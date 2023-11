70+ kihagyhatatlan téli program Budapesten 2023 decemberében

Hihetetlen sok izgalmas téli program vár Budapesten 2023 decemberében: Mikulás-napi gyerekprogramok, adventi, karácsonyi koncertek, vásárok, szilveszteri bulik. Csak győzzétek végigolvasni válogatásunkat!

Fényflotta indulása (2023. december 1.)

A BP150 bemutatja: az adventi és a karácsonyi időszak látványossága, a BKV Fényflottája nem csak a fővárosiaknak, hanem a Budapestre látogatóknak is ünnepi hangulatot teremt! A feldíszített, fényárban úszó járművek december 1-én, napnyugta után gördülnek ki a Hungária kocsiszínből. Szeretettel várnak minden érdeklődött a Sport utcába, ahol figyelemmel kísérhetitek, ahogyan a járművek elhagyják a kocsiszínt.

Éjszakázz a múzeumban! // Néprajzi Múzeum (2023. december 1., 8., 15.)

Nem mindennapi élmény vár ránk, ha úgy döntünk, részt veszünk a Néprajzi Múzeum új, éjjeli programján, amely során egy teljes éjszakát fogunk a múzeum falai között eltölteni! A múzeum új épületében egy teljes szintet foglal el a Gyermekmúzeum, amely otthont ad ennek az izgalmas családi programsorozatnak is. Az élménygazdag látogatás során egy félkész kiállítás befejezésével foglalatoskodhatunk, miközben körbejárjuk az alvás témáját, és egy éjszakára mi magunk is néprajzkutatókká válhatunk! A programra elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, akik érkezhetnek a családdal vagy az egész osztállyal is.

Budapest Park Jégvilág nyitónap (2023. december 1. – 2024. február)

December 1-től ismét a sokak számára kedves zenei emlékeket őrző Budapest Park hatalmas jégpályáján korcsolyázhatunk. A park a téli sport szerelmeseit hívja aktív kikapcsolódásra a nagy tánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, több mint 2000 négyzetméteres műjégpályával. A téli mesebirodalomban akár két csúszás között is találhatunk magunknak elfoglaltságot, hiszen a szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy utánozhatatlan hüttehangulatot idézzenek meg a látogatóknak. A december 1. és 3. közötti nyitóhétvége során szuper programokkal készülnek nektek!

Advent Óbudán // Fő tér (2023. december 1-23.)

Az adventi hétvégéken vásári forgatag és ingyenes ünnepi koncertek várják a gyönyörűen feldíszített és kivilágított óbudai Fő térre érkezőket. Többek között Szulák Andrea, Takács Nikolas és a Romengo is színpadra lép. Emellett két helyszínen, a Fő téren és a Békesmegyeri piacon ingyenes jégpályán korcsolyázhatnak a téli sport szerelmesei.

Orgonakoncert a Bazilikában: 2 orgona, trombita és ének (2023. december 1., 8., 15., 22., 29.)

A Szent István Bazilika műemlék Angster-orgonája kizárólag a pénteki esti orgonakoncerteken szólal meg. A változatos program gazdag zenei élményeket kínál, a hangversenyek előadói Liszt-díjas, Érdemes Művész és Junior Príma-díjas orgonaművészek, illetve elismert operaénekesek és hangszeres művészek, akiknek a közreműködése garantálja az előadások magas színvonalát. Az előadások a péntekenként 20 órakor kezdődnek.

További komolyzenei programok Budapesten decemberre:

Varázslatos Advent // Zeneakadémia (2023. december 2.)

Csengő gyermekhangok, Csajkovszkij Diótörőjének mesés világa, Simic Aleksander gordonkaművész virtuozitása, valamint a Közép-Európai Hangversenyzenekar előadása vár benneteket a Zeneakadémián.

Nagy Emma Quintet // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2023. december 2.)

Az Artisjus-díjas Nagy Emma Quintet a modern, kortárs jazz új generációjának képviselője. Zenéjüket kontrasztok és disszonancia, improvizáció és sokszínűség, öröm és spleen, kortárs életérzés és groteszk, nyers fogalmazásmód jellemzi, amely mögül átsejlik valamiféle álomszerű báj.

Bámulatos Bazilika – különleges történelmi séta orgonakoncerttel (2023. december 2., 16., 29.)

Ezen az egyedi sétán a Szent István Bazilikát járhatjátok be kívülről és belülről, megcsodálhatjátok az építészeti részleteket és híres művészek alkotásait. A séta végén pedig egy 15 perces orgonakoncertet hallgathattok meg Magyarország egyik legszebb hangú orgonáján!

Advent a Várkert Bazárban (2023. december 2-23.)

A meseszép Várkert Bazár nem hiába lett a Nagykarácsony című film helyszíne is, hiszen a festői környezetben található területről csodálatos kilátás nyílik az ünnepi fényekben úszó városra. Az adventi készülődés természetesen itt sem marad el: advent első három hétvégéjén kortárs iparművészeti vásár keretében nézelődhettek különleges designer alkotások között, sőt még a tervezők workshopjain is részt vehettek. Ezenfelül családi programokból sem lesz hiány, illetve hangulatos, különböző műfajú koncertekre és egyedülálló irodalmi beszélgetésekre is sor kerül.

Újpesti Advent – vásár, koncertek, ajándékgyár (2023. december 2-24.)

Az újpesti Szent István tér megtelik karácsonyi varázslattal december 2. és 24. között. Kézműves vásár, minőségi portékák, gyermekműsorok, gyertyagyújtás és sztárfellépők koncertjei segítenek ünnepi hangulatba kerülni. Az önfeledt szórakozás mellett rászorulóknak szánt adományokat is várnak az igluban.

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (2023. december 2., 3., 9., 10., 16., 17.)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására idén a Klauzál téri Vásárcsarnokban nyitja meg kapuit, ahol advent összes hétvégéjén hangolódhattok az ünnepre. Ezen az egyedülálló eseményen többek között kézműves kincsekből, újrahasznosított termékekből, natúr kozmetikumokból és egyedi gasztrokészítmények közül is válogathattok. A szervezők célja, hogy összehozza azokat, akik érdeklődnek a fenntartható jövő megteremtése iránt, így nem meglepő, hogy számos olyan árussal és kiállítóval találkozhattok, akik a környezetvédelem és a zero waste terén alkotnak. A vásár mellett számos kísérőprogram is vár titeket, többek között előadásokon, workshopokon és koncerteken is részt vehettek.

Adventi Czakó Piacz (2023. december 2., 9., 16., 23., 30.)

A Czakó Piac karácsonyi forgatagában december során szombatonként lehetőségetek nyílik egyenesen a termelőktől beszerezni a különleges szezonális finomságokat a budai lankákon található, mesés Czakó Kertben. A felhozatalban mindent megtaláltok a balatoni boroktól kezdve lekvárokon, húsokon és sajtokon át egészen a vadkovászos pékárukig, emellett pedig nem maradhatnak el a virágok és a lakásdekorációk sem. Az itt töltött idő alatt gőzölgő almapunccsal és isteni Bányai kávéval melegedhettek fel, a vásár mellett pedig könyvbemutatókkal és az ünnep közeledtével fenyőfavásárral is készülnek a szervezők, még varázslatosabb hangulatot kölcsönözve a vásárnak.

Fitos Dezső Társulat: Embertánc – A táncoló ember // Hagyományok Háza (2023. december 3.)

A magyar tánc, zene és ének határokat nem ismerve köti egybe a régről jövő kulturális értékeket, fókuszában pedig ott az ember. Az Embertáncban elődeink régről jövő tudását, tapasztalatait, értékeit mutatjuk fel saját prizmánkon átszűrve – hogy eztán közönsen vigyük tovább, ne hagyjuk elveszni.

Mikulás-váró programok 2023-ban Budapesten:

Mikulás-nap a Budapest Gardenben (2023. december 3.)

December 3-án A Budapest Gardenbe látogat a Mikulás, hogy minden kisgyereknek ajándékot hozzon! Várják a kicsiket és nagyokat egy varázslatos vasárnapi mókára, ahol lesz bábszínház, kézműves sarok és tematikus karácsonyi játékokkal is készülnek.

Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás // MOMkult (2023. december 3.)

Gryllus Vilmos Mikulás-váró koncertje.

Ho-ho-ho! Mikulás ajándéka (2023. december 3.)

A Fabula Bábszínház előadása az FMK-ban. Az előadás után kézműves foglalkozás vár titeket a Mester Galéria csapatával.

Fény és hang: Adventi koncert // Klebelsberg Kultúrkúria (2023. december 3.)

December 3-án, advent első vasárnapján a Klebelsberg Kultúrkúriában hangolódhatunk a közelgő ünnepre egy varázslatos adventi koncert keretében. A Fény & Hang programsorozat közel 3 órás eseményén fellép többek között a karácsonyi dallamokat megszólaltató Szent Efrém Férfikar is.

Advent Erzsébetvárosban (2023. december 3-22.)

December 3-22. között igazi vásári forgatagtól lesz hangos a belvárosi Madách tér, amit a kézműves és gasztronómiai vásár mellett utcaszínházi attrakciók, koncertek, illetve családi és gyermekprogramok töltenek meg élettel. Fellép többek között Henri Gonzo és Csemer Boglárka is.

Zenés irodalmi est // Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ (2023. december 4.)

Válogatás a magyar költészet istenes verseiből. A Stefánia Irodalmi Társulat zenés irodalmi estje.

Cseh Tamás 80 | Indián tipi – installáció a Magyar Zene Háza előtt (2023. december 4-11.)

Cseh Tamás, amellett, hogy a magyar popzene, a daléneklés egyik legnagyobb alakja, a magyar indián közösségnek is az egyik leginkább meghatározó figurája volt. A Cseh Tamás 80 emlékévhez kapcsolódva a Zene Háza bejáratánál egy indián tipi tekinthető meg december 4. és 11. között, a kúpalakú sátorban az indián élethez kapcsolódó fotók, leírások láthatók, olvashatók, hanganyagok szólnak majd és mozgóképen is megelevenedik az „indián”; ez az eredetileg sokezer nép, akikből ma is sok száz él nagy kulturális és nyelvi változatosságot mutatva.

Amadeus // Pesti Színház (2023. december 5., 9., 10., 12., 20.)

November végén mutatták be az Antonio Salieri és Wolfgang Amadeus Mozart különös kapcsolatáról szóló darabot a Pesti Színházban, melyet a közönség tűkön ülve várt az idei színházi évadban. A főszerepekben két kiváló művészt láthatunk: míg Salierit Ötvös András alakítja, Mozart bőrébe ifj. Vidnyánszky Attila bújik. A Hegedűs D. Géza rendezésében megvalósuló előadás a világ egyik egyetemes kérdésére keresi a választ, méghozzá a tanult mesterség és a páratlan tehetség viszonyrendszerének és egymás melletti létezésének részleteire. A darab Peter Shaffer drámája nyomán készült.

Rumkóstoló a Gólyában (2023. december 6.)

December 6-án, este 8 órától, nyolctételes kóstolósorral és informatív rumos előadással várnak benneteket a Gólyában. Az eseményen szóban – és kóstolásban – értintett régiók: Kuba, Trinidad, Haiti, Martinique, Brazília, El Salvador, Barbados és Mauritius. A program előzetes regisztrációhoz kötött!

Igazából szerelem // Corvin mozi (2023. december 6.)

Minden idők egyik leghíresebb romantikus karácsonyi filmje 20 év után visszatér a Corvinba!

Pajor Tamás és Menyhárt Jenő Szózene estje // Gödör (2023. december 6.)

Pajor Tamás szózene estje egy különleges, műfajteremtő előadássorozat, amely a slam poetry, a spoken word, a sanzon, a hip-hop és a stand up elemeit ötvözi filozofikus, mégis szellemesen közérthető formában. A szórakoztató szépirodalom és az intelligens popzene világát harmonizáló műfaj specialitása, hogy Pajor Tamás minden est alkalmával, a kultúra más-más, eltérő területről érkező, jeles képviselőjével együtt ad elő, ezért minden szózene alkalom különböző.

Hangulatos karácsonyi vásárok Budapesten:

Adventus Domini – Fény az év legsötétebb szakában (2023. december 6., 16.)

Abban talán mindannyian egyetérthetünk, hogy az év vége egy igazán különleges időszaknak számít. December 6-án és 16-án a Budapest Városművek csapata adventi sétán kalauzol majd el benneteket az ünnepvárás időszakában. A Ferenciek teréről induló, belvárosi fények övezte, 2 órás sétán megelevenednek a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások és mesék. Betekintést kaphattok továbbá más vallások és kultúrák karácsonyi hagyományaiba és abba, ők hogyan élik meg az év legkülönlegesebb és egyben legsötétebb időszakát.

Kis esti rozé – tabáni hangulatban // Jókai Anna Szalon (2023. december 7.)

A Jókai Anna Szalon december 7-i eseményén Szabó Zoltán Attila vendégei Podonyi Hedvig, író, újságíró, Fodor Ákos özvegye és Száraz Pál, építész, író, borász lesznek. A kellemes hangulatú téli este során az elgondolkodtató szavak mellett sümegi borkóstolóra számíthatunk.

Fitos Dezső Társulat: A Falu // Nemzeti Táncszínház (2023. december 8.)

Gyökereink a mélybe nyúlnak. A falu zárt, hagyományőrző közössége szövetkezett a természettel, melyhez elszakíthatatlan kötelékek láncolták. Itt ideje volt az éneknek, a táncnak, a születésnek és a meghalásnak…

Sisi – An Album Release (Ghetto) Party // Akvárium Nagyhall (2023. december 8.)

Egy évvel legelső koncertje után a magyar hip-hop új női helytartója, Sisi beköltözik a Nagyhallba egy óriási album release (ghetto) hip-hop partyval.

Felső Tízezer // Turbina (2023. december 8.)

A magyar indie-rock bozótharcosa, a Felső Tízezer a Turbinában zárja az évet. Az alternatív rock, a powerpop és a jangle pop hagyományait keverő zenekar négy nagylemezének legjavából válogat és megmutat néhány új dalt a jövőre érkező új albumról is. Sodró lendületű gitárok, nagyívű refrének, szeretetteljesen cinikus dalszövegek.

Ünnepváró forgatag // Hagyományok Háza (2023. december 8-10.)

Adventi ünnepváró hétvége a Hagyományok Házában! December 8. és 10. között kezdetét veszi a várva várt karácsonyi készülődés: gyermek- és családi programokkal, meghitt koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és vásárral vár mindenkit az idei Ünnepváró forgatag.

Gozsdu Karácsonyi Vásár (2023. december 8-24., 27-31.)

Idén adventkor is ünnepi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. A vásárt izgalmas programok kísérik, többek között workshopokkal és előadásokkal színesítik a mindennapokat. Az adventi időszakban december 8-24. között karácsonyi vásárral várja az erre járókat a meseszépen feldíszített belvárosi udvar, hogy még több varázslatos pillanatot csempésszen az év ezen időszakába. A két ünnep között szerdától vasárnapig tudtok nézelődni, az ünnepi időszak levezetéseként, január 5-7. között pedig újévi vásáron vehettek részt.

Fény és hang: Hanuka koncert // Marczibányi téri Művelődési Központ (2023. december 9.)

Szintén a Fény & Hang eseménysorozat részeként hív zenei utazásra a páratlan élményekkel kecsegtető Hanuka koncert december 9-én, a Marczibányi téri Művelődési Központban. A program során a Dohány utcai zsinagóga kórusa, valamint Gryllus Vilmos és Szalóki Ági teremtenek ünnepi hangulatot.

Karácsony a kastélyban // ELTE Füvészkert (2023. december 9-10.)

Karácsonyi díszbe öltözik a Füvészkert három évszázados Festetics-kastélya. A Füvészkert munkatársaiból ünnepi dekorációkat készítenek a Füvészkertben található termések, bogyók, növények előtérbe helyezésével. A dekorációkra licitálni lehet a Füvészkertért Alapítvány javára.

Karácsonyi halászlé-bográcsozás // Normafa Síház (2023. december 10.)

Szakadjatok ki az ünnepek körüli rohanásból a város legvarázslatosabb helyszínén. A Normafa Síház december 10-ei programján megnézhetitek, hogyan készül, majd megkóstolhatjátok a híres bajai halászlét. Családias hangulat, jó levegő és kulináris élmény – kell ennél több?

Bródy János akusztikus koncertje az emberi jogok világnapján // Gödör (2023. december 10.)

Az emberi jogok világnapján, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 75. évfordulója tiszteletére Bródy János a Gödör Klubban ad szóló koncertet december 10-én.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra // Várkert Bazár (2023. december 10.)

Különböző nemzetek zenészeinek csoportjából alakult a Barcelona Gipsy balKan Orchestra, amely a Balkán, a közel-keleti és a mediterrán dallamok őszinte újraértelmezésével és robbanásszerű energiájával szól a közönség szívéhez. A zenekar egyesíti tagjai művészeti különbözőségét, amelyet Barcelona élénk zenei kultúrája tesz még gazdagabbá.

Merüljetek nyakig a fényekbe a Lumina Parkban:

Advent, karácsony és szilveszter Terézvárosban (2023. december 12.)

Katona Csaba történész izgalmas helytörténeti programsorozata, a Hatker hatkor december 12-i eseményén arra keressük a választ, hogyan alakultak ki az ünnepekhez kapcsolódó szokások hazánkban, és hogyan jelentek meg ezek Terézvárosban a 19. és a 20. században. A programnak az Eötvös10 ad otthont.

LECSÓ + DIÓ akusztik debüt // Gödör (2023. december 12.)

Leskovics Gábor még a 90-es évek elején ismerkedett meg Dióssy D. Ákossal, amikor zongoristát kerestek zenekarukba, a Pál Utcai Fiúkba. Azóta temérdek a közös élményanyag és rengeteg olyan dal van, amiben már játszottak együtt. Olyat viszont még soha nem csináltak, hogy kizárólag ketten legyenek a színpadon. Erre tesznek most kísérletet a Gödörben, december 12-én este, kipróbálva azt, hogyan is szólalnak meg ezek a dalok, ilyen minimális hangszereléssel.

Várkert Akusztik – Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs (2023. december 13.)

A Várkert Akusztik exkluzív koncertjein népszerű zenészek lépnek ki a megszokott felállásukból vagy feltörekvő fiatal zenekarok lépnek fel, hogy hangszereikre koncentrálva hozzák közelebb zenéjüket a közönséghez. Decemberben Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs lép a Várkert Akusztik színpadára.

Advent a Bikás parkban (2023. december 13-23.)

December 13-án veszi kezdetét a karácsonyi készülődés a Bikás parkban. A 11 napos programsorozat keretében ünnepi fények, karácsonyi ízek, jégpálya és megannyi ingyenes gyerekprogram várja a családokat. A felejthetetlen ünnepvárásról tűzzsonglőr-bemutató, kóruskoncertek és sztárfellépők gondoskodnak.

Csúnya pulcsis korizás // Városligeti Műjégpálya (2023. december 15.)

Közelednek az ünnepek és ezzel együtt a giccses rénszarvasos, karácsonyfás, jegesmedvés, hópelyhes, hóemberes… azaz a legviccesebb „csúnya pulcsik” szezonja is! Biztosan neked is ott lapul egy a szekrényben… Kapd magadra és irány a Városligeti Műjégpályán!

A korcsolyázás mindig szuper szabadtéri program:

Pest-budai kézműves advent (2023. december 15-17.)

Ajándékkészítő műhelyfoglalkozások és vásár várja a kézművesség szerelmeseit advent harmadik hétvégéjén, december 15. és 17. között a Bartók Béla úti BBBKultPontban. Lehet majd készíteni és vásárolni többek között gyertyát, szalmadíszeket, nemezajándékokat és bőrből készült különlegességeket.

Vegan Christmas Market // Westend Tetőkert (2023. december 16.)

Hangolódjatok az ünnepre december 16-án a Westen Tetőtetőkertben, a Vegan Christmas Market karácsonyi csodaországának jóvoltából. Lesz mit kóstolni és látni, hiszen sok-sok finomsággal, előadásokkal és kézműves termékekkel várnak benneteket 11 órától 17 óráig, mindezek persze szigorúan vegán módra!

KVVKamarakórus karácsonyi koncert (2023. december 16.)

Ingyenes ünnepi koncertre invitálják az érdeklődőket a KVVKamarakórus tagjai december 16-án, szombaton. Az este 8 órakor kezdődő adventi eseménynek az Eötvös utcai Eötvös10 ad otthont. Kapcsolódjatok ki a kedvenc karácsonyi dallamaitokkal a VII. kerület szívében!

Adventi fényfestés // Pethe Ferenc tér (2023. december 16.)

A 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ előtti Pethe Ferenc tér december 16-án felölti ünnepi gúnyáját. Érdemes lesz délután 5 óra és fél 7 között a III. kerület forgalmas közterére látogatni, hiszen csodálatos fényfestésnek lehetünk tanúi. Nemcsak a tér, hanem maga a kultúrház is adventi fényekbe öltözik.

Sárkány Éve Lampion Fesztivál a Biodómnál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2023. december 16. – 2024. február 24.)

A Sárkány Éve Lampion Fesztivál egy színes és varázslatos világba vezet, amely a fény és árnyék fantáziájával várja a látogatókat 2023. december 16, szombattól 70 napon keresztül. Az Állatkerti körúton lévő Biodóm kertjében és épületében több száz lampion fényét követve léphetünk be a Sárkány évének csodálatosan színes, állatok szépségét megragadó, látványos világába 17 és 21 óra között.

Diótörő: Marika álma // Kőrösi Kulturális Központ (2023. december 17.)

A Spirit Dance Company szólistái és a Spirit Dance Gyermek Táncszínház növendékei itt a Tutta Forza zenekar kíséretében adják elő produkciójukat.

További Diótörő-előadások Budapesten:

Apertúra premier: A nagy erdő, mely tele van homálylyal (2023. december 17.)

Nyilvános tárgyalás szünet nélkül, mely ezer éve tart a tiszaeszlári vérvád számtalan elbeszélését megvizsgálván.

Góbé évadzáró koncert és táncház // Gödör Klub (2023. december 20.)

A Góbé december 20-án a Gödör Klubba invitál mindenkit évzáró koncertjére, ahol a fellépés után közös táncház veszi kezdetét a zenekar teljes legénységével. Sőt, az év lezárásaként még egy koncertlemezt is kiadnak.

A főváros ékszerdoboza – Séta az adventi Várkert Bazárban (2023. december 23.)

December 23-ig bezárólag minden decemberi szombaton és vasárnapon lesz lehetőségünk felfedezni a főváros egyik ékszerdobozát, Ybl Miklós egyik remekművének minden apró részletét. A sétán megismerhetitek többek között a Várkert Bazár neoreneszánsz épületegyüttesének történetét születésétől a pusztuláson át egészen napjainkig, akárcsak tervezőjének élettörténetét. Természetesen akkor is érdemes lesz csatlakoznotok, ha az Ifiparkban töltött idők legszebb emlékeit idéznétek fel.

Christmas Lights – A Szent Efrém Férfikar lemezbemutató koncertje (2023. december 23.)

Látványos koncertműsor keretében mutatja be új albumát a népszerű magyar a cappella együttes, a Szent Efrém Férfikar december 23-án. A nem mindennapi karácsonyi produkció a Várkert Bazár koncerttermében kerül megrendezésre, ahol híres ünnepi dallamok és népi adventi énekek is felcsendülnek.

Szentesti vacsora // Araz Étterem (2023. december 24.)

Valahol máshol szeretnétek ünnepelni a szentestét? Akkor nektek találták ki az Araz Étterem ötfogásos menüajánlatát december 24-én! A menüsor ízletes, hagyományokat felelevenítő fogásokat, az ételekkel harmonizáló borokat, valamint egy pohár üdvözlőitalt tartalmaz. Előzetes jegyvásárlás szükséges!

Hókirálynő // Turay Ida Színház (2023. december 26.)

Kihagyhatatlan családi programnak ígérkezik a Turay Ida Színház Hókirálynő című előadása, melyet decemberben és januárban is láthat a közönség. Az eredeti Andersen-meséhez hű színpadi adaptáció egy igazi téli mesebirodalomba repíti a nézőket, akik a főszereplő Gerdával együtt fedezhetik fel a ragyogó jégpalota titkait. Egy elbűvölő történet kerekedik ki a hóval fedett világban, ahol a barátság és a szeretet ereje mindent legyőz. A kicsik és nagyok számára egyaránt lenyűgöző műsort Győri Péter rendezte, valamint zenéjét is ő szerezte, míg a Hókirálynő szerepében Vanya Tímeát láthatjuk.

A láda titka – táncjáték nem csak gyerekeknek // Klebelsberg Kultúrkúria (2023. december 27.)

Mit tegyen az ember fia, ha egyszer csak váratlanul begurul hozzá egy láda? Nem tudni, hogy honnan, nem tudni, hogy kié… SEHOL senki, csak a láda. Régi jószág, ütött-kopott, rézcsatokkal, nagy lakattal, kerekeken gurul, gurul… Vajon mit rejthet e láda? Talán SEMMIT. Talán üres. És ha mégis színültig van VALAMIVEL? Nincs mese, az öreg láda titkát csak akkor fejtheti meg az, ki megtalálta, ha kinyitja. Hogy meri-e? Lesz-e hozzá bátorsága? Vagy bontatlanul visszaküldi VALAKINEK, VALAHOVÁ? Csak az tudja meg a választ, ki megnézi az előadást.

Nyári Károly – Budapesti Karácsonyi Koncert – Családi karácsony // Budapest Kongresszusi Központ (2023. december 27.)

Nyári Károly, az ország legismertebb énekes zongoristája 2023. december 27-én, 19:30 órai kezdettel nagyszabású ünnepi koncertjével varázsolja el a közönséget a Kongresszusi Központban. Az esten elhangzanak a legcsodálatosabb karácsonyi dallamok és a művész pályáját meghatározó legszebb slágerek. Az év legexkluzívabb koncertjén átélhetjük a karácsony meghitt és szeretetteljes varázsát, ahol a bensőséges atmoszférát az egyedülálló családi produkciók garantálják Nyári Aliz és Nyári Edit meghívott fellépésével, a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar és a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével.

Budafoki Dohnányi Zenekar: Igazából karácsony // MVM Dome (2023. december 28.)

Kihagyhatatlan karácsonyi koncertshow-val vár december 28-án a Budafoki Dohnányi Zenekar az MVM Dome-ban. Az ünnepi programot szimfonikus zene, tánc, légtornászok és fergeteges látványelemek színesítik, miközben felcsendülnek élőben a klasszikus zene, a jazz és a pop ismert ünnepi dallamai.

Diótörő a jégen // Vasas Jégcentrum (2023. december 28-30.)

December 28. és 30. között több időpontban lehetünk tanúi egy nem mindennapi karácsonyi csodának: A diótörő világhírű balettje ugyanis egy varázslatos jégszínházi produkció keretein belül elevenedik meg. Egy évtized után tér vissza Magyarországra a Diótörő a jégen című műsor Péter Szabó Szilvia közreműködésével, amelynek ezúttal a Vasas Jégcentrum szolgál otthonául. A családi programnak tökéletes téli mesevilág megidézi a régi karácsonyok hangulatát, felejthetetlen szórakozást nyújtva kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ne hagyjátok ki ezt a szenzációs jégrevüt, amely két, 45 perces felvonás erejéig egészen biztosan kiszakít majd az ünnepi mókuskerékből.

Ezeregy éjszaka // Magyar Színház (2023. december 28-31.)

Idén nyáron hatalmas siker övezte a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében bemutatott Ezeregy éjszaka world musicaljét, melynek szövegéért és zenéjéért Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István felelt. A budapesti közönség a Magyar Színházban láthatja először ezt a varázslatos produkciót, Juronics Tamás rendezésében. A több, mint kétórás, zenés-táncos előadás felejthetetlen karakterei – a nagydumás dzsinn, a gyönyörű Seherezádé és a körmönfont Dzsáfár –, humoros jelenetei, keleties varázsvilága, valamint lehengerlő díszlete emlékezetes estét ígér a közönségnek.

Filmzene Koncert – Szent István Filharmonikusok // Budapest Kongresszusi Központ (2023. december 29.)

Hagyományosan a két ünnep között kerül sor a Szent István Filharmonikusok nagy sikerű filmzenekoncertjére. A kihagyhatatlan ünnepi eseménynek idén a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont december 29-én, ahol régi, jól ismert kedvencek és új zenék is színesítik a repertoárt.

Tudósok – Előszilveszter a pokolban // Gödör (2023. december 29.)

A Tudósok mértek, számoltak, terveztek, s végül előállították azt a tökéletes ellenmérget, amelyet minden koncertlátogatónak egyenesen a vénájába adagolnak ezen az esten: a legsötétebb, a legpusztítóbb, a leggyilkosabb és egyben a legéltetőbb színtiszta halálzenét, amely feltámasztja benned a bejgli által elszédített ördögöt, amitől úgy felszabadul és elszabadul majd mindenki és minden, hogy kő kövön nem marad, főleg nem szárazon.

Zene-Bor – A 100 Tagú Cigányzenekar évadzáró gálakoncertje // Budapest Kongresszusi Központ (2023. december 30.)

December 30-án nagyszabású gálakoncertet ad a világon egyedülálló 100 Tagú Cigányzenekar a Budapest Kongresszusi Központban. Az est különlegessége, hogy a vendégek négyfogásos vacsora kíséretében, vagy sós falatok és bor mellett élvezhetik a 100 Tagú páratlan, lebilincselő előadását.

Szilveszteri programok Budapesten 2023-ban:

Szilveszteri vacsora a Budai Várban // Aranybástya Étterem (2023. december 31.)

A legemlékezetesebb szilveszteri vacsora és a legszebb kilátás vár rátok az Aranybástya Étteremben! A szilveszter este itt nem csupán egy ünnep, hanem egy felejthetetlen kulináris és látványélmény is. Töltsétek a szilveszter éjszakát a Budai vár szívében, ahol a magasból gyönyörködhettek a budapesti tűzijátékban, és a legcsodálatosabb fővárosi panorámát élvezhetitek. Szél Attila séf és a tehetséges szakácsok a legfinomabb ízeket és textúrákat alkotják meg, így az Aranybástya menüsora kiváló és gondosan összeállított fogásokkal teli gasztronómiai kalandot ígér, amely méltó búcsúztatása lesz az óévnek.

Jazz Szilveszter 2023 // Budapest Jazz Club (2023. december 31.)

Újlipótváros méltán népszerű jazzklubjában az év utolsó napján 21:30-kor csapnak először a húrok közé. A vacsorával megtoldott estén fellép majd a Hász Eszter Quartet, Myrtill és a Swinguistique, a rövid éjféli pezsgős koccintás után pedig az Egri János Trió dallamaival köszönthetitek 2024-et.

Be Massive Szilveszter // Várkert Bazár (2023. december 31.)

December 31-én utolsó állomásához érkezik az idén 20 éves Be Massive Horizon elektronikus zenei partysorozata. Az idei 19 felejthetetlen helyszín és buli után szilveszterkor a Várkert Bazárt veszi be Dubecticut, Lenny Lenoks, Robert Makai, Secret Factory, Somazed és természetesen Metha zenéje.

Akvárium NYE – Back to the Neon World! (2023. december 31.)

A 2024-es évbe a Neon Worldön át vezet az út az Akvárium Klub szilveszteri partiján. Az év utolsó estéjén mindhárom koncertterem egyszerre telik meg neonfénnyel átitatott zenével. Amíg a NagyHallban Necc Party, addig a KisHallban a Mamma Mia, a Lokálban pedig a ’90-es évek ikonikus slágerei hangzanak el.

Facebook-esemény >>