50+ szenzációs nyárköszöntő program Budapesten 2025 júniusában

A nyár első hónapja programok számtalanját hozza el a fővárosba. Kertmozik nyitják meg kapuikat ebben a hónapban, kezdetét veszi a nagybetűs koncertszezon, de megszámlálhatatlan szabadtéri esemény is a szabadba csalogatja a város népét a szeszélyes május után.

Me First and the Gimme Gimmes | Dürer Kert (2025. június 1.)

Első alkalommal koncertezik Budapesten, a Dürer Kertben a punk-rock átdolgozásairól híres amerikai banda, a Me First And The Gimme Gimmes. A banda e jeles első alkalomból az elmúlt harminc év legjobb átdolgozásait hozza majd el a fővárosba, őrületes dalaik pedig a Dürer Kert színpadán szítanak utánozhatatlan hangulatot június 1-én.

Danubia Zenekar – Amerikai álom | Budapest Kongresszusi Központ (2025. június 1.)

A klasszikus zene kapcsán nem feltétlenül Amerika jut először eszünkbe iránymutató országként, holott az amerikaiak nemcsak hamburgerben, cowboykalapokban és sorozatokban a leggazdagabbak a világon, hanem a klasszikus zenében is ott vannak a topban. Június 1-én egy igazán különleges koncert keretében a klasszikus amerikai zenei világból szemezget majd a Danubia Zeneakar és izgalmasabbnál izgalamasabb szerzők remekműveit szólaltatja majd meg a Budapest Kongresszusi Központ színpadán.

Ha kíváncsiak vagytok a különleges koncert repertoárjára:

Vízipók-csodapók – A film | Bem Mozi (2025. június 1.)

Az egészestés film a rajzfilmsorozat első két szériájának egyes epizódjaiból készült, amelyeket összekötő jelenetekkel egészítettek ki.

Nyers | Magyar Zene Háza (2025. június 1.)

30 éve jelent meg a Nyers első hivatalos albuma, az Elmúltak a buta zenék és 20 éve, 2005-ben szüntette be aktív működését a zenekar, de ebben az évben alakult a Belmondo is. Ezt ünnepli most a zenekar Hevér Gáborral, a Nyers első énekesével együtt.

36. Budapest Bach-hét | Deák téri evangélikus templom (2025. június 2-8.)

A 36. Budapesti Bach-hét eseménysorozata június 2-án 19 órakor veszi kezdetét. A koncertek minden esetben ingyenesek és regisztrálni sem szükséges.

Levendula Piknik | Budapest Park (2025. június 4.)

Június 4-én, szerdán ismét levendulába borul a Budapest Park. A Levendula Piknik keretében idén is virágot bont a hazai zenei, divat és kreatív szcéna, és összművészeti fesztivál keretében mutatja meg a közösségben rejlő alkotóerőt. A hangulatért ezen az estén DomBeats & Friends bólogatós trekkjei, Deva éteri solo set-je és Gyuris ‘Healing Frequencies’ special set-je felel majd.

Bringás uzsonna | Liget tér, Kőbánya (2025. június 4.)

Június 4-én 16 és 19 óra között bringás uzsonnát tartanak a kőbányai Liget téren. A kerékpárral érkezőket ebből az alkalomból péksütivel, gyümölccsel, édességgel, üdítővel és remek hangulattal várják.

Irodalom Éjszakája | Margit-negyed (2025. június 4-6.)

Az Irodalom Éjszakája immár tizedik alkalommal hív rendhagyó világirodalmi barangolásra: az idei programban három nyári estén át 26 ország 26 szerzőjének műveiből hangzanak el részletek. Az idei jubileumi évadban újra Budapest II. kerülete ad otthont az eseménynek. A tavalyi év sikere után maradva a kerületben, a Margit-negyed és a Széll Kálmán tér környékének további különleges és érdekes helyszíneit járhatjuk be.

Belvárosi Bor és Pezsgőfesztivál | Szabadság tér (2025. június 4-9.)

Az elmúlt évek óriási sikerű Bor & Pezsgő Fesztiváljai után június 4. és 9. között újra összegyűlnek az ország legjobb borászatai és pezsgőpincészetei a Szabadság téren. A nyár legnagyobb belvárosi boros eseményén a kóstolók mellett különleges hangulat és izgalmas programok is várják az érdeklődőket.

PikNik Mozi | Pesterzsébet (2025. június 6.)

Ha nyár, akkor PikNik Mozi! A nyár első kertmozis élményére invitál a PikNik Mozi Pesterzsébetre, az ESMTK pályához. A csillagos égbolt alatt ezen a júniusi péntek estén a legtöbb szavazatot kapó Mufasa: Az Oroszlánkirály című film kerül vetítésre.

Magyar sztárzenekarok koncertjei a Margitszigeti Színházban (2025. június 6., 8., 12., 21.)

A könnyűzene kedvelői örülhetnek júniusban, hiszen a legjobb magyar pop-, rock- és jazz-zenekarok lépnek fel a Margitszigeti Szabadtéri Színház nagyszínpadán. Június 6-án Mező Misiékkel, azaz a Magna Cum Laude zenekarral színezhetjük ki a szigetet. Majd A csodálatos magyar jazzkoncerten a magyar jazz-zenészek válogatott sora lép fel, többek között Malek Andrea és Roby Lakatos is zenekarával. A sort Takács Nikolas nagy jubileumi koncertje követi a Swing á la Django pop-swing formációval. Június 21-én pedig az EDDA Művek ad igazán különleges, unplugged koncertet a zöld fák ölelte színpadon. Választani is nehéz a kínálatból!

Ingyenes nyitóhétvége a Lupa Beachen (2025. június 6-8.)

Ingyenes nyitóhétvégével robbantja be a strandszezont a Lupa Beach, idén immár 10. alkalommal. A természetes vizű strandon napfürdőzéssel és csobbanással, vízi- és strandsportokkal, családi kikapcsolódással, a világ minden tájáról válogatott étel- és italkínálattal, koktélbárokkal, fröccsözőkkel tehetjük teljessé a nyarat. A pünkösdi hétvégén ingyenes nappali bulikkal és gyerekprogramokkal várnak mindenkit.

Duna Karnevál | Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2025. június 6-14.)

Idén június 6. és 14. között Budapest ismét pezsgő kulturális olvasztótégellyé válik a Duna Karnevál Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak köszönhetően. A több mint negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a magyar néptánc és zenei hagyományok mellett a világ számos folklór tradícióját is bemutatja. A fesztivál csúcspontja a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon megrendezett gála, ahol a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes közös produkciója, az „Aranyidők” is látható lesz.

Óperencián túl – Mese Zene Fesztivál | Millenáris Park (2025. június 7.)

Június 7-én a Millenáris Park ad otthont Magyarország első gyermekeknek szóló kulturális és szórakoztató rendezvényének, az Óperencián túl – Mese Zene Fesztiválnak, melyen cirkuszi és koncertshow-produkciók, valamint egyedülálló kulturális kalandok várják a mese, a színház és a zeneszerető nézőket. A fesztiválon gasztronómiai élményekből sem lesz hiány, hiszen a szervezők igazi piknikhangulatot varázsolnak a Millenáris Parkba: a programok alatt és közben elérhető gasztrotér teszi teljessé a fesztiválélményt az egész családnak. Ne maradjatok le erről a különleges élményről!

GyereKi a Rákóczi térre! (2025. június 7.)

Chilles hétvége a Rákóczi téren június 7-én, ahol különféle közösségi programok valósulnak meg. 9 és 16 óra között izgalmas események, egész napos programok, zsibvásár, társasozás és hangfürdő is vár benneteket.

SANTSAT | Svábhegyi Csillagvizsgáló (2025. június 7.)

Messzelátó hegyszeleppel érkezik a következő városközeli erdőkör június 7-én. A SANTSAT ezúttal a Svábhegyi Csillagvizsgálóba költözik, zseniális dallamokat és hangulatot csempész a júniusi csillagos égbolt alá.

Társasjátékok Éjszakája x Játszóház Projekt | Kopaszikert (2025. június 7.)

Idén sem marad el a Társasjátékok Éjszakája! Június 7-én, a Kopaszikertben várják szeretettel a játszani vágyókat a Játszóház Projekt nyulaspólós játékmesterei. Társasjátékozni délután 5-től egészen hajnali 1-ig lehet majd.

Harmadik hétvége a Hengermalomban (2025. június 7-8.)

A Hengermalom június 7-én és 8-án harmadjára is szélesre tárja ajtajait a látogatók előtt. Lesz piknik, merch zsibvásár, hennázás, plakát-, hímzés és rapszövegíró-workshop, közösségi hangperformansz, vitaszínház, DJ, bio zöldségek, vintage piac, újrahasznosított ékszerkészítés és persze ezen kívül sok-sok lehengerlő program még.

HEY, June! | MÜPA (2025. június 7-13.)

Huszadik évfordulóját ünnepli idén a MÜPA házi minifesztiválja, a HEY, June!. Június 7. és 13. között ismét igazi különlegességekre számíthattok az újhullámos hiphoptól a népzenével átitatott popon át a dinamikus és improvizatív pszichedelikus artrockig. A megismételhetetlen és egyszeri előadások idén sem maradnak el, a program pedig nagyszerű előadókat sorakoztat fel: Co Lee, a Konyha zenekar, Boggie és Petruska közös produkciója, az ék, valamint Mehringer Marci és feltörekvő csapata.

Skillet | Budapest Park (2025. június 10.)

Legújabb albumát mutatja be június 10-én a Budapest Park színpadán a Memphisből érkező Skillet zenekar. A 21. század egyik legsikeresebb, 12 nagylemezzel büszkélkedő rockzenekara legutóbb 2023-ban játszott a hazai közönségnek, legújabb Revolution albumuk azonban újdonságokkal örvendezteti meg a rajongókat.

Santana: Oneness Tour 2025 | MVM Dome (2025. június 11.)

Június 11-én visszatér Budapestre a többszörös GRAMMY-díjas Carlos Santana. Oneness nevű turnéjának budapesti helyszíne az MVM Dome színpada lesz, ahol öt évtizedes pályafutásának energikus, szenvedéllyel teli dalai és természetesen a rajongók kedvencei hangzanak majd el. Santana eddig tíz GRAMMY-díjat és három Latin GRAMMY-díjat nyert, megkapta a Billboard Century Award-ot, bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, és megkapta a Billboard Latin Music életműdíját is.

Kat von D | A38 (2025. június 11.)

Június 11-én először Magyarországon az A38 Hajón ad koncertet, az egykori LA Ink sorozatból is ismert tetoválóművész, zenész Kat Von D, akit férje zenekara, a PRAYERS kísér egész európai turnéján.

Esti séta az Állatkertben (2025. június 12.)

Június 12-én 18:30-tól ismét esti sétára indulhattok a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az esti séta alkalmával a kulisszák mögé leshettek be, a séta pedig ezúttal a pálmaházat, a szavannaházat és a takarmánykonyhát mutatja be részletesen az érdeklődőknek.

96. Ünnepi Könyvhét | Vörösmarty tér (2025. június 12-15.)

A június 12-15-i hétvégén 96. alkalommal kerül megrendezésre a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri rendezvénye, az Ünnepi Könyvhét. A Vörösmarty és a Vigadó téren, valamint a Duna-korzó területén idén is színpadi programok, koncertek és dedikálások várják a könyvek szerelmeseit a több mint 150 kiállító mellett.

Mozgás Éjszakája | Hősök tere (2025. június 13.)

Ki tudna ellenállni egy éjszakába nyúló pörgős zumbának, egy izzasztó fitnesszórának vagy egy forró latin táncnak a díszkivilágított Hősök terén? Ha még ettől is többre vágysz, akkor sárkányhajózz vagy SUP-ozz a Városligeti-tavon, ragadj tollasütőt és játssz hajnalig, mászd meg az óriási boulder falat vagy próbáld ki magad az akadálypályán, végül lazulj el a Városliget hűs fái alatt egy jógaórán!

Ingyenes sportparadicsomok a labdajátékok szerelmeseinek Budapesten:

Villásek Tibor kiállítása | Művészterem Árkádia (2025. június 13-20.)

A természet palettája címmel nyílik meg június 13-án Villásek Tibor önálló kiállítása a Magyar utcai Művészterem Árkádia kiállítóterében. A művész hűen ápolja a Kárpátaljai Festőiskola hagyományait, a plein air festészet híve. Főként tájképeket fest realista és posztimpresszionista stílusban, követve felmenői nyomdokait.

Mesék Éjszakája 2025 | Gellérthegy (2025. június 14.)

Akárcsak a mesékben, hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Mesék Éjszakája. A Gellérthegyen található Mesék tisztásán ezúttal is mesemondók és mesét hallgatni vágyó kicsik és nagyok gyűlnek össze és indulnak külső és belső utazásra a meséknek köszönhetően.

Budafoki Pincejárat | Budafok-Tétény (2025. június 14.)

Június 14-én Budafok ismét fesztiválhangulattal várja a látogatókat, a soron következő Pincejárat, valamint a Kerület Napja alkalmából. A nap zenével veszi kezdetét a Budafoki Piactéren és délután fél négytől egészen este hétig dübörög majd a Pincejárat Zenei Tehetségkutatójának döntője. Hat feltörekvő zenekar – a Red Bug, Ronai, Küszöb Zenei Egység, Mészáros Tamás, Midnight Millers és a The Grommets – száll ringbe, hogy elnyerje a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon való fellépés lehetőségét. Ezen a napon természetesen a különleges pincelátogatások, borkóstolók és a vezetett séták sem maradnak majd el.

Imagine Dragons | Puskás Aréna (2025. június 14., 15.)

A Puskás Aréna júniusban két estén is a GRAMMY-díjas, többszörös platinalemezes zenekar, az Imagine Dragons koncertjének ad otthont. Június 14-én és 15-én a LOOM elnevezésű világkörüli turné Budapestre érkezik, a zenekar pedig a rajongók kedvenc dalai mellett megszólaltja majd a legfrissebb nagylemez klasszikus hangzású és egyben kísérletező dalait.

Kispesti Városünnep | Templom tér (2025. június 14-15.)

2025-ben ismét megrendezik Kispest legnagyobb szabadtéri rendezvényét, a Kispesti Városünnepet, a már megszokott helyen, a gyönyörű Templom téren. Június 14-én szombaton és 15-én vasárnap remek hangulatú családi programok, sztárfellépők egész hada, kirakodóvásár és gasztronómiai finomságok várják az érdeklődőket.

Budapest Comic Con 2025 | Hungexpo (2025. június 14-15.)

Ha imádjátok a képregényeket, a filmeket, a sorozatokat, szívesen bújtok jelmezbe vagy a gamingben is otthon mozogtok, akkor június 14-15-án az év legnagyobb filmes, képregényes és cosplayer eseményén a helyetek, a Hungexpón megrendezésre kerülő 4. Budapest Comic Con-on.

Gyerekszínház a Ligetben | Városliget (2025. június 15.)

A Hahota Gyermekszínház, a Görbetükör és a Szép Ernő Színház izgalmas és varázslatos A császár új ruhája c. családi meseelőadással várja a 3-10 éves korosztályt június 15-én a Városligeti Nagyjátszótér szomszédságába. A színes díszletek között zajló mesejátékokat könnyen érthető, verses formátumban adja elő a 3-4 fős társulat, s közben játékosan bevonják a résztvevő gyermekeket is a produkcióba.

Makers’ Market | Fény utcai piac (2025. június 15.)

Június 15-én újra Makers’ Market a Fény utcai Piacon! Ezúttal több mint nyolcvan hazai alkotó rengeteg gyönyörű tárgyával, a legfinomabb kávékkal, péksütikkel, édességekkel és egyéb finomságokkal várja a design és a gasztronümia iránt elkötelezetteket.

Bolhapiac és kézműves vásár | Wekerlei Kispiac (2025. június 15.)

Keress, találj, vedd meg és vidd haza! Könyvek, játékok, konyhai eszközök, ruhák, sporteszközök, ékszerek és mindenféle ritka kincsek találnak új gazdára a wekerelei Bolhapiac és Kézműves Vásáron június 15-én 9 és 13 óra között.

BÁRKA Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja | Feneketlen-tó (2025. június 15.)

Harmadik éve hagyja el a kikötőt a Bárka, Újbuda 13 nemzetiségével a fedélzeten. A Bárka Fesztivál egy olyan ünnep, amin a város dzsungelében különböző kultúrák folklórjában merülhetünk el. Megünnepelhetjük a bennünk és velünk élő sokszínűséget, a bolgár, cigány, görög, horvát, örmény, lengyel, német, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán élő kultúrát. A tavalyi fesztiválhoz hasonlóan délelőttől gyerek-gasztro-zenei-kézműves-irodalmi programokkal várnak egészen este 10-ig.

A Day to remember | Barba Negra (2025. június 16.)

A Day To Remember 11 év után újra Budapesten koncertezik. Június 16-án a Barba Negra színpadán lép fel ismét a platinalemezes zenekar, mely híres arról, hogy alakulása óta legalább annyira hű önmagához, mint rajongóihoz. A csapat eddigi pályafutása magáért beszél: egy platinalemezt, két aranylemezt, egy platina kislemezt és négy arany kislemezt tudhat magáénak, turnéikon pedig arénákat töltenek meg.

Die Antwoord | Budapest Park (2025. június 18.)

Hét év után, június 18-án ismét beveszi a Budapest Parkot a Die Antwoord formáció. Tavalyi teltházas Barba Negrás koncertjük után emlékezetes koncertre számíthat minden rajongó a dél-afrikai rap-rave csapattól ezen az estén.

Ingyenes utcai örömzene koncert: Sabbathsong Klezmer Band | Dob utca (2025. június 19.)

Ismét ingyenes utcai örömkoncertek a Dob utcában, a Carl Lutz emlékműnél. A koncertekre immár negyedik éve, a Spinoza Színház és Kávéház rendezésében valamint az Erzsébetvárosi Önkormányzat és a Mazsihisz együttműködésével kerül sor. A koncert ingyenes és 17 órakor veszi kezdetét.

Avenged Sevenfold | Budapest Park (2025. június 19.)

Június 19-én, csütörtökön a Budapest Parkban ad koncertet az Avenged Sevenfold. Az önálló koncertre készülő kaliforniai metálzenekar 25 éves pályafutása alatt egyszer már járt Magyarországon, ezen a júniusi estén azonban még nagyobb elánnal csapnak majd a húrok közé.

Generali Gyerek Sziget | Hajógyári-sziget (2025. június 20-22.)

Rendhagyó koncertek, népszerű előadók, interaktív előadások, cirkuszi forgatag, zsonglőrök, cserkészek, kézműves foglalkozások, újdonságok és várva-várt kedvencek töltik meg a Hajógyári-szigetet június 20. és 22. között, ahol a Generali Gyerek Sziget ingyenes programjai garantálják a felhőtlen szórakozást egész hétvégén.

Szenzációs játszóterek Budapesten, ahol emlékezetes közös élmények várnak:

foodora Selection x Street Kitchen | Dürer Kert (2025. június 20-22.)

Június 20. és 22. között több mint 20 vendéglátóhely gondoskodik a finom falatokról, miközben főzőbemutatókon és gasztrobeszélgetéseken leshetünk el konyhai titkokat. Emellett sor kerül a Street Kitchen Guide új kiadványának bemutatására, a legkisebbeket pedig koncertekkel és bábelőadásokkal várják.

Gárdonyi Piknik | Gárdonyi tér (2025. június 21.)

A B32 Galéria előtti téren koncertekkel, termelői piaccal és izgalmas workshopokkal indíthatjuk a nyarat. Fellép Sallai Laci és Barkóczi Noémi, valamint a Los Orangutanes. Részletes program a Facebook-eseménynél!

Múzeumok Éjszakája | több helyszínen (2025. június 21.)

Az ország legnagyobb kulturális rendezvényeként emlegetett Múzeumok Éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, idén június 21-én rendezik meg. A korábbi évekhez hasonlóan idén is teljes erőbedobással készülnek a kiállítóterek, múzeumok és gyűjtemények, hogy különböző koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel tegyék felejthetetlenné ezt a különleges nyárestét.

Barabás Lőrinc Quartett & Sena | Városmajori Szabadtéri Színpad (2025. június 21.)

A budapesti improvizatív zenei élet egyik meghatározó szereplője, Barabás Lőrinc trombitás, zeneszerző és formációja, kéz a kézben az Irie Maffiából ismert énekesnővel, Sena Dagaduval páratlan koncertet ad június 21-én a Városmajori Szabadtéri Színpad világot jelentő deszkáin.

The Streets | Akvárium Klub (2025. június 22.)

Június 22-én az Akvárium Klubban koncertezik Mike Skinner legendás formációja, a The Streets. A zenekar több, mint 10 éve fejezte be pályafutását, Mike Skinner nagyszabású, The Darker The Shadow The Brighter The Light című zenei és filmes projektje azonban ismét életre hívta a legendás brit garage, hip-hip formációt, hogy elhozzák semmihez sem fogható dalaikat az Akvárium Klubba.

Mamma Mia! kertmozi | Kertem (2025. június 22.)

Június 22-én szélesre tárja képzeletbeli ajtajait a Kertem szabadtéri mozija. A műsoron elsőként a Mamma Mia! című film és felejthetetlen ABBA-slágerei idézik meg a napsütötte görög sziget hangulatát. Egy vidám, szívhez szóló történet a szerelemről és az élet legszebb pillanatairól tökéletes választás egy júniusi nyárestére.

Molchat Doma | Barba Negra (2025. június 26.)

A Molchat Doma a Barba Negrába hozza el fagyos poszt-punk dallamait június 26-án. Noha a műfaj kedvelői és a kritikusok már korábban is dícsérték a fehéroroszországi formációt az egyedi hangzásért, a banda 2020-ban törte át végérvényesen az ismeretlenséget, amikor Bandcampen, majd TikTokon felkapottá vált egy-egy daluk.

Tom Jones | MVM Dome (2025. június 28.)

Kevés olyan előadó van, aki olyan hosszú és sikeres karrierrel büszkélkedhet, mint Tom Jones, hiszen időtlen slágereivel, tehetségével és karizmájával több mint hat évtizede ragadja magával a közönséget. Nem lesz ez másképp június 28-án sem, amikor is az MVM Dome színpadára érkezik slágerlistás és világszerte ismert dalaival.

Allie X | A38 (2025. június 28.)

A különleges hangulatú élő produkcióiról ismert Allie X június 28-án tölti meg zenéjével az A38 Hajó színpadát. A kanadai énekes-dalszerző ötödik lemezével először lesz hallható Magyarországon.

31. KIPRUN Futóest | Hősök tere (2025. június 28.)

Június 28-án pezsgő nyáresti eseményre csábít a 31. KIPRUN Futóest. A Hősök teréről induló futóesten futhattok negyed- vagy félmaratont, egy vidám váltót vagy akár egyénit, a város éjszakai fényei végig elkísérnek majd. A levezetésre a Városliget zöldje kínál pihenési lehetőséget.

Budapest SUP Fesztivál (2025. június 28.)

Immáron 10. jubileumi alkalommal érkezik Magyarország legnagyobb közösségi SUP-eseménye június 28-án, ahol egy nem mindennapi élmény várja az állva evezés szerelmeseit. A nap során egy teljesen új perspektívából, a Duna közepéről fedezhetitek fel csodálatos fővárosunkat, a jó hír pedig az, hogy bárki csatlakozhat, hiszen a nap egy ingyenes, csoportos oktatással indul. A félnapos program során az északi Római-parttól a déli Kopaszi-gátig evez végig a csapat, útközben a hidak alatt áthaladva még a járókelőknek is integethettek.

Evezés után bohém kerthelyiségek várnak a Római-parton:

Volt egyszer egy vidámpark | Klebelsberg Kultúrkúria (egész júniusban)

A Klebelsberg Kultúrkúria új fotókiállításán újra életre kelnek a Budapesti Vidámpark izgalmai! 2013-ban, az akkor 175 éves vidámpark végleges bezárása előtt neves fotóművészek heteken keresztül kamerájukkal kísérték a népszerű szórakoztatóhely utolsó hónapjainak eseményeit. Ebből az időszakból ad ízelítőt az ingyenesen látogatható tárlat, amely bemutatja a régi és a modern játékelemeket is, a látogatók felhőtlen kikapcsolódásának pillanatait, és a játékokat üzemeltető munkatársak kulisszák mögötti rejtett világát.

Állandó áramlásban | Hungarian Art & Business (egész júniusban)

Az Állandó áramlásban című, a zágrábi Művészeti és Iparművészeti Múzeum modern és kortárs művészeti gyűjteményéből összeállított kiállítás a 20. század második felétől napjainkig mutat be jelentős, legnagyobb részben horvát képző- és iparművészeti, valamint formatervezői alkotásokat. A válogatás az avantgárd hagyományaitól a posztmodernig ível, és érzékletes keresztmetszetét nyújtja a művészi kifejezés folyamatosan változó, állandó áramlásban lévő formáinak. A tárlat ingyenesen látogatható!

Facebook-esemény >>