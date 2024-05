40+ mesés nyári program a Balaton északi és déli partján – 2024 június

A ZamJam május 31-től június 2-ig, három napon át, Zamárdi több helyszínén hív kikapcsolódásra zenével, képzőművészettel, gasztronómiával, gyerekprogramokkal és irodalommal immár harmadik alkalommal. Az ingyenes rendezvény repertoárban garantáltan mindenki talál kedvére való programot, a nagyszínpadon a Hot Jazz Band és Charlie is fellép, az Irodalmi Teraszon többek között Koltai Róberttel lesz egy érdekes beszélgetés, ezek mellett pedig több koncert és sportversenyek várják az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt a kézműves és termelői termékeket árusító Patkó Piacot is bejárhatjátok.

Szigliget a pannon táj gyöngyszeme. Hát még alkonyatkor és kora este, amikor kigyúlnak a vár fényei és a környező falvak is fényárban úsznak. Milyen lehetett a naplemente a XVI. században? Erről is szó lesz várnéző túrán, mely során feltárulnak a közel 800 éves erődítmény titkai is.

Ahhoz, hogy egy vulkán kráterében sétálhassatok, nem kell külföldre utazni. Megtehetitek itthon is, például a Haláp-hegyen, melynek sapkáját „eltüntették” a bányászat következtében. A túra során megismerhetitek a vulkán működését, legendáját, és bújócskázhattok a hatalmas kőszobrok között is. Majd gyönyörködhettek a Tapolcai-medence látványában egy csodásan kéklő balatoni háttérrel.

A megszokott változatossággal vár a kilencedik Dalföld: júniusban Salföldön lép fel a Hot Jazz Band, a Heveder, a Duckshell, a Szent Efrém Férfikar, a Dresch Vonós Quartet és a Fanfara Complexa is. Sőt, a Dalföld ad otthont a IV. Balaton-felvidéki Néptáncosok Találkozójának is.

Egy nyár esti badacsonyi túra tökéletes kezdete lehet a nyaralásotoknak, ráadásul most holdfényben vehetitek be a hegyet.

A résztvevő pincéknél személyesen a gazda tölti poharatokba a bort, és természetesen mesél is róla. De nem csak a borokról, hanem a történetükről, a családról, szakmai titkokról, büszkeségeikről is. Egy-egy hétvégén kilenc pincénél összesen tizennyolc féle szürkebarátot, kéknyelűt, rizlinget kóstolhattok végig a program során.

Mostanra már tradíció, hogy június 1-jén szombaton a Balaton-felvidék csodás szőlőhegye megtelik élettel, és egy napra a borrajongóké lesz a főszerep. A nyár egyik leghangulatosabb fesztiválja során olyan kis pincék is kinyitnak, ahova máskor nem lehet ellátogatni, így egy igazán exkluzív élményben lesz része az idelátogatóknak. 2024 a kínai asztrológia szerint a sárkány éve, így a szervezők idén tábortüzekkel, sárkányos tematikával, sárkánytúrákkal és természetesen vulkanikus, tüzes borokkal fűszerezik a hétvégét. Az esemény látogatóinak száma limitált, így szerezzétek be időben a jegyeteket!

