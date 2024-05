7 vezetett séta a Balatonnál, ahol megismerhetitek a magyar tenger kulisszatitkait

Megelevenedik a reformkori Badacsony ezen a múltidéző sétán május 12-én 10 órától. A Tourinform Badacsony kényelmes és könnyű vezetett sétája a mólótól a Rózsakőig kalauzolja majd a résztvevőket, akik időzhetnek egy keveset az Egry József Emlékmúzeum és a Szegedy Róza-ház előtt is. A 3 órát felölelő sétán természetesen Badacsony nevezetes alakjain, kultúrtörténetén túl érdekességekre és titkokra is fény derül.

