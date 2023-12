5 nagyszerű téli kiállítás Budapesten, ami feldobja a szürke napokat

Nagyszerű tárlatokat fedezhetünk fel idén télen a fővárosban, amely a következő hónapokban is elkényeztet minket jobbnál jobb kulturális programokkal.

Éjszakázz a múzeumban!

Nem mindennapi élmény vár ránk, ha úgy döntünk, részt veszünk a Néprajzi Múzeum új, éjjeli programján, amely során egy teljes éjszakát fogunk a múzeum falai között eltölteni! A múzeum új épületében egy teljes szintet foglal el a Gyermekmúzeum, amely otthont ad ennek az izgalmas családi programsorozatnak is. Az élménygazdag látogatás során egy félkész kiállítás befejezésével foglalatoskodhatunk, miközben körbejárjuk az alvás témáját, és egy éjszakára mi magunk is néprajzkutatókká válhatunk! A programra elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, akik érkezhetnek a családdal vagy az egész osztállyal is.

Néprajzi Múzeum | 2023. december 1., 8., 15. | Weboldal

Sosemvolt Budapest – Tervek, álmok, víziók a főváros építészetének 150 évéből

Egyedülálló kiállítás nyílt Budapest meg nem valósult építészeti vízióiból, melyekkel ma egészen máshogy mutatna a város. A világ legnagyobb zsinagógáját ma Újlipótvárosban találnánk, francia felhőkarcoló magasodna a Budapest Sportcsarnok szomszédságában, és magasházak díszítenék a Duna-korzót, ha másképp alakult volna a történelem. 170 makett, terv, fotó és videó mutatja meg az érdeklődőknek, milyen lehetne napjaink Budapestje, ha ezek a papírra vetett víziók testet öltöttek volna. A tárlat a főváros 150. születésnapja alkalmából jött létre, és február 11-ig látogatható.

Pesti Vigadó | 2024. február 11-ig | Weboldal

TechnoCool. Új irányok a kilencvenes évek magyar képzőművészetében (1989-2001)

A Magyar Nemzeti Galéria új időszaki kiállításán a rendszerváltás utáni évtized művészete az akkor fiatal alkotók szemszögéből bontakozik ki. Az új művészgeneráció tagjai kutatták az újfajta formákat, és inspirációt merítettek az elektronikus zene forradalmából, a partik új látványvilágából. A számítógép kínálta lehetőségek az önmeghatározás újszerű formáivá váltak. Fedezzétek fel ezt az egészen elképesztő, ma is friss és releváns tárlatot, amelyen több, mint 50 alkotó fotói, festményei, objektjei, printjei és videói mutatják be a kilencvenes évek átalakulását.

Magyar Nemzeti Galéria | 2024. február 11-ig | Weboldal

Jégvilág

A Magyar Természettudományi Múzeum lehengerlő tárlatait egész évben szívesen látogatják a felnőttek és a gyerekek egyaránt, idén télen pedig az eddigieknél is izgalmasabb attrakcióval találkozhatnak itt az érdeklődők: a múzeum nemcsak téli tematikájú kiállítással, hanem egy vadiúj jégpályával is várja látogatóit. A korcsolyázás szerelmesei így összeköthetik az aktív időtöltést a természettudománnyal, és miután siklottak a jégpályán, bepillantást nyerhetnek a jégkorszaki és a sarkvidéki élővilág titkaiba, kihalt vagy veszélyeztetett állatfajainak világába.

Magyar Természettudományi Múzeum | 2024. február 18-ig | Weboldal

DIVAT & VÁROS

Budapest 150. születésnapján egyedülálló tárlat nyílt a Kiscelli Múzeumban, amelyen az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a főváros divattörténetének legutóbbi 150 évébe. Az április közepéig megtekinthető kiállítás megmutatja a látogatóknak, hogyan tükrözte a divat alakulása az egyes korok társadalmi és kulturális változásait. A megelevenedett múltban sétálva több, mint 120 öltözéken, divatkiegészítőn és más tárgyakon keresztül láthatjuk, hogyan fonódott össze a divat a nagyvárosi élettel. Fedezzétek fel a kiállítás 6 témáját 1873-tól 2023-ig, és vegyetek részt ezen a másfél évszázadon átívelő páratlan utazáson!

Kiscelli Múzeum | 2024. április 14-ig | Weboldal

