történelmi modellvasút-kiállítás // Festetics-kastély, Keszthely

Európa egyik legnagyobb történelmi modellvasút-kiállítását tekinthetjük meg a keszthelyi Festetics-kastély falai között. A terepasztalokon több mint 2,7 kilométer hosszan kanyarognak a 19–21. századi Magyarország, Ausztria és Németország sínhálózatai, melyeket több mint 600 épület és 75 különféle szerelvény 1:78-as méretarányban varázsol élethűvé. A kiállítás emellett nemcsak szemlélődésre, de interaktív elemeinek segítségével tartalmas kikapcsolódással is kecsegtet.

8360 Keszthely, Kastély u. 1. | Weboldal | Facebook

Hollókői Legofalu

Ha épp Hollókőn jártok, vagy oda tervezitek legközelebbi kirándulásotokat, nem érdemes kihagyni a település egyedülálló látványosságát, a falu 15 ezer LEGO-elemből megépített mását. A méretarányos hollókői Legofalu abból a szempontból is igazán érdekes, hogy elemei egyediek, kizárólag e látványosság megvalósítása alkalmából készültek. A Legofalu az ófaluban található palóc játszóház emeletén, nyitvatartási időben várja a fiatalabb és az idősebb látogatókat, Lego-rajongókat egyaránt.

3176 Hollókő, Kossuth u. 53. | Facebook

Minikönyv-gyűjtemény // Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa

Minikönyvekből összeállított kiállítás nemcsak Budapesten található, érdemes ezt az igen gazdag gyűjteményt Pápán is meglátogatni. A Jókai Mór Városi Könyvtárban található gyűjtemény az Országos Széchenyi Könyvtárban látható kollekciónál is nagyobb, közel 5600 darabot számlál. A 30 és 76 milliméter között mozgó minikönyvek között a világ legkisebb újságját is lehetőségetek van megtekinteni, ha épp Pápán jártok.

8500 Pápa, Fapiac tér 14. | Weboldal | Facebook

Makett- és modellgyűjtemény // Magyar Mezőgazdaság Múzeum és Könyvtár, Budapest

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár falai között nem egy különleges és értékes darabot őriznek a makett- és modellgyűjteményben. A legkorábbi, 1896-os modelleken túl számos értékes és érdekes darabot tekinthetünk meg, legyen az épp gépminta vagy lokomobil, melyek nemcsak élethűek, de nagy részük működőképes is. A gyűjteményben helyet kaptak továbbá pásztorépítmény-makettek is, melyek különösen nagy értéket képviselnek.

1146 Budapest, Vajdahunyad stny. | Weboldal | Facebook

