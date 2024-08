7 izgalmas látnivaló a mesés villányi borvidéken

A Villánytól 20 perces autóútra található Harkány városa már a 19. század eleje óta híres egyedülálló, kénes vizének gyógyászati értékéről: a felfedezésre 1823-ban derült fény, majd a mai fürdőépület elődje 1828-ra épült fel. A már Európában is híresnek számító termálfürdő 1925-ben nyitott meg, Harkány pedig szépen lassan az ország egyik leglátogatottabb fürdőjévé vált. A gyógy- és strandfürdő az utóbbi két évtized során teljesen megújult és számos funkcióval bővült, tengernyi kikapcsolódási lehetőséggel várva a gyógyulni és szórakozni vágyó vendégeket a forró nyári napokon is.

Ha egy panorámás és informatív sétára vágytok, vágjatok neki a környék legtöbb nevezetességét érintő túraútvonalénak, ami a Siklóshoz tartozó máriagyűdi kegytemplomtól indul, és a Tenkes-hegy csúcsa alatt található kunyhóig tart. 1998-ban alakították ki a Villányi-hegység vadregényes erdejének közepén futó tanösvényt, amit az örökzöld cserjeféléről, a szúrós csodabogyóról neveztek el. A 2,5 km hosszú tanösvény káprázatos tájon vezeti végig a kirándulókat, és egy elképesztő panorámát kínáló kilátópontot is érint. A tanösvény mentén táblák segítik a tájékozódást, illetve részletes információval szolgálnak a talaj életéről, a jellegzetes növényfajokról, a környéken található fákról, illetve a kisebb állatokról és a nagyvadakról is.

A magyar képzőművészet iránt érdeklődőknek mindenképp érdemes megtekinteni az 1960-as években létrehozott művésztelepet, ahol nyugat-európai mintára a fiatal helyi alkotók gyűlhettek össze, hogy szenvedélyüknek hódoljanak. A szoborpark területén található hatalmas bányaudvar további lehetőségeit is hamar felfedezték, és hamarosan már nemcsak a művészi folyamatnak, hanem az elkészített szobrok elhelyezésének is helyszíne lett. Legelőször a nyolcvanas évek végén nyitották meg hivatalosan az ország első land-art kiállítását, jelenleg 136 darab kőszobor található itt, amiket akár ingyenesen, egy könnyed sétával, vagy akár tárlatvezetés keretében is fel lehet fedezni.

