Különleges koncertre hív idén júniusban a Danubia Zenekar

A klasszikus zene kapcsán nem biztos, hogy elsőre Amerika jut eszünkbe iránymutató országként, holott az amerikaiak nemcsak hamburgerben, cowboykalapokban és sorozatokban a leggazdagabbak a világon, hanem a klasszikus zenében is ott vannak a topban. Az ő zenei világukból szemezget a legizgalmasabb szerzőket érintve a Danubia Zenekar június 1-jei koncertjén a Budapest Kongresszusi Központban.

Copland és az ikonikus amerikai hangzás

A klasszikus zene amerikai nyelvének egyik megteremtője az Oscar- és Grammy-díjas amerikai zeneszerző-karmester, harvardi professzor Copland, aki elképesztő munkássága miatt tréfásan „az amerikai zene dékánja” elnevezést kapta.

A II. világháborúba való belépés az amerikai társadalom szinte minden részének tömeges mozgósítását igényelte, ebből a zenészek is kivették a részüket. Eugene Goosens karmester az amerikai zeneszerzők egy csoportját kérte fel, hogy írjanak hazafias címet viselő fanfárokat rézfúvós és ütőhangszerekre.

A művek közül az 1943-ban bemutatott Fanfare for the Common Man tett szert tartós hírnévre elképesztő hazafias érzelmeket kavarva. Többen hallották Copland e zeneművét bármely más szerzeményénél. Az 1950-es évektől televíziós műsorokban is folyamatosan használták, széleskörű jazz- és rockfeldolgozásai Woody Hermantól a Rolling Stones-ig terjednek.

Egy cseh New Yorkban, szimfónia 300 dollárért – Dvořák

Az Egy amerikai Párizsban Gershwin-darab címét parafrazálva láthatjuk magunk előtt a cseh faluból induló, eredetileg hentesnek tanuló Antonín Dvořákot, aki a New York-i Nemzeti Konzervatórium igazgatói állásáig jutva komponálta meg híres zeneművét, a IX. Újvilág szimfóniát.

A saját maga által kiírt konzervatóriumi pályázat díját, 300 dollárt – mintegy véletlenül – maga Dvořák nyerte el csodálatos zeneművével. Az 1893-ban a Carnegie Hallban rendezett, zajos tetszést arató bemutató óta a darab töretlen népszerűségnek örvend.

A díjak királya, a nagy mozis fantáziavilágok zeneszerzője: John Williams

A Spielberggel évtizedek óta együtt dolgozó, ötszörös Oscar-díjas, huszonhat Grammy-díjat elnyert amerikai zeneszerző jazz-zongoristaként indult és számos világhírű filmzene (A Csillagok háborújától a Schindler listáján át a Harry Potter I-III-ig) szerzője lett.

A Danubia Zenekar karmestere, Hámori Máté szerint gyakorlatilag bármit kompromisszummentesen lehet játszani John Williamstől, mert iszonyú nehezek a zeneszerző művei, azt a zenekari tudást követeli meg, amit mondjuk Mahler követelt meg. A Harry Potter is egy magas szintű filmzene – nagyon igényes partitúrákkal, nem könnyű feladatot jelentve.

The history of: yeah! – Ott Rezső

A június 1-jei Amerikai Álom című zenei időutazás végén, a Danubia állandó zeneszerzője, Ott Rezső The History of: Yeah! című, „kis amerikai daloskönyve” hangzik el – ikonikus számokkal, nagy jazzsztenderdekkel, Whitney Houston-nótákkal. Énekel: Csóka Anita, közreműködik: Oláh Kálmán jazz-zongoraművész.

További információk és jegyvásárlás IDE kattintva!

Izgalmas budapesti kulthelyeket gyűjtöttünk egy csokorba: