Mediterrán életérzés a Balatonnál: 5 különleges étterem egyedi hangulattal

A csodálatos Toszkánát idézi Balatonakarattya nagyszerű olasz étterme, az Il Mercato Ristorante e Gelateria. Kiváló minőségű ételek széles kínálatából választhatnak itt a vendégek, így a családi, baráti társaságok apraja-nagyja talál itt kedvére való fogást, legyen szó rizottókról, tésztákról, pizzákról, grillételekről vagy épp halas finomságokról. Desszertfronton is kifejezetten vonzó a kínálat, hiszen a tradicionális olasz édességek mellett, amilyen például a panna cotta vagy a dolce calzone, különféle fagylaltkelyhekkel is zárhatjuk ezt az emlékezetes gasztronómiai ízutazást.

Étteremként, szálláshelyként és esküvőhelyszínként is remek választás a Casa Christa toszkán stílusban felújított birtoka. Többezer mandulafa árnyékában töltődhettek fel a régi présházakból kialakított apartmanokban, méghozzá Balatonszőlős felett, csodás panorámával a Balaton-felvidékre. Néhány órára is érdemes betérni a Casa Christa Michelin-ajánlott éttermébe, ahol magyar-francia ihletésű ételek várják a vendégeket, melyek helyi alapanyagokból, a birtokon termő zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények felhasználásával készülnek.

