Karácsonyi bakancslista: 9 kihagyhatatlan program és helyszín Budapesten decemberre

Összegyűjtöttük nektek azokat a mesés helyeket és izgalmas programokat, amiket nem szabad kihagyni az ünnepi díszbe öltözött Budapesten idén decemberben.

Lumina Christmas Park

A tavaly már nagy sikernek örvendő Lumina Park Palatinus Strandon megrendezett fényjátéka után idén decemberben a Római Strandfürdőn is élvezhetjük a mesés látványt, ez alkalommal pedig egy egészen különleges, karácsonyi kiadás formájában. A fények birodalmába belépve egy varázslatos mesevilág elevenedik meg előttünk, ahol többek között rénszarvasok, a Mikulás és hullócsillagok ragyogják be az éjszakát, amit sok esetben kihagyhatatlan szezonális slágerek kísérnek. A nem mindennapi úti cél tökéletes program mindenki számára, legyen szó egy romantikus randiról, baráti karácsonyozásról, vagy egy családi délutánról.

1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 2. (Római Strandfürdő) | Weboldal

A diótörő – előadások és vetítések

Senkinek sem kell hosszan magyarázni, hogy miért is kihagyhatatlan része az ünnepi készülődésnek A diótörő, az óriási klasszikust pedig idén is számos feldolgozásban megtekinthetitek. Ha a hagyományos feldolgozást preferáljátok, az Operaház előadása idén sem fog csalódást okozni; ha pedig nyitottabbak vagytok más műfajokra is, válogathattok akár hiphop vagy meseszínházas produkciókból is. Természetesen a külföldi előadásokat is megnézhetitek, többek között a Várkert Bazárban és a Magyar Zene Házában is van lehetőség a londoni balettművészek táncát élvezni.

Mechwart téri karácsonyi forgatag

A II. kerület adventi készülődésébe a Mechwart ligetnél tudtok belekukkantani, ugyanis számos izgalmas és különleges programmal várnak benneteket. A színes felhozatalban szerepelnek gyermekprogramok, a bábelőadástól kezdve játékos koncertekig, és természetesen a közös gyertyagyújtás sem maradhat el. Az ünnepi hangolódást közös karácsonyi éneklés teszi még varázslatosabbá minden vasárnap. A kerület további nagyszerű programokkal is készül, hiszen kicsik és nagyok legnagyobb örömére idén télen is megérkezik a fergeteges karácsonyi tűzoltóautó a környékbeli játszóterekre, aminek menetrendjéről a honlapon tudtok tájékozódni.

Az ország fája

Mára már hagyománynak számít az ünnepi időszakban a Kossuth téren tündöklő karácsonyfa, amit minden évben egy fotópályázat alapján választanak ki, majd csodásan feldíszítve állítják fel a város szívében. Idén egy 1983-ban ültetett, 24 méter magas fenyőfa nyerte el a zsűri tetszését, ami hajdúszoboszlói otthonából került fel a fővárosba. Az ünnepi attrakciót napnyugta után érdemes célba venni, hiszen elképesztően gyönyörű látványt nyújt a kivilágított Parlament és a háttérben felsejlő Budai vár együtt.

Várkert Bazár

A meseszép Várkert Bazár nem hiába lett a Nagykarácsony című film helyszíne is, hiszen a festői környezetben található területről csodálatos kilátás nyílik az ünnepi fényekben úszó városra. Az adventi készülődés természetesen itt sem marad el: advent első három hétvégéjén kortárs iparművészeti vásár keretében nézelődhettek különleges designer alkotások között, sőt még a tervezők workshopjain is részt vehettek. Ezenfelül családi programokból sem lesz hiány, illetve hangulatos, különböző műfajú koncertekre és egyedülálló irodalmi beszélgetésekre is sor kerül.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. | Weboldal

Orgonakoncertek a Bazilikában

A Bazilika és környéke alapvetően forgalmas és népszerű úti cél a karácsonyi hangulatot keresők körében, azonban kevesen tudják, hogy a hatalmas adventi vásár mellett különleges orgonakoncertekért is érdemes errefelé venni az irányt. Az ünnepi időszakban kiváló orgonaművészek szólaltatják meg a Bazilika világhírű műemlék orgonáját, aminek köszönhetően fantasztikus előadásokat élvezhettek december négy pénteki napján. A mesebeli környezetben fellépő művészek sokszor vendégeket is hoznak magukkal, hogy még emlékezetesebb élményt varázsoljanak a hallgatóság számára.

1051 Budapest, Szent István tér 1. | Weboldal

Épületbejárás az Operában

Ha szívesen felmelegednétek a zord időben, a karácsonyi hangulatot élvezzétek tovább az elképesztően látványosan felújított Operaházban, ahol több nyelven is elérhető épületsétákon vehettek részt. A 60 perces bejárás keretében az épülettörténet mellett választ kaphattok arra is, hogyan nyerték vissza eredeti fényüket az épület csodás terei, és milyen korszerű újítások várják az előadásokra érkező közönséget. A lélegzetelállítóan gyönyörű terek megismerése után, a túra végén pedig egy rövid koncerttel is kedveskednek a résztvevőknek.

1061 Budapest, Andrássy út 22. | Weboldal

Fényvillamos

Az ikonikus Fényvillamos idén is visszatér, hogy még több karácsonyi varázslattal dobja fel Budapest utcáit. A téli időszak leglátványosabb járműje december 1-jétől egészen január 7-ig robog majd a 2-es villamos vonalán, ezzel biztosítva, hogy a páratlan élményhez meseszép panoráma is társuljon. A bámulatos fényekkel kivilágított városban gyönyörködve, a különleges villamoson való utazás garantáltan karácsonyi hangulatot varázsol kicsik és nagyok szívébe egyaránt. Annak érdekében, hogy nehogy lemaradjatok róla, a részletes menetrendről a BKK honlapján olvashattok.

Advent a Hegyvidéken

A XII. kerület szívében idén sem marad el a környékbeliek által egész évben várt, az ünnepi készülődés kihagyhatatlan elemeként szolgáló vásár, ahol a nézelődés és kóstolgatás mellett különleges programok várnak titeket. A bódékban idén is különböző árusok portékái között szemezgethettek, a karácsonyi díszektől kezdve az ékszereken át a kézműves termékekig, és természetesen a forralt bor, a forró tea és a különböző finomságok sem maradnak el. Az eseményt ünnepi programok kísérik: többek között izgalmas gyermekprogramok és változatos műfajú koncertek közül választhatnak az érdeklődők.

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. (Városháza tér) | Facebook

Varázslatos adventi sétákon is részt vehetünk decemberben: