7 bakancslistás program és kirándulóhely júniusra, ahol festői tájak várnak

A nyár kezdetén jócskán akad olyan élmény, amit a bakancslistánkra tűzhetünk, így júniusban sem maradunk emlékezetes kalandok nélkül. Májusi cikkünk folytatásaként összegyűjtöttünk nektek 7 programot, ahol a természet csodáiban gyönyörködhettek.

Ismét virágoznak a levendulások

Senkinek sem kell bemutatni, hogy milyen csodálatos látványt nyújtanak a kora nyáron lilába öltöző levendulamezők, a szedd magad lehetőségekkel pedig otthonotokba becsempészhetitek a mennyei illatot. Országszerte számos, különböző helyen rendeznek ilyen eseményeket, Pilisborosjenőtől kezdve Békéscsabán át a legendás Dörgicsei Levendula Majorig. Mielőtt azonban útra kelnétek, mindenképpen tájékozódjatok a virágzásról és a lehetőségekről az adott hely weboldalán.

Virágzó facéliamezők

Nem csak a levendula, hanem a kevésbé ismert facéliamezők is lilára festik kis hazánk mesebeli tájait. Az Észak-Amerikából származó, talajjavító haszonnövény nemrég hódított teret magának a magyar mezőgazdaságban. A bámulatos látvány mellett, bódító illatával egyenesen vonzza a méheket. Budapest környékén Pilisszántó és Pilisvörösvár között több zümmögéstől hangos mezőt is megcsodálhattok, de a Balaton-felvidéken, Vöröstó mellett is biztosan rábukkantok az élénken pompázó virágföldre. Fontos, hogy a virágmezőkbe sose sétáljatok be, mert ezzel kárt tesztek a gazdák fáradságos munkájában!

Tiszavirágzás

Évente csupán néhány nap erejéig és mindössze alig pár óráig látható a Tisza egyedülálló látványossága, a 2020 tavasza óta hungarikumnak számító tiszavirágzás. A különleges esemény kiindulópontja a Tisza Szeged-környéki szakasza, a rajzás ezt követően halad a folyó folyásirányával szemben, a Tisza felsőbb szakaszai felé. Mielőtt a Tisza felé vennétek az irányt, mindenképpen tájékozódjatok a Hortobágyi Nemzeti Park honlapján a tiszavirágzás pontos időpontjáról!

Szentjánosbogár-rajzás az Alcsúti Arborétumban

Az ország egyik legrégibb angolpark jellegű kertje nem véletlenül vonzza a látogatókat egész évben, hiszen a hatalmas területen az út szigetek és romantikus kastélyromok mellett vezet, a csodálatos környezet pedig még tovább fokozza az élményt. Különösen érdemes június során célba venni, ugyanis ekkor zajlik a szentjánosbogár-rajzás, amibe vezetett séták során betekintést nyerhettek esténként. Érkezés előtt érdemes figyelni az arborétum közösségimédia-felületeit!

Szentjánosbogár-figyelő körvonat a Kemencei Erdei Múzeumvasúton (2024. június 22.)

Június 22-én, szombaton a Dunakanyar talán legvarázslatosabb estjén vehettek részt. A Múzeumok Éjszakáján a Kemencei Erdei Múzeumvasút este fél 9-től különvonatozásra hívja a kisvasutak szerelmeseit. A mozdony este fél 10-kor sípol az éjszakába és zakatol Kemence állomásról Feketevölgybe. Egy rövidebb fenti pihenő után csendben lefelé gurulva helyenként megállva csodálhatjátok meg a szentjánosbogarak varázslatos táncát. A kalandjárat indulásáig körbenézhettek a múzeumban, de beleshettek a mozdonyszínekbe is.

Fehér tündérrózsák a Tisza-tavon

A Tisza-tó elképesztő növényvilággal rendelkezik, melynek egyik ékköve a fehér tündérrózsa. Az év növényének választott virágnak az egyik kiemelt hazai élőhelye a Tisza-tó, ahol egyes vízfelületet szinte szőnyegként borít be. A tó ikonikus vízi virágai nyár elejétől őszig pompáznak, a víz felszínén lebegő, feltűnő fehér virágokat már messziről észrevehetjük. Ezt a festői képet a Felső-Szigetközön és a Hévízi-tavon ringatózva csodálhatjátok még meg. A Tisza-tavi Ökocentrum a Hermann Ottó Intézettel karöltve fotópályázatot hirdetett, amelyen nemcsak értékes ajándékokat nyerhettek, de segíthettek elkészíteni az ország tündérrózsa térképét is.

Hódszafari és a Hortobágy romantikája a Kilenclyukú híd árnyékában (áprilistól – szeptemberig)

Júniusban már örömmel töltünk időt vízközelben, ezért most egy olyan vadregényes csónaktúrát ajánlunk számotokra, amely a Hortobágy folyó csodálatos élővilágába vezet be titeket. A több mint kétórás vízi szafarin természetes környezetében ismerhetitek meg Európa legnagyobb rágcsálóját, az eurázsiai hódot. A hódok birodalmában szinte eggyé válhattok az érintetlen hazai természettel, a naplemente fényeivel övezve megnézhetitek a látványos várakat és akár 20-30 kg-os és 1 méter testhosszt elérő példányokkal is találkozhattok.

