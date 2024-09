Vidéki nyugalom: 5 különleges szálláshely hazánkban a teljes kikapcsolódást keresőknek

A Pálos Resort hangulatos, természetközeli szálláshelyei a gyógyfürdők szomszédságában, az erdőszélen kaptak helyet, így távol a város zajától, egy 10 hektáros családi birtokon kapcsolódhatunk ki teljes mértékben. A szálláshelyet 2018-ban és 2021-ben is beválasztották a 28 legjobb európai szálláshely közé, ez pedig nem meglepő, hiszen a lenyűgöző helyszínhez nagyszerű lehetőségek is társulnak. A főépületben franciaágyas szobák, mellette pedig családi apartmanok közül választhatunk, akik pedig egy kis szafarihangulatra vágynak, a Safari Lodge különálló, saját pezsgőfürdős szálláshelyeit ajánljuk, a hatalmas teraszról ugyanis tökéletesen rálátni a birtok melletti erdőben élő dámszarvasokra, akik minden este előjönnek napnyugta előtt.

Távol a város zajától, Gyopárosfürdőn bújik meg az az öt hangulatos kis házikó, amit a Szőllősi házaspár álmodott meg néhány évvel ezelőtt. A Gyopár Lodge megalkotásával az volt a céljuk, hogy mások is megismerhessék ezt a színes tájat és vendégeik egy kis időre elvonulhassanak a világ elől. Jelenleg két négyszemélyes (Krém és Menta), valamint további három kétszemélyes (Korall, Indigó és Mogyoró) ház bérelhető, az ár pedig tartalmaz egy bőséges reggelit is. A környezet rendkívül letisztult és családbarát, a kültéren pedig egy hatalmas kert, sőt, még egy medence is a rendelkezésünkre áll. Idén ősszel izgalmas programokkal is készülnek nektek a helyszínen, így például kovászos kenyér vagy pizza és focacciakészítő workshopon vehettek részt.

Tokaj-Hegyalja szívében, Tarcalon bukkanhatunk rá az 1700-as években épült, ötcsillagos Andrássy Kúriára, ahol zavartalan pihenésnek lehetünk részesei, családias és meghitt környezetben, gasztronómiai élményekkel kiegészülve. A kúria jelenleg 53 szobával, egy csodálatos wellnessrészleggel, barlangfürdővel és szaunaszeánszokkal várja vendégeit a testi-lelki kikapcsolódásra. A kúria felfrissülést biztosító óriási kültéri medencéjében szeptember végéig csobbanhatnak a vendégek, a családosokat pedig még egy nemrégiben elkészült játszótér is várja. A teljes feltöltődéshez a Michelin-ajánlott Bobajka modern köntösbe bújtatott regionális ételei, valamint az ételekkel tökéletes harmóniát alkotó, kivételes borkínálat is nagy mértékben hozzájárul. Érdemes figyelemmel kísérni a Bobajka social média felületeit, mert az őszi időszakban folyamatosan készülnek bortematikus estekkel, a Márton-napi ajánlatért pedig kifejezetten érdemes ellátogatni a kúriába. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a környéken számtalan izgalmas kirándulóhelyet fedezhetünk fel!

Közelről és távolról érkezők is csodájára járnak a Balaton-felvidék mesebeli táján található Mandillának, ahol mindenki megtapasztalhatja nemcsak a zavartalan elvonulás, a testi-lelki feltöltődés, de a mediterrán ízek nyújtotta élményt egyaránt. A hotel két épületében összesen 10 szoba áll a pihenni vágyók rendelkezésére, melyek mindegyike modern vidéki stílusban, természetes enteriőrrel és pihentető kényelemmel örvendezteti meg a vendégeket. A Mandilla a feltöltődés mellett nagyszerű élményeket is kínál az itt megszálló vendégeknek, akik a medencében és a szaunában éppúgy kipihenhetik a fáradalmaikat, mint a masszázs vagy a napindító pezsgős reggeli által. Ha már az élményeknél tartunk, egy pillanatig sem szabad megfeledkeznünk a Mandilla által nyújtott gasztronómiai élményekről, melyeknek hála megannyi remek mediterrán fogást kóstolhatunk meg. Az étlapon a frissen készült pizzák, házi tészták, olasz fogások sorakoznak egymás után, melyeket kiváló koktélokkal és a Balaton-felvidék legkiválóbb boraival párosíthatunk.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool