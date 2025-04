7 izgalmas kulthely Józsefvárosban, ahol új impulzusokra tehetünk szert

Józsefváros Budapest egyik legváltozatosabb kerülete, ahol lehetetlen unatkozni. Bár megannyi kikapcsolódási lehetőséget ígér, most a kultúrcsemegék közül hoztunk el néhányat, a teljesség igénye nélkül. Koncertek, kiállítások, workshopok tárháza vár rátok a VIII. kerületben, ha belevetnétek magatokat a kulturális programok legjavába.

Turbina

A Harminckettesek terétől csupán néhány perc sétára bukkanhatunk rá a Turbinára, ahol 1300 négyzetméteren adnak teret a legsokszínűbb művészeti és kulturális programoknak. Az underground komplexumban egyszerre férnek meg egymás mellett a techno bulik, élőzenei koncertek, színházi előadások, workshopok, kerekasztal-beszélgetések, kiállítások és még a családi események is.

A programok kavalkádjában a Turbina Bisztró finom falatjaival töltődhetünk fel, amelyek között találhatunk növényi alapú és mindenmentes fogásokat is. A közösségi központban tehát minden van, ami szem-szájnak és még fülnek is ingere, így hát, ha új impulzusokra vágyunk, akkor nyugodt lélekkel vehetjük célba a Turbinát.

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 4. | Weboldal | Facebook

Ízelítő a Turbina közelgő eseményeiből: - Április 8.: LINÓ workshop | Facebook-esemény - Április 9.: Jelenkor Kiadó költészet napi rendezvénye | Facebook-esemény - Április 11.: Idoru nagykoncert | Facebook-esemény - Április 12.: Wagner Emil bemutatkozó koncert | Facebook-esemény

Auróra

Léteznek helyek, ahová mielőtt belépünk, még utoljára, kissé feszélyezve lesimítjuk az utolsó ráncot is a ruhánkról, és létezik az Auróra, ahol eszünkbe se jut, hogy gyűrődés lehet a felsőnkön.

Az egyenjogúság és a tolerancia szellemiségében szervezett kulturális és szociális programok, mint például a koncertek, filmvetítések, ruhacserék, táncházak, érzékenyítő és tematikus beszélgetések vagy éppen a növényvásárok szeretettel várnak mindenkit az Aurórában. De a romkocsmák atmoszférájára emlékeztető közösségi térben a hűsítő italokat, sörkorcsolyákat és még az ebédmenüket sem kell hiányolnunk.

1084 Budapest, Auróra u. 11. | Weboldal | Facebook

Ízelítő az Auróra közelgő eseményeiből: - Április 9.: Sashiko hímzés workshop | Facebook-esemény - Április 10.: Maya Gustafson, Farkas Márton, Sárgaház koncertek| Facebook-esemény - Április 11.: Underground koncertek: Verner, Alva, Raksha Bandhan | Facebook-esemény - Április 12.-13.: Közösségépítési és fenntartási tréning | Facebook-esemény

Józsefvárosi Múzeum

A VIII. kerület kultúrcsemegéi között igazi újoncként köszönthetjük a Józsefvárosi Múzeumot, amely 2024 őszén tárta ki ajtaját a látogatók előtt. Az érdeklődők számára Józsefváros történetét keltették életre a kiállítótérben, ahol az időrendiség helyett a kerülethez fűződő történetek, tárgyak világa a fő alkotóerő.

A kiállításon mintegy 40 téma elevenedik meg – kisipar, zene, színház, sport, vendéglátás, orvoslás, alternatív kulturális élet –, amelyek mentén 180 műtárgyat mutatnak be, az 1870-es évektől egészen napjainkig. De a városrész határain túlra is kitekintenek, hiszen az egész fővárost vagy akár az országot érintő témákat – mint például a jegyrendszer vagy a házszentelés – is bemutatnak a múzeumban.

1085 Budapest, József krt. 70. | Weboldal | Facebook

Ízelítő a Józsefvárosi Múzeum közelgő eseményeiből: - Április 8.: Ingyenes akvarell workshop | Facebook-esemény - Április 9.: Családfakutató kurzus | Facebook-esemény - Április 10.: OPRE ROMA! - Roma nők a változásért/beszélgetés | Facebook-esemény - Április 12.: Hangszerműhely látogatás zenével | Facebook-esemény

Bura Galéria

Bura Károly cigányprímás utolsó kívánságai között szerepelt, hogy halála után, az otthonában cigány múzeumot hozzanak létre. A kérése végül csak néhány évtizeddel később teljesült, amikor a Roma Parlament Egyesület létrehozta a galériát, ám ekkor még csupán az évtizedek alatt felhalmozott képzőművészeti kollekciójukat mutatták be itt. Később, a kiállítótér vezetésére Oláh Norbertet kérték fel, aki Fedorkó Boglárkával és Lakatos Nikolettával szervezte meg a mai, progresszív roma művészeti galériát, amely azóta több figyelemre méltó kiállításnak is otthont adott.

1085 Budapest, Kőfaragó u. 5. | Facebook

TOBE Gallery

2017 óta, hogy a Bródy Sándor utcában bújik meg Tomas és Bea galériája, ahol a kortárs fotóművészet világának megannyi színe tarkítja a fehér falakat, hisz mint vallják, a fotónak és annak művészetének számtalan árnyalata létezik. Céljuk pedig nem más, minthogy a kortárs fotográfiát magasabb polcra helyezzék, és hogy valódi értéket adjanak neki. És bár a hangsúlyt a képekre helyezték, nem vetik meg a különböző művészeti ágak közötti átjárást sem, így arra is akadt már példa az évek során, hogy a fotók mellett szobrok vagy akár festmények is részesei lehettek egy-egy kiállításnak.

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 36. | Weboldal | Facebook

Ízelítő a TOBE Gallery közelgő eseményeiből: - Április 9.: Inventarium című kiállítás megnyitója | Facebook-esemény

A.P. Art Gallery / Hyggelig Speciality Cafe & Gallery

Vákuumként szívhat ki minket a József körúti zakatolásból a Püspök Anita festőművész által megalkotott kortárs tér, ahol a nyugalom oázisa mellett kalandozhatunk a legizgalmasabb művészeti alkotások között. A tavaly életre kelt ötlettel egy olyan, igazi multifunkcionális hely született, ahol a kortárs művészet és a gasztronómia párban jár.

Ugyanis míg a galériában egymást váltják a kiállítások, addig a hangulatos, békés kávézóban az újhullámos kávékultúra italkülönlegességei járnak fel-alá az asztalok között. Az otthonos, skandináv hangulatú közösségi tér pedig még könyvkluboknak, felolvasóesteknek, művészeti workshopoknak és egyéb kreatív programoknak is otthont ad a tárlatok mellett.

1085 Budapest, József krt. 64. | Weboldal | Facebook

Ízelítő az A.P. Art Gallery Budapest közelgő eseményeiből: - Április 12.: Üvegfestő workshop | Facebook-esemény - Április 13.: Virágművészet/Zuzmókép workshop | Facebook-esemény

Premier Kultcafé

Az elfogadás és a befogadás jegyében született meg a Premier Kultcafé, amely Európa legnagyobb alapterületű fogyatékosság-barát közösségi és kulturális tereként ismert. Kávézó lévén a kiadós reggelire vagy éppen a délutáni sziesztára vágyók is megtalálhatják itt a számításaikat. A különleges limonádék, prémium minőségű szendvicsek, saláták és péksütemények fogyasztásával pedig mindannyian a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását támogathatjuk.

Ám a Kultcafé sava-borsa nem csupán a kulináris élvezetekben rejlik, hisz a kultúra és a művészet is megjelenik a falak mögött. Így hát alkalomadtán irodalmi esteket, komolyzenei és akusztikus könnyűzenei koncerteket, színházi produkciókat, képzőművészeti kiállításokat, filmbemutatókat, kerekasztal-beszélgetéseket is szerveznek a Kultúrplaccon.

1085 Budapest, Üllői út 2-4. | Weboldal | Facebook

