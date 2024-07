Nyaralás egy bájos ékszerdobozban: 12 kihagyhatatlan látnivaló Kékkút környékén

Ha egy pillanatra megállnátok, s csak elvesznétek a lágyan hullámzó lankák, bájos házikók, végeláthatatlan rétek, mezők tengerében, akkor Kékkútnál nehezen tudunk jobb úti célt ajánlani. Az aprócska falu egy igazi ékszerdoboz, amelynek vonzáskörzetében megannyi varázslatos látnivalóra lelhettek.

Magával ragadó menedék a Káli-medencében

A Káli-medence északnyugati vidékén, a tanúhegyek ölelésében bújik meg Kékkút, ahol még a szél is békésebben fúj és a madarak is csendesebben csiripelnek. Az i.e. III. évezredre visszatekintő piciny faluban az idő kereke nem fordult tovább a XX. század elejénél, amikor is az itt élő, kézműves mesterségekkel, állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozó lakosok sorra építették a fehérre meszelt, nyeregtetős, nádfedeles házakat. Ugyanis a csupán egy utcából álló, bájos faluban a mai napig megőrizték a sajátos, helyi építészeti stílusjegyeket, miközben a mai kor igényeihez is alakították az itteni épületeket.

A felújított, népi lakóházak között barangolva a tájegység legrégibb népi műemlék épülete repít vissza minket 1799-be, amikor az Egyed család felhúzta otthonát, mely ma tájházként funkcionál. De szemügyre vehetjük a késő barokk stílusú Szent Dömötör templomot is, majd az Idő ösvénye által összekötött Theodora és Theodora-Kékkő tanösvényeken felfedezhetjük a környék mesebeli élővilágát. Az összesen 17 km hosszú túrát követően pedig a kedves Kőkút Kert Vendéglő vár minket az otthoni, hagyományos ízek legjavával.

Túracipőben Kékkút környékén

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, Monoszló

Egy nagyjából 8 millió évvel ezelőtt működő, vulkáni eredetű tanúhegy belsejének csodájára járhatunk Zánka és Monoszló között, ahol a bazaltkúp lábánál állva szédítő látványt nyújtanak a 337 méter magas orom bazaltoszlopai. A hegy tetejére felérve a Balaton-felvidéki táj ajándékoz meg minket a felejthetetlen panorámájával. Az élményt pedig a szabadtéri kőpark fokozhatja tovább, ahol a Dunántúl jellegzetes kőzetei hívnak minket geológiai időutazásra.

Csobánc vára, Gyulakeszi

A fűvel borított tetőn birkákat legeltető pásztorokra, vagyis a csobánokra utalhat a Csobánchegy elnevezése, amely a Tapolcai-medence egyik bakancslistás kincse. Gyulakeszi központjából a zöld túrajelzést követve törhetünk fel a hegy csúcsára, miközben a környező hegyvonulatok elképesztő látványában gyönyörködhetünk. Fent pedig a XIII. században épült csobánci vár romjai mesélnek a letűnt időkről a káprázatos panoráma kíséretében.

Kornyi-tó, Kővágóörs

Igazi vízimadár-paradicsomot rejt a Káli-medence közepén kéken tündöklő Kornyi-tó, amelyet karsztforrások és csapadékvíz táplál, s nádasok vonnak köré védőpajzsot. Az állóvíz békés világa Kővágóörstől északra terül el, ahol a tóhoz közeli dombon az Emberi komédia nevű szoborcsoport emlékezik meg Veszprémi Imre keze munkájáról. A varázslatos kilátás innen is garantált, mindezt pedig a Theodora tanösvényt követve érhetjük el.

Tóti-hegy, Káptalantóti

A Tóti-hegy 346 méteres magasságával a Balaton-felvidék tanúhegyeinek legalacsonyabbika, ám a csúcsáról nyíló látkép az elsők között szerepel a káprázatos balatoni panorámák versenyében. A 360 fokos körpanorámát Salföldről egy hosszabb, míg Káptalantótitól egy rövidebb utat megjárva érhetjük el, a zöld jelzést követve. A vadregényes erdő mélyén sokáig gondtalanul kalandozhatunk, majd az utolsó 180 méterre érdemes lesz tartalékolni az energiát. A megpróbáltatásokért cserébe a Tapolcai- és Káli-medence hegyormainak mindegyike elénk vonul a hegy csúcsán.

Kihagyhatatlan kincsek Kékkút közelében

Liliomkert Piac, Káptalantóti

Hamisíthatatlan piaci forgataggal vár minket minden vasárnap a káptalantóti Liliomkert Piac, amely a térség egyik legkedveltebb termelői piaca. Itt mindent beszerezhetünk mi szem szájnak ingere, a szezonális, termelői portékákon át egészen a kézműves termékekig. De akkor is érdemes kijönni, ha csupán nézelődnénk; ha pedig megéheztünk, akkor halas, vadas, magyaros, vegán, illetve reggelire dukáló ételeket vadászhatunk le a piac vendéglátóhelyeinél.

El valle grande ranch, Hegymagas

A Szent György-hegyi Állatsimogató és Szabadidős tér 2011 óta várja a gyermekeket, hogy néhány órára a ranch állatai között kalandozva gyűjthessenek minél több felejthetetlen emléket. A birtok őre a Juck Russel Terrier, de jól megférnek mellette más állatok is, az állatsimogatáson túl pedig mezítlábas taposó, séta- és pónilovaglás, valamint a játszótér is az apró emberkék jó kedvéért felel. Alapvetően bejelentkezést követően tudjátok a ranchot meglátogatni, viszont Facebook-oldalukon mindig hírt adnak arról, ha hétvégén anélkül is nyitva vannak.

Ábrahámhegyi Strand

Ha nagy kánikulában érkeznénk Kékkútra, akkor a falutól csupán 10 perc autóútra már az északi part egyik legszebb, homokfövenyes strandján csobbanhatunk. A parkosított, illetve árnyékot adó fákban bővelkedő strandon megannyi kikapcsolódási lehetőség közül válogathatunk. Strandröplabda- és tengópályák, pinpongasztalok, minigolf, játszótér, szabadtéri sakk, valamint öt büfé áll a rendelkezésünkre, míg a gyerekek egy elkülönített lidós partszakaszon pancsolhatnak.

Szigeti Kertmozi

Ha az összes balatoni hullámot meglovagoltátok a Szigeti strandon, akkor térjetek be a Szigeti Kertmoziba, ahol hatalmas fák ölelésében, a lenyugvó nap fényében már pörögnek is a filmkockák. Minden nap este 9 órától telik meg élettel a hatalmas, fehér vászon, a filmek között pedig kicsiknek, nagyoknak, fiúknak és lányoknak egyaránt lesz kedvére való.

Salföldi pálos kolostorrom

Az egyik legépebb állapotban fennmaradt középkori romra lelhetünk a salföldi erdő mélyén, ahol a pálosok egykoron egy korábban itt álló román kori templomot bővítettek ki és építettek újjá. Pontos dátumot nem tudhatunk, csupán annyit, hogy egy 1307-es oklevélben már szerepelt köveskúti kolostorként a Mária Magdolna tiszteletére emelt épületegyüttes. Napjainkban pedig még a gótikus, íves ablakokat, boltíveket, illetve a kolostori kerengő közepén álló kőkutat is megcsodálhatjuk.

Kulináris élvezetek a vidéken

Kőróka Pince, Mindszentkálla

Kékkúttól egy fél óra alatt akár el is sétálhatunk a Szűcs-hegyen álló Kőróka Pincéhez, ahol igencsak nehéz lesz eldönteni, hogy szemünk világát a festői panorámára vagy éppen az asztalunkra helyezett ínycsiklandozó fogásokra szegezzük. Bár ha farkaséhesen érkezünk, akkor könnyen elnyerheti a figyelmünket a szmókerekben készült, musttal kenegetett, borral és saját készítésű fűszerrel pácolt BBQ-húsok hada, a hatalmas pastrami szendvicsek, vagy akár az isteni rétesek. A kulináris élvezeteinkre pedig a családi borászat kézműves nedűinek zamata teszi fel a pontot.

Az Igazi Bisztró, Káptalantóti

A káptalantóti pékségbe belépve olyan, mintha csak kedves ismerősünk otthonába tértünk volna be. Az Igazi Bisztró azonban az otthonos hangulaton túl is kecsegtet megannyi jóval, hiszen mennyei kakaós csigák, babkák, kalácsok és kenyerek sorakoznak a pultban. A hosszúra nyúlt reggeleken pedig a hely fenséges brunchkínálata keríthet minket bűvkörébe a mediterrán hangulatú teraszukon.

Szászi Birtok, Hegymagas

A varázslatos Szent György-hegy oldalában terül el a Szászi Birtok, amely a hegyen futó túraútvonalakról a nyugalom szigeteként csalogat minket, hogy elmerüljünk az itteni gasztronómiában. Egy igazi három az egyben hely, ahol a vidék ízeit a hangulatos étterem fogásainak köszönhetően ismerhetjük meg, a vinotékában a borokkal kísérletezhetünk, míg a birtok 4 vendégháza közül az egyikben álomra is hajthatjuk a fejünket.

