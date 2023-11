7 varázslatos Mikulás-vonat és rénszarvas expressz 2023-ban

Már elindult a jegyértékesítés a 2023-as Mikulás-napi kisvasutazásokra, így ha nem akartok lemaradni róla, nézzétek át ajánlónkat, és válasszátok ki a legszimpatikusabb ünnepi expresszt decemberre.

Diósgyőri Mikulásvonat // Miskolc-Lillafüred (2023. november 30. – december 10.)

Varázslatos mesebirodalom fogadja a családokat idén a gyönyörű Lillafüreden, ahová akár Mikulásvonattal is érkezhettek Miskolcról. A félórás vonatút után mesejáték és Mikulás-csomagosztás várja a gyerekeket, akik még a Mikulással is találkozhatnak ezen a kalandos utazáson!

Mikulás-várás // Zsuzsi Erdei Vasút, Debrecen (2023. december 2.)

A programok helyszíne a Zsuzsi Erdei Vasút kiinduló állomása (Ruyter utca 1.). A további részleteket a vasút Facebook-oldalán teszik hamarosan közzé.

Mikulás Expressz // Magyar Vasúttörténeti Park, Budapest (2023. december 2.)

Újra itt az adventi időszak kedvenc családi programja, a Mikulás Expressz! A Vasúttörténeti Park december 2-án szombaton nyitja meg kapuit a Mikulás fogadására, Alma koncerttel, bűvészelőadással, adventi kézműves foglalkozásokkal, játékokkal és korlátlan kerti vasutazással!

Mikulás Expressz // Nagybörzsönyi Erdei Vasút (2023. december 2-3.)

December 2-án és 3-án meglátogatja a Nagybörzsönyi Erdei Vasutat a Mikulás, mielőtt megkezdené világ körüli útját. Ebből az alkalomból napi 3-3 vonat fog közlekedni Nagybörzsöny és Kisirtás között. Utunk során velünk utazik majd a Mikulás is, aki számos ajándékot oszt ki a jó gyermekeknek. A krampuszokkal lesz lehetőség játszani és énekelni, amit az öreg nagyszakállú apró ajándékkal fog jutalmazni.

Száncsengő Expressz // Pálházi Állami Erdei Vasút (2023. december 2-3.)

December 2-án, szombaton és 3-án, vasárnap útnak indul a Pálházi Száncsengő Expressz! A Rostallói Ökotudatos Nevelési Központban vár benneteket a Mikulás, aki csomaggal kedveskedik mindazoknak, akik le tudják küzdeni a Mikulás-kihívás akadályait. A program vonatozással együtt 3 óra, regisztrálni pedig november 27-ig lehet.

Rénszarvas Expressz // Királyréti Erdei Vasút (2023. december 2-3., 9.)

Az idei évben december 2-án, 3-án és 9-én látogat el Királyrétre a Mikulás és kedves, vidám segítői. Lesz zsákjában minden jó, mellyel az ide érkező gyerekeket szeretné meglepni. Királyréten forralt bor, meleg tea, palacsinta is kapható lesz, melyet akár a fűtött kocsiban is elfogyaszthatunk, és a gyerekeknek itt lesz lehetőségük rajzolni, színezni is. Regisztráció nem szükséges, elővételre nincs lehetőség.

Vál-völgyi Mikulásvonat // Felcsút (2023. december 9-10.)

Egész napos vidám, ünnepi rendezvénnyel készül kicsiknek és nagyoknak a Vál-völgyi Kisvasút. Idén még nagyobb területen, fűtött koncertsátorral várják a családokat, és természetesen idén is felölti ünnepi ruháját a kisvasút, hiszen pompázó világítással lesz feldíszítve a mozdony és a vagonok, emellett rengeteg program vár a gyerekekre az utazás alatt és a felcsúti vasútállomáson kihelyezett, fűtött sátorban!

