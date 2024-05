10+1 meseszép kirándulóhely és látnivaló a Káli-medence szívében

A gyönyörű virágoskerttel körülölelt étteremben, kizárólag friss és szezonális alapanyagokból készült, remek ételekkel áldozhattok a mediterrán élvezetek oltárán. Frissen készült pizzák, házi tészták, kiváló koktélok és természetesen válogatott borok társaságában élvezhetitek a dolce vitát. A széles borkínálatban a környék borászatainak remekei és nemzetközi borok is szerepelnek, amiket tematikus esték és borvacsorák keretein belül is megízlelhettek.

A Balaton-felvidék megelevenedett ékszerdoboza tárt kapukkal fogadja a lazítani vágyókat Köveskál szívében. A négycsillagos Mandilla Hotel és Étterem mesésen felújított épületegyüttese összesen tíz, modern eleganciával átitatott szobával várja vendégeit. A minden kényelmet kielégítő, stílusosan berendezett szobák mellett egy forró finn szauna és egy hűsítő medence is rendelkezésetekre áll, valamint számos izgalmas program közül is választhattok, a masszázstól kezdve, az elektromos kerékpározáson át egészen a kihagyhatatlan kulináris kalandokig.

Miután kiélveztétek a salföldi idillt, érdemes a falu határa felé venni az irányt, ugyanis az erdő mélyén a pálos szerzetesrend jó állapotban fennmaradt kolostorának és templomának romjaira bukkanhattok. A XIII. században épült középkori kolostorrom nem csak a történelem szerelmeseinek izgalmas látnivaló, hiszen szép, erdei környezetben vezet ide az út, így a természetbarátok is élvezni fogják a kirándulást. A rom mellett több szabadtéri és fedett pihenőhelyet is kialakítottak, melyek alkalmasak a jól megérdemelt uzsonna elfogyasztására.

A Káli-medence már önmagában is tökéletes helyszíne a kikapcsolódásnak, ami csak még tovább fokozódik Mindszentkállán, a Mezítkáli mezítlábas mászkálójában. Cipőt le, próbáljátok ki a közel harmincféle járófelületet, és tapasztaljátok meg a talpmasszázzsal egybekötött izgalmakat! A tágas kertben a kicsiket gyerekjátékok is várják, hogy így folytatódjon a móka, miután kijárkálták magukat. A gyerekek 800 forintért, a felnőttek pedig 1000 forintért válthatnak belépőjegyet. Fontos tudnivaló, hogy a hely a pünkösdi hosszú hétvégén, május 18-án nyitja meg idei szezonját.

A káprázatos Káli-medence kis faluja, Mindszentkálla felett emelkedik a nevéhez méltóan kopár tetejű Kopasz-hegy. A 302 méter magas hegyen egy könnyű, gyerekbarát, 3 kilométer hosszú, négy állomásos tanösvény kalauzolja végig azokat a kirándulókat, akik a lehengerlő kilátás mellett a környék és az itteni élővilág jellegzetességeit is megismernék. A hegy tetejéről nyílik azonban a legszebb panoráma, többek között a környező hegyeket és a jellegzetes Hegyestűt is megpillanthatjuk, míg a háttérben a Káli-medence apró falvai terülnek el. A túra végén sincs hiány a különleges látványból, hiszen a hegytetőtől egy vadregényes erdei lépcsősor vezet le.

A bájos Szentbékkálla község melletti ligetes erdő hatalmas kőtömbjei között kalandozva úgy érezhetjük, mintha az óriások földjének közepébe csöppentünk volna. A kőtenger néven elhíresült geológiai kincs sziklái a Pannon-tengerben lerakódott homokból képződtek, majd az évek során a feltörő kovasavas oldatok járták át és összecementálták. A hely egyik leghíresebb darabja a kisebb ház nagyságú ingókő, amelynek legfelső kőpadja néhány ember súlya alatt pár centimétereket ide-oda billeg. A sziklák között több ösvényen is haladhatunk, ezek közül a Theodora-Kékkő tanösvényen még egy-két információt is bezsebelhetünk a kőtenger kialakulásáról, valamint a területen található védett növényekről.

