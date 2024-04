Vidéki nyugalommal és mediterrán ízekkel kecsegtet Köveskál ékszerdoboza

A Káli-medence és egyben a bájos Köveskál néhány évvel ezelőtt egy különleges, élményeket, feltöltődést és gasztronómiai örömöket nyújtó hely, a Mandilla otthonává vált, ahova megéri messzebbről is ellátogatni.

A Káli-medence szívében, Köveskálon néhány évvel ezelőtt egy, a Mandillának mára otthont adó régi épületegyüttes mindössze alig másfél év alatt született újjá.

Mára közelről és távolról érkezők is csodájára járnak a Balaton-felvidék rejtette Mandillának, ahol mindenki megtapasztalhatja nemcsak a zavartalan elvonulás, a testi-lelki feltöltődés, de a mediterrán ízek nyújtotta élményt egyaránt.

Egy sokáig dédelgetett álom vált valóra

Köveskál központjában, a Fő útról lekanyarodva, hívogató, nyitott kapuk mögött, a névadó mandulafák árnyékában találjuk a Mandillát.

Réka és Gábor, akik már régóta a Balaton szerelmesei, sok-sok év és megannyi utazás tapasztalatával a tarsolyukban hosszú ideje egy olyan helyről álmodtak, ahol mindenki otthon érezheti magát.

Jó ideje keresték már a tökéletes helyszínt, ahol élménnyé varázsolhatják az otthontól távol töltött időt, de amint megtalálták a megújulásra váró épületegyüttest, minden magától értetődővé és egyértelművé vált.

A már meglévő, tökéletes helyszínnel sokat dédelgetett álmuk mindössze másfél év alatt valóra vált, ahova pihenni, feltöltődni és a mediterrán ízekben és élményekben elmerülni egyaránt érkeznek vendégek.

Vidéki stílus és mediterrán nyugalom

A Mandilla két épületében összesen 10 szoba áll a pihenni vágyók rendelkezésére, melyek mindegyike – legyen az épp standard, prémium vagy deluxe – modern vidéki stílusban, kellemes bézs- és földszínekkel, szemet gyönyörködtető, természetes enteriőrrel és mindeközben pihentető kényelemmel örvendezteti meg a vendégeket.

Az épületegyüttes adottságainak köszönhetően nemcsak párok élvezhetik a Mandilla nyújtotta vendégszeretetet, de nagyobb társaságok, családok is, akik együtt pihennének és ízlelgetnék a Balaton-felvidéki dolce vitát.

Fontos tudni azonban, hogy a Mandilla bár nagyobb társaságok fogadására is alkalmas, az alsó korhatárnak megfelelően kizárólag 14 éven felüli gyerekeket és felnőtteket tudnak vendégül látni.

A Mandilla a feltöltődés mellett természetesen élményeket is kínál az itt megszálló vendégeknek, akik a medencében, a szaunában éppúgy kipihenhetik a fáradalmaikat, mint masszázs vagy a napindító pezsgős reggeli által.

Dolce vita a Káli-medencében

Ha már az élményeknél tartunk, egy pillanatig sem szabad megfeledkeznünk a Mandilla által nyújtott gasztronómiai élményekről, melyeknek hála megannyi remek mediterrán fogást tűzhetünk villánkra.

A kivétel nélkül, mindenki előtt tárva-nyitva álló étterem étlapján frissen készült pizzák, házi tészták, olasz fogások sorakoznak egymás után, melyeket kiváló koktélokkal és a Balaton-felvidék lévén kitűnő borokkal párosíthatunk.

Az ínyencek a nagyszerű borokat és a kiváló ételeket hamarosan akár borvacsora keretében is élvezhetik, de addig is a hangulatos teraszon helyet foglalva, egy Mandilla-specialitás mellett ti is belekóstolhattok a Káli-medence nyújtotta mediterrán ízekbe és élményekbe.

Ha a pihenés alkalmával feledeznétek a Balaton-felvidék bájos falvait: