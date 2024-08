Rövid erdei sétával megközelíthető a Mecsek mesés kilátótornya

A kilátót nem csak azért érdemes útba ejteni, hogy a mesés panorámát megcsodáljátok, hanem szuper pihenőhelyként is szolgál, ha a környéken túráztok. A torony tövében asztalt, padokat és tűzrakót is találtok, így egy sütögetős piknikhez is tökéletes helyszín.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool