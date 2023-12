16 mesebeli Mikulás-program – nem csak gyerekeknek – 2023-ban Budapesten és környékén

Számtlan Mikulás-program vár a gyerekekre és a felnőttekre 2023-ban Budapesten és környékén. Ezek közül gyűjtöttünk össze egy nagyobb csokorral.

JOULUPUKKI a Lumina Christmas Parkban (2023. december 1-2.)

A Rómaifürdőn található Lumina Christmas Parkba látogat a finn Mikulás, hogy megörvendeztesse a gyerekeket.

Mesebeli találkozás a Mikulással // Piczike Póniudvar (2023. december 10-ig)

A kicsiknek felejthetetlen élményben lehet részük Piczike Póniudvarban, hiszen minipóni-, kecske-, nyuszi- és törpemalac simogatón túl találkozhatnak a Mikulással, és személyesen mesélhetnek neki kívánságaikról. A Mikulással való találkozáshoz előzetes telefonos regisztráció szükséges.

Mikulás Varázslak // Veresegyház (2023. december 2-6.)

Tárul a Mikulás Varázslak ajtaja és várja majd a látogatókat 5 napon át. A családok 15 perces bontásban választhatnak időpontot emailen keresztül.

Mikulás-napi kirándulás (2023.december 3.)

Kellemes erdei séta, beszélgetés, vidámkodás és kincskeresés vár benneteket a Szépjuhásznétől induló 3 km-es túrán.

Érkezik a Mikulás a Mechwart ligetbe (2023. december 3.)

Zenés programokkal, közös énekléssel, bábelőadással várhatjátok a Mikulást a Mechwart ligetben, aki 17.40-kor meg is érkezik a helyszínre.

Mikulás a Winter Wonderlandban (2023. december 3.)

Három hétvégén át az Eötvös10 programjaival is találkozhattok a Westend Tetőkerten, a Winter Wonderland Téli mesevilágában. Ennek keretében vasárnap Eszterlánc koncert, kézműves foglalkozás, Németh Juci – G. Szabó Hunor koncert is lesz, valamint a Mikulás is feltűnik majd.

PöttömParty // Budapest Park Jégvilág (2023. december 3.)

December 3-án új kalandokra hív a Pöttömkert téli kistesója, a PöttömParty. A Budapest Park Jégvilágban idén egy több, mint 2000 m2-es pálya, rengeteg korcsolyázás, ügyességi játékok és kézműves gyerekprogramok várnak.

Mikulás nap a Budapest Gardenben! (2023. december 3.)

December 3-án A Budapest Gardenbe látogat a Mikulás, hogy minden kisgyereknek ajándékot hozzon! Várják a kicsiket és nagyokat egy varázslatos vasárnapi mókára, ahol lesz bábszínház, kézműves sarok és tematikus karácsonyi játékokkal is készülnek.

Ho-ho-ho! Mikulás ajándéka (2023. december 3.)

A Fabula Bábszínház előadása az FMK-ban. Az előadás után kézműves foglalkozás vár titeket a Mester Galéria csapatával.

Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás // MOMkult (2023. december 3.)

Gryllus Vilmos Nótás Mikulás című előadásában a tél és a téli ünnepek énekei szerepelnek, elsősorban persze Mikulás és Télapó dalai.

Egy vonatozás is szuper Mikulás-napi program lehet:

Mikulásgyár koncertek (2023. december 6.)

Joulupukki a MikulásGyárban, találkozás és fényképezkedés a lappföldi Mikulással. Ezen túl egész nap koncertek is várnak benneteket a Bakáts téren.

Santa on ice | Mikulás a jégen // Városligeti Műjégpálya (2023. december 6.)

A Mikulás jó szokásához híven ide szán helyett korcsolyán érkezik, és mint mindig, most is nagy puttonnyal várja a korcsolyázókat, ami tele lesz finom csokoládéval.

Minipolisz Mikulásbuli (2023. december 8.)

Találkozzatok a Mikulással MiniPolisz gyerekvárosában és hangolódjatok kézműves foglalkozásokkal, ünnepi hangulatú zenés-táncos interaktív műsorral és tombolával a karácsonyra.

Mikulás Hepaj // Gazdagréti Közösségi Ház (2023. december 8.)

Közuös Mikulás-várás interaktív játékkal, dal- és tánctanulással a Gazdagréti Közösségi Házban.

Ha elmondanál egy verset a Mikulásnak:

Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás // Villányi úti Konferenciaközpont és Étterem (2023. december 9.)

Gryllus Vilmos Nótás Mikulás című előadásában a tél és a téli ünnepek énekei szerepelnek, elsősorban persze Mikulás és Télapó dalai.

Mikulás túra Normafán (2023. december 10.)

Évzáró, Mikulás-napi, télköszöntő gyalogtúra s Szent Jakab zarándokút egy szakaszán, a normafai hegyektől a pátyi borospincékig.

Mesés helyek és izgalmas programok decemberre Budapesten: