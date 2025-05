Pezsgő borpiknik költözik Budapest szívébe május utolsó napjaiban

Nyarat köszöntő örömünnepként kerül immár tizennegyedik alkalommal megrendezésre a család apraját-nagyját izgalmas programokkal a Városligetbe csábító Rosalia Borpiknik.

Május 29. és június 1. között kerül megrendezésre Budapest szívében, a Városligetben a 14. Rosalia Borpiknik. Az idei nyár elején is megtelik a Városliget finom borokkal, csillogó poharakkal és könnyed dallamokkal, amiből egyből tudhatjuk: megérkezett a Rosalia!

Az ország egyik legkedveltebb szabadtéri boros fesztiválja idén is különleges élményeket ígér minden borrajongónak, és most még inkább azoknak, akik szeretnek felfedezni, újdonságokat kóstolni és buborékos örömökben elmerülni.

Pezsgés, buborékok és újdonságok

A Rosalia mindig is a pezsgésről szólt – átvitt és nagyon is konkrét értelemben. Idén pedig kifejezetten izgalmas lesz azoknak, akik kedvelik a gyöngyöző italokat.

Az esemény egyik legizgalmasabb új szereplője az Optimus Winery, amely Etyekről, a hazai pezsgővidék szívéből érkezik. Ez a családi pincészet tradicionális módszerrel, hosszú érleléssel készíti pezsgőit, és most először mutatkoznak be a nagyközönségnek – garantáltan egy pohár után mindenki rajongóvá válik.

Ha még nem tudjátok, mi a különbség a prosecco és a champagne között, vagy ha már tudjátok, de szívesen kóstolnátok a legjobbakból, jó hírünk, hogy idén is a fesztiválra érkezik a Prosecco Shop, ahol friss, illatos, könnyed, nyári délutánokat felejthetetlenné tevő proseccók közül válogathattok.

És ha már igazi luxusélményre vágytok, ne hagyjátok ki a Champagne for You standját sem, ahol a világ legismertebb buborékjai várnak rátok.

Élmények a borok kedvelőinek

A klasszikus boros élményekről természetesen most is gondoskodnak a hazai borászatok legjobbjai – sőt, új nevek is csatlakoznak a Rosalia boros családjához. A KOVACSHARMAT Villányból és a Mikeházi Pincészet Pécsről fiatalos lendülettel, friss rosékkal, üde fehérekkel, barátságos borászmosollyal készülnek az első látogatásukra.

A Tibor Családi Szőlőbirtok Tokajból minden évben biztos pont, idén is hoznak elegáns Hárslevelűt, vibráló Sárgamuskotályt és karakteres Furmintot. Aki pedig valami igazán újat ismerne meg, annak a Nyikos Pincészet hoz a nagyközönség számára kevésbé ismert tételeket.

Több, mint fesztivál

A Rosalia tehát sokkal több, mint egy megszokott borfesztivál. Ez az a hely, ahol a bor nemcsak kóstolnivaló, hanem történet, élmény és felfedezés. Ahol az első korty egy új kedvencet hoz, a második már emlék lesz, a harmadik pedig mosoly és zene kíséretében teszi teljessé a napot.

Engedjétek, hogy a buborékok, a borok és a boldog pillanatok átjárják május utolsó hétvégéjét, amikor a Városliget újra rózsaszínbe borul, aminek ti is részesei lehettek négy teljes napon át!

További információt a programokról, kóstolókról és a kiállításokról a Rosalia Borpiknik weboldalán ezen a linken találtok!

Ha még több boros élményre vágytok gyönyörű környezetben: